Perú

Influencer venezolano asegura que Isabella Ladera quiso involucrar a Hugo García en el escándalo mediático junto a Beéle

Oswaldo Villalobos, influencer venezolano lanzó duras críticas contra su compatriota y reveló que ella intentó involucrar al peruano a en la polémica por los videos íntimos filtrados con el cantante colombiano

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El influencer venezolano no se guardó nada y señaló que Isabella Ladera habría querido meter a Hugo García en el escándalo, generando un nuevo capítulo en esta historia que sacude las redes sociales (Latina TV)

La controversia que rodea a Isabella Ladera y Beéle suma un nuevo capítulo con las declaraciones de Oswaldo Villalobos en ‘¡Ponte en la cola!’. El influencer venezolano, conocido por su estilo frontal, aseguró que Ladera intentó introducir a Hugo García en la tormenta mediática desatada por la filtración de material íntimo.

Sus palabras resonaron con fuerza en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones de seguidores y detractores. Villalobos cuestionó duramente la conducta de Isabella y no dudó en dirigir mensajes directos a García, a quien describió como una figura deseada y expuesta a un escenario que, según él, nunca buscó. La polémica sigue escalando y suma nuevos matices a una historia que mantiene la atención pública encendida.

Oswaldo Villalobos rompe el silencio y apunta contra Isabella

Con tono sarcástico, Villalobos pidió
Con tono sarcástico, Villalobos pidió a Hugo García reflexionar sobre su vínculo con Isabella Ladera, advirtiendo que su reputación podría verse afectada por las polémicas recientes. (Instagram)

El influencer venezolano Oswaldo Villalobos no contuvo su opinión sobre el escándalo que envuelve a Isabella Ladera, Beéle y Hugo García. Durante una transmisión, se refirió con dureza a la modelo e hizo revelaciones que encendieron aún más la conversación pública.

“Mira, yo le puedo… A mí… yo, la verdad, sí, sí puedo ver lo que tú ves de tu amigo Hugo”, expresó Villalobos al inicio de su mensaje. Reconoció que, en un primer momento, llegó a pensar que García buscaba ganar protagonismo en medio de la tormenta mediática. Sin embargo, aseguró que con el tiempo descubrió algo distinto: “Yo, la verdad, al principio sí pensé, dije: ‘¿Será que él se quiere unir a la polémica?’. Pero luego descubrí que realmente la que quería introducirlo en la polémica era Isabela”.

Sus declaraciones generaron un eco inmediato. La idea de que Ladera habría intentado arrastrar al exchico reality a la controversia con Beéle encendió el debate digital. Villalobos describió su percepción de Hugo García como alguien que, a pesar de las circunstancias, ha intentado mantenerse firme.

Mensaje directo a Hugo García y críticas sin filtro

Con tono sarcástico, Villalobos pidió
Con tono sarcástico, Villalobos pidió a Hugo García reflexionar sobre su vínculo con Isabella Ladera, advirtiendo que su reputación podría verse afectada por las polémicas recientes. (Instagram)

Lejos de suavizar su postura, Villalobos lanzó un mensaje cargado de reproches a Hugo García. Sus palabras no solo buscaron exponer la situación, sino también advertirle sobre las consecuencias de permanecer cerca de Isabella Ladera.

Mi amor, Hugo, tú eres demasiado bello. Todas las mujeres te desean. ¿Por qué tienes que estar detrás de esta mujer tan escandalosa?”, cuestionó con un tono entre decepción y sarcasmo. El influencer no evitó los calificativos y planteó, abiertamente, dudas sobre el futuro de la imagen de García si decidía mantener su vínculo con la modelo.

Para Villalobos, el riesgo de verse asociado a las controversias que rodean a Ladera es alto. “¿No te da vergüenza que el día de mañana tú vayas a presentar a tu novia y tenga esa cola, ese rabo?”, lanzó en referencia al historial mediático que, según él, acompaña a la modelo.

Las redes sociales se encendieron con comentarios polarizados. Mientras algunos celebraron la franqueza del venezolano, otros lo criticaron por exponerse públicamente en un tema tan sensible. Los seguidores de García, por su parte, se dividieron entre quienes defendieron su derecho a mantener su vida privada y quienes apoyaron la advertencia de Villalobos.

Isabella Ladera, en el ojo del huracán mediático

Los señalamientos de Villalobos suman
Los señalamientos de Villalobos suman presión sobre Isabella Ladera, quien lidia con el impacto de los videos filtrados y las especulaciones que giran en torno a Hugo García y Beéle. (Instagram)

El nombre de Isabella Ladera se ha mantenido en el centro de la conversación pública desde que se filtraron videos íntimos en los que aparece junto al cantante Beéle. La situación alcanzó tal magnitud que la modelo anunció posibles acciones legales, aunque hasta ahora no ha respondido directamente a las acusaciones de Villalobos.

La filtración del material provocó una reacción en cadena: Beéle se convirtió en tendencia, los clips circularon fragmentados en redes y, según versiones difundidas, Hugo García habría tenido conocimiento previo de la existencia de los videos semanas antes del escándalo. Este dato, aún sin confirmación oficial, incrementó las especulaciones sobre el rol que cada persona habría jugado en los acontecimientos recientes.

En medio de ese contexto, las palabras de Villalobos agregan un nuevo matiz. Al sugerir que Isabella intentó involucrar a Hugo García en la polémica, el influencer no solo reaviva la conversación pública, sino que también amplifica las tensiones entre las figuras implicadas.

Los seguidores de Ladera reaccionaron rápidamente. Algunos defendieron su derecho a gestionar la situación de manera privada, mientras otros cuestionaron sus decisiones y la vincularon directamente con la exposición mediática que enfrenta actualmente.

Temas Relacionados

Oswaldo VillalobosIsabella LaderaHugo GarcíaBeéleperu-entretenimiento

Más Noticias

El dólar sigue rompiendo récords por su precio en Perú: ha caído a su valor más bajo en cinco años

La moneda estadounidense finalizó la jornada en S/ 3,4980, alcanzando su nivel más bajo desde el 21 de julio de 2020, cuando la cotización fue de S/ 3,4960

El dólar sigue rompiendo récords

“Blindaje para el cora”: universidad peruana presenta programa para potenciar la salud emocional de sus estudiantes

La iniciativa incluye encuentros periódicos con dinámicas, actividades participativas y reflexiones, todas orientadas al cuidado emocional y la prevención

“Blindaje para el cora”: universidad

Universidad de España lanza becas para impulsar carreras profesionales en el ámbito sanitario del Perú

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ofrece 10 becas “Bienestar” con descuentos del 60% para profesionales del sector salud en Perú, que deseen cursar maestrías oficiales en modalidad online

Universidad de España lanza becas

Jefferson Farfán: el top 10 jugadores de la historia según la ‘Foquita’

A través de una dinámica denominada “ranking a ciegas”, Farfán ordenó a los jugadores sin conocer el siguiente nombre que aparecería, lo que provocó ubicaciones inesperadas para algunos futbolistas

Jefferson Farfán: el top 10

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

La presidenta del Tribunal Constitucional fue consultada en el marco del informe de la Junta Nacional de Justicia que plantea suspender y abrir un proceso disciplinario contra la fiscal de la Nación

Luz Pacheco ratifica que procedimientos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luz Pacheco ratifica que procedimientos

Luz Pacheco ratifica que procedimientos inmediatos son inconstitucionales, pero hace salvedad en caso Delia Espinoza: “Hechos son de hace más de dos meses”

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

César Acuña, molesto, amenaza a periodista y niega ser corrupto: “Menos mal hay millones [en mi cuenta], trabajo 20 horas”

Ministro Carlos Malaver hace mea culpa tras decir que extraña a ‘nuestros’ delincuentes: “Quizá no fue la más adecuada”

El fujimorismo se burla de Rafael López Aliaga por sus propuestas de seguridad: “Mucho maquillaje, cero resultados”

ENTRETENIMIENTO

La esposa del hijo de

La esposa del hijo de Eva Ayllón pide un año de prisión efectiva para Natalia Málaga por dañar su carro

Kate Candela acusa a Paula Arias de no pagarle tras su salida de Son Tentación: “Ella sabe del monto que me corresponde”

Fito Páez y su mensaje tras su comentado concierto en Lima: “El aura intacta y brillante”

Milett Figueroa es nominada a los Premios Martín Fierro 2025 junto a jurados del Cantando

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

DEPORTES

Marcos López confesó charla con

Marcos López confesó charla con jugadores jóvenes tras dura eliminación de Perú: “Tienen que ser profesionales y trabajar”

Sergio Peña se defendió de insultos y lanzó dura indirecta a los que rechazan jugar por Perú: “Otros no dan la cara”

Se reveló los tres criterios que tiene la FPF para elegir al nuevo DT de Perú para Eliminatorias 2030

Marcelo Martins quiere salir del retiro para jugar el repechaje al Mundial 2026 con Bolivia: “Me siento bien para volver”

¿Fin de la época dorada de la selección peruana? Lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó esta Eliminatoria al Mundial 2026