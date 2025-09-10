Influencer venezolano asegura que Isabella Ladera quiso involucrar a Hugo García en el escándalo mediático junto a Beéle

El influencer venezolano no se guardó nada y señaló que Isabella Ladera habría querido meter a Hugo García en el escándalo, generando un nuevo capítulo en esta historia que sacude las redes sociales (Latina TV)

La controversia que rodea a Isabella Ladera y Beéle suma un nuevo capítulo con las declaraciones de Oswaldo Villalobos en ‘¡Ponte en la cola!’. El influencer venezolano, conocido por su estilo frontal, aseguró que Ladera intentó introducir a Hugo García en la tormenta mediática desatada por la filtración de material íntimo.

Sus palabras resonaron con fuerza en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones de seguidores y detractores. Villalobos cuestionó duramente la conducta de Isabella y no dudó en dirigir mensajes directos a García, a quien describió como una figura deseada y expuesta a un escenario que, según él, nunca buscó. La polémica sigue escalando y suma nuevos matices a una historia que mantiene la atención pública encendida.

Oswaldo Villalobos rompe el silencio y apunta contra Isabella

Con tono sarcástico, Villalobos pidió a Hugo García reflexionar sobre su vínculo con Isabella Ladera, advirtiendo que su reputación podría verse afectada por las polémicas recientes. (Instagram)

El influencer venezolano Oswaldo Villalobos no contuvo su opinión sobre el escándalo que envuelve a Isabella Ladera, Beéle y Hugo García. Durante una transmisión, se refirió con dureza a la modelo e hizo revelaciones que encendieron aún más la conversación pública.

“Mira, yo le puedo… A mí… yo, la verdad, sí, sí puedo ver lo que tú ves de tu amigo Hugo”, expresó Villalobos al inicio de su mensaje. Reconoció que, en un primer momento, llegó a pensar que García buscaba ganar protagonismo en medio de la tormenta mediática. Sin embargo, aseguró que con el tiempo descubrió algo distinto: “Yo, la verdad, al principio sí pensé, dije: ‘¿Será que él se quiere unir a la polémica?’. Pero luego descubrí que realmente la que quería introducirlo en la polémica era Isabela”.

Sus declaraciones generaron un eco inmediato. La idea de que Ladera habría intentado arrastrar al exchico reality a la controversia con Beéle encendió el debate digital. Villalobos describió su percepción de Hugo García como alguien que, a pesar de las circunstancias, ha intentado mantenerse firme.

Mensaje directo a Hugo García y críticas sin filtro

Con tono sarcástico, Villalobos pidió a Hugo García reflexionar sobre su vínculo con Isabella Ladera, advirtiendo que su reputación podría verse afectada por las polémicas recientes. (Instagram)

Lejos de suavizar su postura, Villalobos lanzó un mensaje cargado de reproches a Hugo García. Sus palabras no solo buscaron exponer la situación, sino también advertirle sobre las consecuencias de permanecer cerca de Isabella Ladera.

“Mi amor, Hugo, tú eres demasiado bello. Todas las mujeres te desean. ¿Por qué tienes que estar detrás de esta mujer tan escandalosa?”, cuestionó con un tono entre decepción y sarcasmo. El influencer no evitó los calificativos y planteó, abiertamente, dudas sobre el futuro de la imagen de García si decidía mantener su vínculo con la modelo.

Para Villalobos, el riesgo de verse asociado a las controversias que rodean a Ladera es alto. “¿No te da vergüenza que el día de mañana tú vayas a presentar a tu novia y tenga esa cola, ese rabo?”, lanzó en referencia al historial mediático que, según él, acompaña a la modelo.

Las redes sociales se encendieron con comentarios polarizados. Mientras algunos celebraron la franqueza del venezolano, otros lo criticaron por exponerse públicamente en un tema tan sensible. Los seguidores de García, por su parte, se dividieron entre quienes defendieron su derecho a mantener su vida privada y quienes apoyaron la advertencia de Villalobos.

Isabella Ladera, en el ojo del huracán mediático

Los señalamientos de Villalobos suman presión sobre Isabella Ladera, quien lidia con el impacto de los videos filtrados y las especulaciones que giran en torno a Hugo García y Beéle. (Instagram)

El nombre de Isabella Ladera se ha mantenido en el centro de la conversación pública desde que se filtraron videos íntimos en los que aparece junto al cantante Beéle. La situación alcanzó tal magnitud que la modelo anunció posibles acciones legales, aunque hasta ahora no ha respondido directamente a las acusaciones de Villalobos.

La filtración del material provocó una reacción en cadena: Beéle se convirtió en tendencia, los clips circularon fragmentados en redes y, según versiones difundidas, Hugo García habría tenido conocimiento previo de la existencia de los videos semanas antes del escándalo. Este dato, aún sin confirmación oficial, incrementó las especulaciones sobre el rol que cada persona habría jugado en los acontecimientos recientes.

En medio de ese contexto, las palabras de Villalobos agregan un nuevo matiz. Al sugerir que Isabella intentó involucrar a Hugo García en la polémica, el influencer no solo reaviva la conversación pública, sino que también amplifica las tensiones entre las figuras implicadas.

Los seguidores de Ladera reaccionaron rápidamente. Algunos defendieron su derecho a gestionar la situación de manera privada, mientras otros cuestionaron sus decisiones y la vincularon directamente con la exposición mediática que enfrenta actualmente.