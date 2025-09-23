Magaly Medina revela por qué María Pía Copello sigue en MQM: “Es su gallinita de oro”

“Tiene rating y auspiciadores”: Magaly reconoce éxito de María Pía Copello en MQM. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina analizó en su programa Magaly TV La Firme este 22 de setiembre por qué María Pía Copello seguirá al frente de ‘Mande quien mande’ hasta diciembre, a pesar de los rumores que la colocaban como próxima figura del horario estelar de los sábados con un programa propio.

La periodista no solo dio su opinión sobre la permanencia de la conductora, sino que también reconoció públicamente el éxito que ha logrado consolidar la exconductora de EEG en el espacio de entretenimiento de las tardes.

La popular ‘Urraca’ comenzó recordando que semanas atrás se voceaba a Laura Huarcayo como eventual reemplazo de Copello, pero, según señaló, la productora habría evaluado que el regreso de la exconductora podría no tener el mismo impacto que el actual estilo de María Pía.

Magaly sorprende y elogia a María Pía Copello: “Ha dado personalidad al programa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Ya se había voceado que Laura Huarcayo sería su reemplazo, pero hay que reconocer que no está hace tiempo en televisión, sin embargo, María Pía le ha dado personalidad al programa de las 2 de la tarde, ha evolucionado y lo ha hecho muy bien”, comentó Magaly, dejando en claro que Copello ha sabido ganarse un espacio con su carisma y energía.

Medina fue más allá y resaltó que uno de los factores determinantes para que la conductora se mantenga en MQM es el buen rating que logra frente a otros programas del mismo canal.

“Es un programa que tiene rating, el que no lo tiene es el de más arriba, el más temprano, pero este sí tiene y hay días de la semana en la que empatamos o me llega a ganar en el rating porque está bien estructurado”, explicó, reconociendo incluso que algunas tardes el programa de Copello llega a superarla en cifras de audiencia.

Magaly sorprende y elogia a María Pía Copello: “Ha dado personalidad al programa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para Magaly, esa sería una de las razones principales por las que la productora habría decidido no mover a la conductora. Según su lectura, la empresa sabe que tiene en María Pía Copello a una figura sólida y rentable. “Quizá la productora no quiere perder a su gallinita de oro y dejar descuidado este horario”, expresó con contundencia, dando a entender que el éxito de MQM no es fácil de replicar.

La periodista también se tomó un momento para elogiar la forma en la que se produce el programa de las tardes.

“Hay mucha creatividad, buen entretenimiento y muchos se han enganchado, y cambiar eso y poner a alguien como Laura que aún tiene que acostumbrarse, de chispa y energía que le pone Pía, es diferente”, señaló.

Magaly sorprende y elogia a María Pía Copello: “Ha dado personalidad al programa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Asimismo, reconoció que el programa no solo destaca por su rating, sino también por el respaldo comercial que recibe. “Este programa cuenta con muchos auspiciadores, que es el sustento comercial de un programa de televisión: rating y anunciantes”, subrayó. Para Magaly, se trata de un binomio que pocas veces se logra de manera tan sólida y que convierte a ‘Mande quien mande’ en un producto difícil de reemplazar.

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo

La conductora peruana apareció en el programa Hoy Día, donde fue recibida como la Reina del TikTok, un título que refleja el alcance que ha logrado en la plataforma digital. Su presencia en el set estuvo acompañada de anécdotas sobre su experiencia en la televisión peruana, su transición hacia el entretenimiento de competencia y el giro hacia las redes sociales que consolidó su popularidad.

Entre recuerdos y reflexiones, Copello dejó en claro que cada etapa fue esencial para entender su presente como influencer reconocida fuera de su país.

María Pía compartió anécdotas de su trayectoria, desde sus inicios con los más pequeños hasta la televisión de competencia, resaltando la importancia de adaptarse a distintos escenarios. (Hoy Día)