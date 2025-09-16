Perú

María Pía Copello se despide de ‘MQM’ tras un año al aire: “Sería reemplazada por Laura Huarcayo o Maricarmen Marín”

La periodista Magaly Medina reveló en su programa que la conductora no seguiría al frente del espacio de mediodía y que sería en esta semana

Carol Ruiz

Carol Ruiz

Magaly Medina sobre María Pía Copello: "La próxima semana ya no estará en Mande quien mande".

Según las declaraciones de Magaly Medina en la última edición de Magaly TV: La Firme este 15 de setiembre, la conductora María Pía Copello estaría a punto de dejar la conducción de “Mande quien mande” esta misma semana, lo que ha sorprendido a televidentes y seguidores de la también creadora de contenido digital.

“¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Por qué María Pía estaría despidiéndose de sus compañeros de Mande quien mande? Porque nosotros nos hemos enterado de que María Pía no estará la próxima semana en el programa, creemos que esto es un hasta siempre. Nosotros tenemos información que María Pía deja ‘Mande quien mande’”, señaló la periodista de espectáculos con la seguridad que la caracteriza.

Incertidumbre en la TV: María Pía Copello se despediría de Mande quien mande, según Magaly.

Durante su espacio, la “Urraca” mostró incluso una fotografía generada con inteligencia artificial donde se podía ver a María Pía junto a sus compañeros del programa como si fueran niños de cinco años. Esta imagen fue usada para ironizar sobre una posible despedida anticipada de la presentadora, quien desde el año pasado viene liderando el espacio de América Televisión junto a Carlos Vílchez y Mario Hart.

Aunque Magaly Medina aclaró que desconoce las causas exactas que llevarían a Copello a alejarse del formato, dejó abierta la posibilidad de que en los próximos días se aclaren los motivos.

“Hemos podido comprobar que si es cierto, la próxima semana ella ya no estará”, comentó la conductora, agregando que se trataría de una salida definitiva y no de una ausencia temporal.

Incertidumbre en la TV: María Pía Copello se despediría de Mande quien mande, según Magaly. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Lo que más llamó la atención fue la revelación de que Laura Huarcayo o Maricarmen Marín podrían convertirse en las sucesoras de María Pía Copello en la conducción. Ambas figuras cuentan con experiencia en televisión y un carisma probado ante las cámaras, lo que genera expectativa en torno a quién tomará la posta si la salida de la conductora se confirma.

La amistad que Magaly mantiene con María Pía Copello le permitió referirse con un tono menos crítico de lo habitual, aunque sin dejar de lado su estilo directo.

“Yo no sé las causas todavía, pero seguramente en los próximos días vamos a conocerlas”, puntualizó la periodista, dejando entrever que la decisión podría estar ligada a razones personales o profesionales que aún no salen a la luz.

Incertidumbre en la TV: María Pía Copello se despediría de Mande quien mande, según Magaly. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Sería reemplazada por Laura Huarcayo o Maricarmen Marín

La noticia no ha pasado desapercibida, considerando la amplia trayectoria que María Pía ha construido en la televisión peruana. Desde su recordada etapa en la conducción infantil con el entrañable personaje de Timoteo en 2006, Copello ha sabido reinventarse en distintos formatos, pasando por espacios como Esto es Guerra, hasta llegar en febrero de 2023 a liderar junto a Carlos Vílchez el mediodía de América Televisión con Mande quien mande, en reemplazo de En boca de todos.

En poco más de un año al frente del programa, la dupla de María Pía y Vílchez logró conectar con la audiencia, consolidando una propuesta fresca que mezcla entretenimiento, entrevistas y humor. Sin embargo, los rumores sobre su salida repentina han generado sorpresa, ya que no existía indicio previo de un quiebre o malestar en la conducción.

Mientras no exista un pronunciamiento oficial de la conductora o del canal, la expectativa seguirá creciendo. La eventual llegada de Laura Huarcayo o Maricarmen Marín también suma un ingrediente adicional, pues ambas tienen el respaldo de la audiencia y representarían un giro en la conducción.

Incertidumbre en la TV: María Pía Copello se despediría de Mande quien mande, según Magaly. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

