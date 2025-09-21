Ricardo Mendoza y su emotivo mensaje a su novia luego de revelarse que será papá: “Amores”

Ricardo Mendoza anuncia que será papá en su show de Hablando Huevadas en la Torre Eiffel en París. TikTok

La vida personal de Ricardo Mendoza se transformó en noticia internacional luego de que el comediante peruano sorprendiera a sus seguidores con una publicación en redes sociales junto a su novia Katya Mosquera. Ambos aparecen juntos en París, disfrutando de su estancia en la capital francesa y posando ante uno de los escenarios más reconocibles del mundo.

La imagen, compartida primero por Katya y luego reposteada por Mendoza en sus historias, permanece acompañada de una palabra que no tardó en crear revuelo: “Amores”. El mensaje, simple pero en plural, fue interpretado de inmediato como la confirmación pública del embarazo, algo que ya se venía comentando en las últimas horas.

El origen de la noticia, sin embargo, tiene un punto de partida claro. El sábado 20 de septiembre de 2025, durante la presentación del espectáculo “Hablando Huevadas” en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la Torre Eiffel, Ricardo Mendoza se tomó un momento fuera de guion para anunciar a su público que será papá.

El show, uno de los más esperados por la comunidad peruana en Europa, congregó a seguidores de diferentes países y llenó el recinto parisino con un ambiente festivo y expectante. La noticia, compartida por el propio Mendoza en ese contexto especial, marcó uno de los episodios más personales de su carrera tras años sobre el escenario junto a Jorge Luna.

No obstante, el dato no se propagó de inmediato de boca en boca ni por videos amateurs de asistentes. La verdadera amplificación llegó cuando la creadora de contenido Brigitte Valencia, quien estuvo presente en el evento, decidió utilizar su canal de difusión en Instagram para relatar lo que había presenciado.

En su mensaje a los seguidores, compartió: “En el show de París Ricardo anuncia que va a ser padre. Y bueno, como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia Katya, y ahora da un paso más en su vida personal”. Su publicación generó eco inmediato y sirvió como fuente principal para medios y redes, confirmando así la inesperada noticia.

Con la información ya circulando, Ricardo Mendoza y Katya Mosquera continúan su viaje por Francia, compartiendo momentos de su recorrido como turistas. Pero fue el mensaje “Amores” el que terminó de sellar la noticia y arrancar comentarios de alegría y buenos deseos de parte de sus fans y colegas del espectáculo. El plural contenido en esa única palabra no solo refiere a la pareja, sino que confirma la llegada de un nuevo integrante a la familia Mendoza Mosquera

Ricardo Mendoza sorprendió a su audiencia y a su entorno más cercano con una original y poco convencional pedida de mano a su novia Katya Mosquera en marzo de 2025. El hecho se produjo durante uno de los shows en vivo del popular programa de humor, donde Mendoza suele reservar gran parte de su vida privada, pero que en esa oportunidad utilizó para compartir un anuncio personal de gran trascendencia.

Al término de la función, Mendoza generó expectativa tanto en el público como en su colega Jorge Luna, cuando anticipó: “Para despedir este programa voy a presentarte dos fotos que he preparado para ti. Son dos fotos, cuando salga la segunda foto, se acabará este programa”. Con esta frase, el comediante marcó el inicio de una revelación inesperada en el escenario.

Mientras presentaba las imágenes, agregó: “Es una foto que me tomé hace poco, soy yo y esta es la contra toma, porque en la otra toma es algo que te quería contar y no te he contado, pero lo quiero contar ahora”.

Al proyectarse la segunda fotografía, el auditorio vio a Katya Mosquera sonriente, con una copa de champagne y exhibiendo el anillo de compromiso en su dedo anular. Mendoza aparecía a su lado, sujetando su mano y mostrando el momento especial de la pedida.

Jorge Luna, impactado, optó por guardar silencio ante el público y, en tono humorístico, expresó sorpresa y hasta “decepción” en medio del habitual ambiente cómico del programa