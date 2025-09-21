Magaly Medina es ovacionada en el espectáculo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la Torre Eiffel

Magaly Medina se roba el show en la presentación de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la Torre Eiffel. IG.

Magaly TV La Firme’ cumplió su palabra y viajó hasta Francia para presenciar el show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la emblemática Torre Eiffel. Magaly Medina no quiso perderse uno de los momentos más importantes de la comedia peruana. La conductora de 'cumplió su palabra yviajó hasta Francia para presenciar el show de

Junto a su esposo Alfredo Zambrano, la periodista tomó un vuelo el jueves 18 de septiembre y llegó a París para ser parte de esta noche que marcó historia en la carrera de los comediantes de 'Hablando Huevadas’.

La propia Magaly había aceptado semanas atrás la invitación pública de los humoristas, quienes le pidieron que los acompañara en esta primera función en Europa.

La ovación del público parisino

Durante el ingreso al espectáculo, los asistentes vibraron con la entrada de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Sin embargo, a los pocos minutos, la aparición de Magaly Medina generó la misma o más algarabía.

Una espectadora registró el instante en que la conductora ingresó al recinto. El público comenzó a aplaudir y varios voltearon con sus celulares en mano para grabar a la presentadora. Ella, sorprendida por la recepción, sonrió y saludó con la mano antes de tomar asiento junto a su pareja.

El hecho no pasó desapercibido y rápidamente se difundió en redes sociales, donde muchos destacaron la presencia de la ‘Urraca’ en un evento que ya había despertado gran expectativa.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza hacen historia

El sábado 20 de septiembre de 2025 quedó grabado como un hito en la comedia peruana. Jorge Luna y Ricardo Mendoza se convirtieron en los primeros artistas peruanos en realizar un espectáculo dentro de la Torre Eiffel.

La función se llevó a cabo en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la icónica construcción parisina, con una vista privilegiada al río Sena.

El show registró un lleno total. Las entradas se habían agotado apenas salieron a la venta, confirmando el éxito del proyecto. Antes de iniciar, Jorge Luna compartió imágenes del recinto en sus redes sociales, adelantando la emoción de lo que sería una velada inolvidable.

Hablando Huevadas en SU HISTÓRICO SHOW EN la Torre Eiffel. IG

Ricardo Mendoza anunció que será padre

Aunque la presentación fue un éxito rotundo, lo que más sorprendió a los asistentes fue el anuncio que hizo Ricardo Mendoza en pleno espectáculo: el comediante reveló que se convertirá en padre junto a su prometida Katya Mosquera.

La noticia fue confirmada por la creadora de contenido Brigitte Valencia, quien aseguró que el anuncio ocurrió durante el show en París. Más tarde, el generador de contenido digital Ric La Torre replicó la información en sus redes, revelando que ya circulaban audios y filtraciones del momento.

“En el show de París Ricardo anuncia que va a ser padre. Y como ya sabemos, ya le había pedido la mano a Katya, ahora da un paso más en su vida personal”, comentó Ric La Torre.

El público en la sala Gustave Eiffel recibió con aplausos y ovaciones el anuncio de Ricardo Mendoza. Aunque todavía no se han publicado videos oficiales del momento, varias filtraciones muestran la emoción de los asistentes, que celebraron con entusiasmo la noticia personal del comediante.

La revelación llega meses después de que Mendoza se comprometiera con Katya Mosquera en marzo de 2025, consolidando una relación que se hizo pública en 2024.

Ricardo Mendoza anuncia que será papá en su show de Hablando Huevadas en la Torre Eiffel en París. TikTok

Un antes y un después de ‘Hablando Huevadas’

Con esta presentación, Jorge Luna y Ricardo Mendoza continúan consolidando su posición como los humoristas peruanos más exitosos de los últimos años. Llevar su espectáculo a la Torre Eiffel no solo refuerza su alcance internacional, sino que también demuestra el poder de convocatoria que tienen dentro y fuera del Perú.

La noche en París fue, sin duda, un punto de encuentro entre la comedia, la farándula y la vida personal de sus protagonistas. Entre ovaciones, anuncios inesperados y la presencia estelar de Magaly Medina, el show de Hablando Huevadas en la Torre Eiffel se convirtió en una de las noticias más comentadas del fin de semana.

