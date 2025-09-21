Perú

Florcita Polo reacciona tras confirmarse la participación de Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’

Tras conocerse que su exesposo estará en el sillón rojo, la hija de Susy Díaz reaccionó con calma y aseguró que se puede salir adelante sin necesidad de exponer escándalos personales en televisión

Manoel Obando

Por Manoel Obando

La empresaria y figura televisiva dejó claro que prefiere la tranquilidad familiar y el bienestar de sus hijos antes que entrar en polémicas, mientras crece la expectativa por las declaraciones de su expareja en televisión (Instagram)

La confirmación de la presencia de Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’ desató comentarios en el ámbito de la farándula local.

Florcita Polo, su expareja, fue consultada sobre lo que piensa de la próxima aparición del padre de sus hijos en el programa de confesiones.

Lejos de mostrar enojo, la empresaria manifestó que su vida está centrada en el trabajo y en criar a sus pequeños, destacando que es posible construir un futuro sin necesidad de vincularse con controversias mediáticas.

La reacción de Florcita Polo

Con firmeza, Florcita Polo señaló que se puede salir adelante sin recurrir a conflictos públicos, luego de enterarse de la próxima aparición de Néstor Villanueva en el programa de confesiones. (Instagram)

En declaraciones al diario Trome, Florcita Polo enfatizó que no le preocupa lo que Néstor Villanueva pueda contar en el programa de confesiones.

Con serenidad dijo: “Se puede salir adelante sin estar en escándalos, trabajando y siendo perseverante”.

La hija de Susy Díaz insistió en que ha optado por alejarse de la polémica, priorizando el bienestar de sus hijos y la estabilidad que ha logrado en su entorno familiar y laboral. Su mensaje buscó transmitir que no está interesada en responder ataques ni alimentar controversias públicas.

Néstor Villanueva y su participación en el programa

Confirmada su asistencia a ‘El valor de la verdad’, Néstor Villanueva prepara confesiones sobre su pasado con Florcita Polo y la crianza de los hijos que ambos tienen en común. (El Valor de la Verdad)

La presencia de Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’ ha generado expectativa, pues se adelantó que abordará aspectos de su relación con Florcita Polo y la crianza de sus hijos.

El músico fue pareja de la empresaria durante varios años y su separación estuvo marcada por discusiones mediáticas que ocuparon titulares en distintos momentos.

Su ingreso al espacio televisivo se percibe como una oportunidad para dar su versión de los hechos, aunque no se conocen aún los detalles de las preguntas que deberá enfrentar ni las revelaciones que podrían surgir.

El pasado de la pareja

Tras una relación mediática y una separación complicada, Florcita Polo y Néstor Villanueva vuelven a la agenda pública con la confirmación del ingreso del cantante al programa de confesiones. (Instagram)

Florcita Polo y Néstor Villanueva sostuvieron una relación que comenzó con muestras públicas de afecto, pero que terminó en medio de conflictos. De su unión nacieron dos hijos, a quienes ambos han señalado como su prioridad.

Sin embargo, la ruptura estuvo acompañada de acusaciones cruzadas y apariciones en medios de comunicación que expusieron sus diferencias.

La figura de ambos dentro de la farándula ha estado marcada por esa historia, que sigue siendo tema de interés para el público y que ahora vuelve a cobrar relevancia con la confirmación de la presencia de Villanueva en el programa.

Un camino distinto para Florcita

La empresaria aseguró que su presente se encuentra enfocado en el trabajo, en desarrollar nuevos proyectos y en ofrecer un hogar estable a sus hijos. “Yo tengo otra vida, estoy en otro camino”, expresó cuando fue consultada sobre la próxima aparición televisiva de su expareja.

Para Florcita, la prioridad es mantenerse lejos de la polémica y demostrar que el esfuerzo constante abre oportunidades. Sus palabras reflejaron un tono firme y decidido, reafirmando que prefiere mantenerse al margen de los escándalos y enfocarse en fortalecer sus logros personales y profesionales.

Expectativas frente a las revelaciones de Villanueva

Mientras el público espera nuevas revelaciones, Florcita Polo insiste en que la mejor forma de avanzar es lejos de los escándalos y enfocada en el bienestar de sus hijos (El Valor de la Verdad)

La expectativa por la participación de Néstor Villanueva se centra en los puntos que decida exponer a través de la pantalla, en especial sobre temas vinculados a la convivencia pasada con Florcita Polo y el tipo de relación que mantiene actualmente con sus hijos.

Según adelantos presentados en ‘El Valor de la verdad’, el invitado se encuentra dispuesto a responder preguntas que usualmente permanecen fuera del foco mediático, lo que genera incertidumbre respecto al contenido que saldrá a la luz.

Entre las interrogantes planteadas hay especial interés por conocer su perspectiva sobre la crianza y el contacto habitual con los menores, aspectos que frecuentemente suscitan debate en producciones televisivas. La audiencia y analistas del espectáculo coinciden en que la entrevista podría influir en el modo en que se percibe a los protagonistas de este episodio y, posiblemente, en futuras interacciones entre ambos.

“Estoy preparado para todo lo que vendrá”, manifestó Villanueva en uno de los avances del programa. Esta frase alimentó el debate sobre la posible exposición de detalles delicados o acontecimientos hasta ahora desconocidos, lo que mantiene en vilo al público habitual del formato.

