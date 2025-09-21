Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

El cantante peruano se prepara para una velada de confesiones, donde abordará desde su carrera musical hasta los momentos más controversiales de su vida personal.

Manoel Obando

Manoel Obando

(El valor de la verdad)
21:26 hsHoy

¿Qué preguntas responderá Néstor Villanueva en El Valor de la Verdad?

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

Néstor Villanueva, cantante de cumbia y exesposo de Flor Polo, será el invitado de hoy en El valor de la verdad. En el programa abordará su difícil relación con sus hijos, los problemas legales tras su ruptura, acusaciones públicas y episodios que él considera dolorosos.

Villanueva confesará el impacto emocional que le produjo escuchar el testimonio de su hijo mayor en cámara Gesell. También hablará sobre los desafíos para mantener una relación paterna activa, las críticas que enfrenta por manutención y enfrentamientos judiciales.

El episodio de esta noche promete momentos de lágrimas y sinceridad. Su participación se transmitirá esta noche, generando gran expectativa.

21:26 hsHoy

¿Quién es Néstor Villanueva?

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

Néstor Villanueva, cantante de cumbia peruana, será invitado este domingo a “El valor de la verdad”, donde hablará sobre su matrimonio con Flor Polo, su relación con sus hijos y los episodios más complicados de su vida.

Villanueva, oriundo de Chancay, comenzó su pasión musical en el coro de su parroquia local y tras varias presentaciones regionales, llegó a Lima para consolidar su carrera. Su trayectoria incluye participación con orquestas de renombre y apariciones en programas de televisión.

Su vínculo con Flor Polo inició en 2008 tras contratarla para un video musical, se casaron en 2010 y juntos enfrentaron públicamente denuncias por infidelidad y conflictos legales por maltrato psicológico.

Villanueva fue condenado a pagar reparación civil y recibió restricciones legales respecto al contacto con uno de sus hijos. En su paso por el programa, promete detallar varios de estos pasajes, anticipando declaraciones intensas sobre amor, errores y consecuencias personales.

21:26 hsHoy

A qué hora comienza El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El valor de la verdad continúa ocupando un lugar central en la programación dominical de Panamericana Televisión, con su horario habitual de las 10:00 de la noche.

El espacio, reconocido por su formato de confesiones directas, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos del canal. Para mantener la atención del público, la producción desarrolla campañas en redes sociales que generan expectativa al anunciar a los invitados y abrir debate antes de cada emisión.

Además de la señal abierta, el programa expande su alcance mediante su canal oficial de YouTube, donde se ofrecen episodios completos y extractos destacados, combinando televisión tradicional y plataformas digitales para conectar con audiencias diversas.

21:25 hsHoy

Dónde ver El Valor de la verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El programa de entrevistas El valor de la verdad continúa vigente en la televisión peruana con su tradicional emisión dominical a las 10:00 de la noche por Panamericana Televisión.

Además de la señal abierta, los espectadores pueden acceder a la versión en alta definición en los canales 705 de Claro y Movistar, lo que mejora la experiencia de transmisión. La producción también ha encontrado un espacio en el entorno digital mediante su canal oficial en YouTube, donde se difunden episodios completos y fragmentos destacados.

Esta estrategia de diversificación le permite alcanzar tanto a la audiencia clásica como a los usuarios en línea, consolidando así su permanencia en la programación nacional.

21:25 hsHoy

Qué es El Valor de la Verdad

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El valor de la verdad es un programa de concurso peruano conducido por el periodista Beto Ortiz que reta a los participantes a responder 21 preguntas con un polígrafo. Si contestan todas la verdad en cada nivel, pueden ganar dinero; si mienten, pierden todo lo acumulado.

Las primeras temporadas se emitieron por Latina los sábados, y la versión más reciente se transmite los domingos por Panamericana Televisión.

En la edición 2025 se han introducido nuevos medios de salvación, como la palanca de salvación y comodines que permiten cambiar o evitar preguntas en momentos específicos del programa. La mecánica exige sinceridad bajo presión.

El valor de la verdadNéstor VillanuevaFlor PoloBeto Ortizperu–entretenimiento

