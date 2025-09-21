El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

El episodio de esta noche promete momentos de lágrimas y sinceridad . Su participación se transmitirá esta noche, generando gran expectativa.

Villanueva confesará el impacto emocional que le produjo escuchar el testimonio de su hijo mayor en cámara Gesell. También hablará sobre los desafíos para mantener una relación paterna activa, las críticas que enfrenta por manutención y enfrentamientos judiciales.

Néstor Villanueva , cantante de cumbia y exesposo de Flor Polo, será el invitado de hoy en El valor de la verdad . En el programa abordará su difícil relación con sus hijos, los problemas legales tras su ruptura, acusaciones públicas y episodios que él considera dolorosos.

¿Quién es Néstor Villanueva?

Villanueva, oriundo de Chancay, comenzó su pasión musical en el coro de su parroquia local y tras varias presentaciones regionales, llegó a Lima para consolidar su carrera. Su trayectoria incluye participación con orquestas de renombre y apariciones en programas de televisión.

Villanueva, oriundo de Chancay, comenzó su pasión musical en el coro de su parroquia local y tras varias presentaciones regionales, llegó a Lima para consolidar su carrera. Su trayectoria incluye participación con orquestas de renombre y apariciones en programas de televisión.

Su vínculo con Flor Polo inició en 2008 tras contratarla para un video musical, se casaron en 2010 y juntos enfrentaron públicamente denuncias por infidelidad y conflictos legales por maltrato psicológico.