El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

Néstor Villanueva, cantante de cumbia y exesposo de Flor Polo, será el invitado de hoy en El valor de la verdad. En el programa abordará su difícil relación con sus hijos, los problemas legales tras su ruptura, acusaciones públicas y episodios que él considera dolorosos.
Villanueva confesará el impacto emocional que le produjo escuchar el testimonio de su hijo mayor en cámara Gesell. También hablará sobre los desafíos para mantener una relación paterna activa, las críticas que enfrenta por manutención y enfrentamientos judiciales.
El episodio de esta noche promete momentos de lágrimas y sinceridad. Su participación se transmitirá esta noche, generando gran expectativa.
Villanueva, oriundo de Chancay, comenzó su pasión musical en el coro de su parroquia local y tras varias presentaciones regionales, llegó a Lima para consolidar su carrera. Su trayectoria incluye participación con orquestas de renombre y apariciones en programas de televisión.
Su vínculo con Flor Polo inició en 2008 tras contratarla para un video musical, se casaron en 2010 y juntos enfrentaron públicamente denuncias por infidelidad y conflictos legales por maltrato psicológico.
Villanueva fue condenado a pagar reparación civil y recibió restricciones legales respecto al contacto con uno de sus hijos. En su paso por el programa, promete detallar varios de estos pasajes, anticipando declaraciones intensas sobre amor, errores y consecuencias personales.
El valor de la verdad continúa ocupando un lugar central en la programación dominical de Panamericana Televisión, con su horario habitual de las 10:00 de la noche.
El espacio, reconocido por su formato de confesiones directas, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos del canal. Para mantener la atención del público, la producción desarrolla campañas en redes sociales que generan expectativa al anunciar a los invitados y abrir debate antes de cada emisión.
Además de la señal abierta, el programa expande su alcance mediante su canal oficial de YouTube, donde se ofrecen episodios completos y extractos destacados, combinando televisión tradicional y plataformas digitales para conectar con audiencias diversas.
El valor de la verdad es un programa de concurso peruano conducido por el periodista Beto Ortiz que reta a los participantes a responder 21 preguntas con un polígrafo. Si contestan todas la verdad en cada nivel, pueden ganar dinero; si mienten, pierden todo lo acumulado.
Las primeras temporadas se emitieron por Latina los sábados, y la versión más reciente se transmite los domingos por Panamericana Televisión.
En la edición 2025 se han introducido nuevos medios de salvación, como la palanca de salvación y comodines que permiten cambiar o evitar preguntas en momentos específicos del programa. La mecánica exige sinceridad bajo presión.