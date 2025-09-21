Convocatoria laboral en la Municipalidad de San Miguel: puestos tienen sueldos de hasta S/ 4.550

En total, hay 38 vacantes en la convocatoria laboral de la Municipalidad de San Miguel. Foto: Grupo Casa Lima

La Municipalidad de San Miguel es la entidad de gobierno local encargada de administrar y gestionar los servicios públicos, el desarrollo urbano, social y de seguridad, y la representación de los vecinos en ese distrito de la capital peruana. Está dirigida por el alcalde Eduardo Bless y regidores elegidos. Entre sus funciones más visibles está mantener el orden, promover la participación ciudadana, velar por espacios públicos adecuados, gestionar trámites municipales, implementar cámaras de videovigilancia y programas de seguridad ciudadana, y coordinar con los vecinos a través de instancias como juntas vecinales.

Esta municipalidad lanzó una convocatoria laboral bajo la modalidad de contrato CAS. La oferta incluye plazas en Lima para diversas áreas como administración, derecho, apoyo administrativo, chofer, inspector municipal y distintas modalidades de serenazgo (a pie, motorizado, chofer y guía canino). Pueden postular personas con secundaria completa, estudiantes o egresados técnicos, titulados técnicos, estudiantes universitarios, profesionales universitarios, así como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La remuneración varía según el puesto, oscilando entre S/ 1.300 y S/ 4.550.

¿Qué puestos están disponibles en la Municipalidad de San Miguel?

Te presentamos la mayoría de vacantes disponibles en la convocatoria de trabajo de la Municipalidad de San Miguel.

Inspector municipal

Vacantes: 2

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 22 de setiembre de 2025

Chofer para la gerencia de salud

Vacantes: 1

Requisitos: Secundaria completa y licencia A1

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.300

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 24 de setiembre de 2025

Abogado para la procuraduría pública municipal

Vacantes: 1

Requisitos: Título en Derecho

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 4.550

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 24 de setiembre de 2025

El abogado para la procuraduría pública municipal tiene el sueldo más alto de esta convocatoria: S/ 4.550. Foto: difusión

Sereno a pie para la subgerencia de serenazgo

Vacantes: 6

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Sereno guía canino para la subgerencia de serenazgo

Vacantes: 3

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Supervisor para la subgerencia de serenazgo

Vacantes: 2

Requisitos: Formación militar, policial o estudios técnicos culminados

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 2.500

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Sereno chofer para la subgerencia de serenazgo

Vacantes: 7

Requisitos: Secundaria completa y brevete A IIA vigente

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.800

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Sereno motorizado para la subgerencia de serenazgo

Vacantes: 1

Requisitos: Secundaria completa y brevete de moto lineal

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.700

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Hay varios puestos relacionados a Serenazgo. Foto: Municipalidad de San Miguel

Sereno motorizado para la subgerencia de serenazgo 2

Vacantes: 7

Requisitos: Secundaria completa y brevete de moto lineal

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.700

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Sereno a pie para la subgerencia de serenazgo

Vacantes: 4

Requisitos: Secundaria completa

Tipo de contrato: CAS

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Los interesados en postular deben presentar su documentación en Jr. Federico Gallese Taricchi N.° 370, área de Recursos Humanos (4.° piso), en San Miguel, dentro del horario de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas. Es importante tener en cuenta que las postulaciones entregadas fuera de la fecha o del horario establecido no serán consideradas en la evaluación.