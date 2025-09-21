Perú

Convocatoria laboral en la Municipalidad de San Miguel: puestos tienen sueldos de hasta S/ 4.550

La comuna abrió plazas CAS en Lima con sueldos entre S/ 1.300 y S/ 4.550, dirigidas a postulantes desde secundaria hasta profesionales universitarios en áreas administrativas, legales y de serenazgo

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
En total, hay 38 vacantes
En total, hay 38 vacantes en la convocatoria laboral de la Municipalidad de San Miguel.

La Municipalidad de San Miguel es la entidad de gobierno local encargada de administrar y gestionar los servicios públicos, el desarrollo urbano, social y de seguridad, y la representación de los vecinos en ese distrito de la capital peruana. Está dirigida por el alcalde Eduardo Bless y regidores elegidos. Entre sus funciones más visibles está mantener el orden, promover la participación ciudadana, velar por espacios públicos adecuados, gestionar trámites municipales, implementar cámaras de videovigilancia y programas de seguridad ciudadana, y coordinar con los vecinos a través de instancias como juntas vecinales.

Esta municipalidad lanzó una convocatoria laboral bajo la modalidad de contrato CAS. La oferta incluye plazas en Lima para diversas áreas como administración, derecho, apoyo administrativo, chofer, inspector municipal y distintas modalidades de serenazgo (a pie, motorizado, chofer y guía canino). Pueden postular personas con secundaria completa, estudiantes o egresados técnicos, titulados técnicos, estudiantes universitarios, profesionales universitarios, así como miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La remuneración varía según el puesto, oscilando entre S/ 1.300 y S/ 4.550.

¿Qué puestos están disponibles en la Municipalidad de San Miguel?

Te presentamos la mayoría de vacantes disponibles en la convocatoria de trabajo de la Municipalidad de San Miguel.

Inspector municipal

  • Vacantes: 2
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 22 de setiembre de 2025

Chofer para la gerencia de salud

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Secundaria completa y licencia A1
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 2.300
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 24 de setiembre de 2025

Abogado para la procuraduría pública municipal

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Título en Derecho
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 4.550
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 24 de setiembre de 2025
El abogado para la procuraduría
El abogado para la procuraduría pública municipal tiene el sueldo más alto de esta convocatoria: S/ 4.550.

Sereno a pie para la subgerencia de serenazgo

  • Vacantes: 6
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Sereno guía canino para la subgerencia de serenazgo

  • Vacantes: 3
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Supervisor para la subgerencia de serenazgo

  • Vacantes: 2
  • Requisitos: Formación militar, policial o estudios técnicos culminados
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 2.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Sereno chofer para la subgerencia de serenazgo

  • Vacantes: 7
  • Requisitos: Secundaria completa y brevete A IIA vigente
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.800
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Sereno motorizado para la subgerencia de serenazgo

  • Vacantes: 1
  • Requisitos: Secundaria completa y brevete de moto lineal
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.700
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 26 de setiembre de 2025
Hay varios puestos relacionados a
Hay varios puestos relacionados a Serenazgo.

Sereno motorizado para la subgerencia de serenazgo 2

  • Vacantes: 7
  • Requisitos: Secundaria completa y brevete de moto lineal
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.700
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Sereno a pie para la subgerencia de serenazgo

  • Vacantes: 4
  • Requisitos: Secundaria completa
  • Tipo de contrato: CAS
  • Remuneración: S/ 1.500
  • Lugar de labores: Lima
  • Fecha límite: 26 de setiembre de 2025

Los interesados en postular deben presentar su documentación en Jr. Federico Gallese Taricchi N.° 370, área de Recursos Humanos (4.° piso), en San Miguel, dentro del horario de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas. Es importante tener en cuenta que las postulaciones entregadas fuera de la fecha o del horario establecido no serán consideradas en la evaluación.

