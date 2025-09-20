Perú

Los cinco distritos donde los peruanos están más descontentos con su nueva vivienda

Un estudio de Best Place to Live revela también los ‘mejores’ distritos, donde los peruanos están más satisfechos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Best Place to Live sacó
Best Place to Live sacó un estudio donde revela los niveles de satisfacción de los peruanos con sus compras de vivienda. - Crédito Captura de Google Maps

Un reciente nuevo análisis de Best Place to Live reveló la satisfacción inmobiliaria distrital: en este estudio se evaluaron 49 proyectos en Lima Metropolitana entre enero y septiembre de este 2025.

Así, con el indicador de Satisfacción Neta Global (SNG) —el cual resume la experiencia de los compradores en áreas como gestión comercial, entrega, postventa, producto y áreas comunes— se pudo determinar cuán satisfechos están los peruanos que compraron casa, según distrito en que la adquirieron.

Así, según los resultados los distritos donde menos satisfechos resultaron los peruanos con su compras son Independencia (10% de satisfacción), San Miguel (14%), Comas (22%), Chorrillos (25%) y Pueblo Libre (27%).

Los peruanos están más contentos
Los peruanos están más contentos con sus compras de departamentos y viviendas en Punta Hermosa. - Crédito Reuters/Sebastian Castaneda

Satisfacción con la vivienda por distrito

Según los resultados de Best Place to Live, Punta Hermosa encabeza el ranking de satisfacción con 95% de SNG, seguido por Santiago de Surco (65%), Barranco (63%), Lima Centro (51%) y San Borja (51%).

“En distritos como Surco y Miraflores la competencia oferta es muy amplia, por ende la competencia inmobiliaria también. Esa dinámica obliga a las empresas a elevar sus estándares en cuanto al diseño, producto y servicio, porque los compradores comparan más y son mucho más exigentes”, explicó Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live. 

Sin embargo, en el otro extremo también hay distritos con muy baja satisfacción: estos son los de San Miguel (14%), Independencia (10%), Comas (22%), Chorrillos (25%) y Pueblo Libre (27%).

Hay varios factores que pueden
Hay varios factores que pueden influir en la satisfacción de una vivienda. - Crédito Municipalidad de Miraflores

Pasache añadió que “el nivel de satisfacción inmobiliaria no solo depende de la calidad de la vivienda, sino de cómo se gestionan todas las etapas anteriores y posteriores a la compra”. Así, esta experiencia completa es la que consolida la percepción del cliente. 

Evaluán la postventa

Este análisis de Best Place to Live también evaluó la satisfacción en postventa. En este apartado es Punta Hermosa el distrito que vuelve a destacar con los mejores resultados. Le siguen Ate, Barranco, Surco y Surquillo.

Pero, por otro lado, Lince, San Miguel, San Borja, Independencia y Comas muestran las valoraciones más bajas, lo que sugiere que la gestión en esta etapa sigue siendo un punto deficiente y pendiente para el sector.

Los compradores sienten que las
Los compradores sienten que las inmobiliarias le ponen todo el esfuerzo más al proceso de venta que al siguimiento luego de esta. - Crédito Andina

“La postventa es determinante para generar confianza y fidelidad. Aquellos distritos y proyectos que ofrecen una respuesta oportuna frente a incidencias logran consolidar relaciones de largo plazo con los compradores”, añadió como comentario Cinthia Pasache.

Así, frente a los resultados del año pasado, se observan cambios en la distribución distrital. En 2024, Barranco, Surco y Miraflores ocupaban los primeros lugares, mientras que Lima Centro, Magdalena del Mar y Chorrillos figuraban entre los de menor satisfacción.

“Estos movimientos muestran que la satisfacción inmobiliaria es dinámica y puede variar significativamente de un año a otro, dependiendo de cómo se gestionan los proyectos. Por ello, herramientas como las certificaciones Best Place to Live resultan valiosas, ya que ayudan a las inmobiliarias a identificar fortalezas y oportunidades de mejora basadas en la percepción real de los compradores”, destacó Pasache. Y por su parte, al consumidor, le ayuda a identificar a aquellas inmobiliarias que se destacan por tener clientes felices y satisfechos, con el producto y servicio recibido.

Temas Relacionados

Mercado inmobiliarioCompra de departamentosDepartamentosperu-economia

Más Noticias

Comisión por productividad de tu AFP seguirá cobrándote un monto fijo si tu fondo pierde rentabilidad

La pedida comisión por productividad será aplicada en las AFP. Esta busca que las administradoras solo ganen más si tu fondo crece, pero la fórmula aprobada les asegura igual ganancias en cualquier caso

Comisión por productividad de tu

AFP: Independientes ya no serán obligados a aportar y jovenes podrán jubilarse con retiro de 95,5%

Modifican la reforma de pensiones. La Ley del retiro AFP además incluye cambios y derogaciones por las que se organizaron marchas

AFP: Independientes ya no serán

El papa León XIV no vendrá al Perú en el 2026: “No viaja a un país en año de elecciones”, asegura especialista

La autora de “León XIV, ciudadano del mundo, misionero del siglo XI” comentó el impasse protagonizado por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga

El papa León XIV no

Crimen en Barrios Altos: sujetos matan a balazos a joven de 22 años en la vía pública

Testigos narraron que dos individuos dispararon más de cinco veces a la víctima mientras estaba acompañado por otra persona

Crimen en Barrios Altos: sujetos

SENAMHI confirma niveles tóxicos de aire en Lima: ¿cuáles son los distritos más afectados?

El organismo alertó que la presencia de partículas finas supera los límites permitidos y compromete la salud de millones de limeños

SENAMHI confirma niveles tóxicos de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana habría infringido neutralidad

Eduardo Arana habría infringido neutralidad con pronunciamiento a favor de Fuerza Popular, según informe del JEE

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

La CNDDHH rechaza suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: “Buscan consolidar la impunidad”, asegura

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Gian Piero Díaz revela que

Gian Piero Díaz revela que parece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él pudo ocultar su incomodidad: “Hay que respetar”

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan atrás los conflictos y anuncian película juntas: Así fue la reacción de sus seguidores

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

DEPORTES

Perú vs Brasil EN VIVO

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así van los partidos de las semifinales del torneo juvenil

Conflicto entre la FPV y los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Se suspenderá el inicio del torneo nacional?

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo