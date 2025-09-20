Los cinco distritos donde los peruanos están más descontentos con su nueva vivienda

Best Place to Live sacó un estudio donde revela los niveles de satisfacción de los peruanos con sus compras de vivienda. - Crédito Captura de Google Maps

Un reciente nuevo análisis de Best Place to Live reveló la satisfacción inmobiliaria distrital: en este estudio se evaluaron 49 proyectos en Lima Metropolitana entre enero y septiembre de este 2025.

Así, con el indicador de Satisfacción Neta Global (SNG) —el cual resume la experiencia de los compradores en áreas como gestión comercial, entrega, postventa, producto y áreas comunes— se pudo determinar cuán satisfechos están los peruanos que compraron casa, según distrito en que la adquirieron.

Así, según los resultados los distritos donde menos satisfechos resultaron los peruanos con su compras son Independencia (10% de satisfacción), San Miguel (14%), Comas (22%), Chorrillos (25%) y Pueblo Libre (27%).

Los peruanos están más contentos con sus compras de departamentos y viviendas en Punta Hermosa. - Crédito Reuters/Sebastian Castaneda

Satisfacción con la vivienda por distrito

Según los resultados de Best Place to Live, Punta Hermosa encabeza el ranking de satisfacción con 95% de SNG, seguido por Santiago de Surco (65%), Barranco (63%), Lima Centro (51%) y San Borja (51%).

“En distritos como Surco y Miraflores la competencia oferta es muy amplia, por ende la competencia inmobiliaria también. Esa dinámica obliga a las empresas a elevar sus estándares en cuanto al diseño, producto y servicio, porque los compradores comparan más y son mucho más exigentes”, explicó Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live.

Sin embargo, en el otro extremo también hay distritos con muy baja satisfacción: estos son los de San Miguel (14%), Independencia (10%), Comas (22%), Chorrillos (25%) y Pueblo Libre (27%).

Hay varios factores que pueden influir en la satisfacción de una vivienda. - Crédito Municipalidad de Miraflores

Pasache añadió que “el nivel de satisfacción inmobiliaria no solo depende de la calidad de la vivienda, sino de cómo se gestionan todas las etapas anteriores y posteriores a la compra”. Así, esta experiencia completa es la que consolida la percepción del cliente.

Evaluán la postventa

Este análisis de Best Place to Live también evaluó la satisfacción en postventa. En este apartado es Punta Hermosa el distrito que vuelve a destacar con los mejores resultados. Le siguen Ate, Barranco, Surco y Surquillo.

Pero, por otro lado, Lince, San Miguel, San Borja, Independencia y Comas muestran las valoraciones más bajas, lo que sugiere que la gestión en esta etapa sigue siendo un punto deficiente y pendiente para el sector.

Los compradores sienten que las inmobiliarias le ponen todo el esfuerzo más al proceso de venta que al siguimiento luego de esta. - Crédito Andina

“La postventa es determinante para generar confianza y fidelidad. Aquellos distritos y proyectos que ofrecen una respuesta oportuna frente a incidencias logran consolidar relaciones de largo plazo con los compradores”, añadió como comentario Cinthia Pasache.

Así, frente a los resultados del año pasado, se observan cambios en la distribución distrital. En 2024, Barranco, Surco y Miraflores ocupaban los primeros lugares, mientras que Lima Centro, Magdalena del Mar y Chorrillos figuraban entre los de menor satisfacción.

“Estos movimientos muestran que la satisfacción inmobiliaria es dinámica y puede variar significativamente de un año a otro, dependiendo de cómo se gestionan los proyectos. Por ello, herramientas como las certificaciones Best Place to Live resultan valiosas, ya que ayudan a las inmobiliarias a identificar fortalezas y oportunidades de mejora basadas en la percepción real de los compradores”, destacó Pasache. Y por su parte, al consumidor, le ayuda a identificar a aquellas inmobiliarias que se destacan por tener clientes felices y satisfechos, con el producto y servicio recibido.