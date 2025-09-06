Perú

Municipalidad de San Martín de Porres abre convocatoria laboral para personas con secundaria y estudiantes técnicos

En septiembre de 2025, esta entidad ha lanzado un concurso público con 21 puestos para fiscalizadores y un supervisor de campo. Los sueldos oscilan entre los S/ 2.000 y los S/ 2.700

Todas las plazas en esta convocatoria de trabajo están bajo la modalidad CAS.

La Municipalidad de San Martín de Porres es el órgano de gobierno local encargado de administrar este distrito del norte de Lima. Su labor abarca la gestión de los servicios públicos, el ordenamiento urbano, el mantenimiento de calles, avenidas y áreas verdes, además de la seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional. También tiene como funciones impulsar programas sociales, promover actividades culturales y deportivas, fiscalizar el comercio, supervisar la limpieza pública y velar por el cumplimiento de las normas municipales.

Para este septiembre 2025, la Municipalidad de San Martín de Porres ha abierto una convocatoria laboral dirigida a personas secundaria y estudiantes técnicos. Son 21 vacantes disponibles en esta oferta de empleo, hay plazas para fiscalizador municipal y supervisor de campo. Los salarios van desde los S/ 2.000 y pueden llegar hasta los S/ 2.700. Finalmente, el tipo de contrato es CAS:

¿Qué puestos están disponibles en la Municipalidad de San Martín de Porres?

Supervisor de campo

  • Vacantes: 1
  • Formación académica: Estudios técnicos truncos y/o secundaria completa.
  • Experiencia general: Mínimo 2 años en entidades públicas y/o privadas.
  • Experiencia específica: Al menos 6 meses en funciones relacionadas al cargo en el sector público.
  • Lugar de prestación: Municipalidad de San Martín de Porres.
  • Remuneración: S/ 2.700,00.
  • Postulación: 09 y 10 de setiembre de 2025, de 08:30 a 16:00 horas

Fiscalizador municipal

  • Vacantes: 20
  • Formación académica: Estudios técnicos truncos y/o secundaria completa.
  • Experiencia general: Mínimo 1 año en entidades públicas y/o privadas.
  • Experiencia específica: Al menos 6 meses en funciones relacionadas al cargo en el sector público.
  • Lugar de prestación: Municipalidad de San Martín de Porres.
  • Remuneración: S/ 2.000,00.
  • Postulación: 9 y 10 de setiembre de 2025, de 08:30 a 16:00 horas
Al fiscalizador municipal le pagan
Al fiscalizador municipal le pagan S/ 2.000.

¿Qué suelen hacer los fiscalizadores municipales?

Los fiscalizadores municipales desempeñan una labor fundamental en garantizar que tanto establecimientos comerciales como obras, publicidad y espacios públicos cumplan con los permisos, normas urbanas, sanitarias y de seguridad establecidas por la municipalidad.

Pueden visitar locales —incluso sin aviso previo— para revisar documentación, conversar con las personas responsables, levantar actas, tomar fotografías o grabaciones, siempre respetando los derechos de quienes son inspeccionados. Estas inspecciones apuntan a asegurar que las edificaciones cuenten con licencias vigentes, que no haya comercio informal fuera de zonas autorizadas y que la limpieza, los anuncios, las obras y el entorno urbano se ajusten a las regulaciones vigentes.

Por lo general, los fiscalizadores deben presentarse identificados y notificar a la persona fiscalizada con claridad sobre la base legal que avala su intervención. Asimismo, deben entregar un acta con sus observaciones y mantener confidencial la información obtenida durante la inspección. Esta actividad complementa la labor del Concejo Municipal, cuyos regidores ejercen fiscalización sobre la gestión edilicia, el accionar de los funcionarios y la prestación de servicios públicos, ya sea individualmente o en comisiones especiales, sin necesidad de previo aviso o autorización.

Recomendaciones para postular al estado peruano

Postular a una plaza estatal requiere que revises cuidadosamente las bases de la convocatoria; ese documento es tu guía esencial, pues en él están detallados los prerrequisitos, cronogramas, formularios y anexos necesarios. Debes postular dentro del plazo indicado y utilizar únicamente los canales oficiales, pues cualquier otro método puede llevar a la descalificación del proceso. También es crucial que estés atento a la página de la entidad porque pueden surgir actualizaciones, erratas o cambios de fecha que afectan tu postulación.

Para aspirar a un puesto
Para aspirar a un puesto en el sector público es indispensable leer con atención los lineamientos establecidos en la convocatoria.

Ten siempre al día tu hoja de vida y adáptala al perfil del puesto al que postulas, destacando logros y capacidades relevantes de forma clara y breve, y evita dejar en blanco información que pueda dar pie a dudas sobre tu experiencia o formación. En paralelo, cuida tu imagen profesional en línea; si tienes perfil en LinkedIn, mantenlo actualizado y utiliza palabras clave vinculadas al puesto para mejorar tus oportunidades de ser localizado por reclutadores.

Cuando seas convocado a entrevista, prepárate investigando el propósito y la actividad de la entidad pública y ensaya cómo comunicar tu experiencia y fortalezas. Es vital que no improvises en este paso y que cuides tanto lo que dices como el lenguaje corporal. En las entrevistas virtuales, asegúrate de conocer la plataforma que se usará para evitar contratiempos técnicos.

