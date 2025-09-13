Magdalena del Mar lanza convocatoria laboral con más de 90 plazas y sueldos de hasta S/ 2.800

Foto: Composición Infobae Perú

La Municipalidad de Magdalena del Mar abrió una convocatoria laboral con más de 90 plazas destinadas a reforzar el servicio de serenazgo. Los puestos ofrecen sueldos que van desde 2.100 hasta 2.800 soles y están dirigidos a ciudadanos con secundaria completa como requisito mínimo.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres que deseen integrarse a las áreas operativas de serenazgo en distintas modalidades. Según la comuna, se busca garantizar una mayor cobertura en seguridad ciudadana dentro del distrito.

Las inscripciones estarán abiertas los días 22 y 23 de setiembre en la Oficina de Atención al Ciudadano de la municipalidad. El proceso contempla varias etapas de evaluación y concluirá con la firma de contratos en octubre de 2025.

Para más información sobre los requisitos, cronograma y anexos de la convocatoria, los interesados pueden ingresar al portal oficial de la Municipalidad de Magdalena del Mar a través del siguiente enlace: https://munimagdalena.gob.pe/convocatorias-cas/.

Foto: Magdalena del Mar

Vacantes de serenazgo: sueldos y funciones

En total, la comuna ofrece 92 vacantes distribuidas en diferentes cargos. Entre ellos destacan 42 plazas para Sereno/a Chofer de Serenazgo con un sueldo de S/ 2.350,00. Este puesto implica patrullaje preventivo, intervención en casos de alteración del orden público, cuidado de la unidad asignada y coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, se ofrecen 21 vacantes para Sereno/a Motorizado con remuneración de S/ 2.200,00. Los seleccionados realizarán patrullajes selectivos y preventivos, apoyo a la PNP, orientación a vecinos, cuidado de la moto asignada y registro de novedades en la bitácora correspondiente.

Para el Grupo de Acciones Rápidas (GAR) hay 23 plazas con sueldo de S/ 2.100,00. Sus funciones incluyen patrullaje en zonas críticas, coordinación con la Central 105, apoyo en control de comercio ambulatorio y libadores, y servicio en puntos tácticos de alta incidencia.

El proceso también contempla 4 puestos de Supervisor Personal Operativo con sueldo de S/ 2.800,00. Los seleccionados tendrán la responsabilidad de supervisar al personal, coordinar reportes, controlar asistencia y garantizar el cumplimiento de las normas en el servicio de serenazgo.

Motorizados y choferes de Magdalena no contarían con licencia, según Contraloría

Finalmente, hay 2 vacantes para Supervisor GAR con remuneración de S/ 2,800.00. Este cargo supervisa específicamente las actividades del Grupo de Acciones Rápidas, coordina con la PNP y elabora informes de servicio para la Subgerencia de Serenazgo.

¿Qué piden para postular al equipo de serenos de Magdalena?

Los postulantes deben contar con secundaria completa como requisito mínimo. Sin embargo, cada puesto tiene condiciones específicas. Para Sereno/a Chofer de Serenazgo se requiere licencia de conducir AIIA vigente, conocimientos en seguridad ciudadana, mecánica automotriz básica y haber llevado curso de patrullaje. Se solicita además seis meses de experiencia en el sector público o privado.

Para Sereno/a Motorizado se exige secundaria completa y licencia de conducir B II B y/o B II C vigente. Los postulantes deben acreditar conocimientos en seguridad ciudadana, primeros auxilios, mecánica básica de motos y contar con experiencia en patrullaje preventivo.

En el caso del Grupo de Acciones Rápidas, se pide secundaria o educación básica de 1 o 2 años completa, estatura mínima de 1.80 metros, licencia AIIA y/o BII vigente, además de conocimientos en seguridad ciudadana y manejo de extintores.

Los Supervisores de Personal Operativo deben acreditar secundaria completa, conocimientos en seguridad ciudadana y extintores, además de contar con licencia AIIA. En tanto, para Supervisor GAR se solicita secundaria o técnica completa, cursos en seguridad ciudadana, estatura mínima de 1.80 metros y experiencia en funciones similares.

Foto: Justo Medio

Cronograma completo de la convocatoria en Magdalena del Mar

La recepción de documentos se realizará el 22 y 23 de setiembre de 2025 en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Municipalidad de Magdalena del Mar (Av. Brasil 3501). El horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los interesados deben presentar solicitud de postulante, anexos, declaración jurada y currículo documentado. Solo se evaluarán las postulaciones que cumplan con las condiciones establecidas y dentro del plazo indicado.

El cronograma establece que la evaluación curricular se realizará el 24 y 25 de setiembre, cuyos resultados se publicarán en el portal institucional. El 26 de setiembre se llevará a cabo la evaluación psicológica y el 29 de setiembre la prueba de conocimientos.

La entrevista personal se desarrollará el 30 de setiembre y la publicación de resultados finales será el 1 de octubre de 2025. La firma de contratos está prevista para el 3 de octubre, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.