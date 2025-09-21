Perú

84 % de peruanos no confía en los candidatos presidenciales para las Elecciones 2026, según encuesta

Pese a la alta oferta de líderes políticos, estudio de opinión realizado por Datum indica que la mayoría de peruanos no confía en ninguno de ellos. Más de la mitad del país indica que las decisiones benefician más a Lima

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Pese a la alta oferta
Pese a la alta oferta de líderes políticos, estudio de opinión realizado por Datum indica que la mayoría de peruanos no confía en ninguno de ellos - Andina

La campaña presidencial aún no empieza (oficialmente), y aunque ya se vocean los nombres de posibles candidatos como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori; la ciudadanía ya ha expresado su disconformidad con la posible oferta de representantes para las Elecciones 2026. Ocho de cada diez peruanos indican que no confían en ningún candidato.

Un estudio de opinión realizado por Datum para El Comercio muestra que el 84 % de los peruanos no confía en los candidatos a la presidencia, mientras que apenas el 16 % dice que sí confía en ellos.

La opinión de los ciudadanos se produce al mismo tiempo que afirman que Keiko Fujimori (87 %), César Acuña (77 %), y Rafael López Aliaga (69 %) son los posibles candidatos que más conocen, pese a que ninguno de ellos ha confirmado su presencia como líderes de una plancha presidencial.

Mientras Fujimori aún no lo hace oficial y Fuerza Popular enfrenta una posible declaración de ilegalidad; Acuña y López han expresado su interés en ocupar el cargo, pero su posición como gobernador regional y alcalde, respectivamente, les da un mes más para determinar si renuncian a sus cargos para postular a la presidencia.

Pese a la alta oferta
Pese a la alta oferta de líderes políticos, estudio de opinión realizado por Datum indica que la mayoría de peruanos no confía en ninguno de ellos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El 58 % de las personas encuestadas señala que está de acuerdo con la frase “las decisiones políticas favorecen más a Lima que al resto del país”, mientras que el 25 % no coincide con esta afirmación.

Mario Vizcarra se asoma en el top 3 de candidatos

Otro estudio de opinión sobre las preferencias de voto de los peruanos para el 2026 ha presentado un tercer líder sorpresivo: Mario Vizcarra, hermano del expresidente y exministro de Transportes, Martín Vizcarra, se ubica por debajo de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, esto según la encuesta de Ipsos publicada esta semana.

El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sigue en la primera posición con 10% de intención de voto, cifra que representa una disminución de un punto porcentual respecto al mes anterior. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y tres veces candidata presidencial, aumenta su respaldo a 8%, pero mantiene el segundo lugar.

Elecciones 2026: nueva encuesta revela
Elecciones 2026: nueva encuesta revela un nuevo tercer lugar y mantiene a Rafael López Aliaga a la cabeza

Sin embargo, la irrupción de Mario Vizcarra sería en realidad producto de una confusión entre los electores. El informe reveló que el 71% de quienes expresaron preferencia por Mario Vizcarra en realidad se referían a Martín Vizcarra, expresidente inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030, mientras que solo el 25% identificó correctamente a Mario y un 4% no especificó su respuesta.

El escenario político se complica por la investigación judicial que involucra a Mario Vizcarra y a su hermano César Vizcarra por presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso relacionados con la empresa C y M Vizcarra S.A.C. y contratos estatales, según informó Panamericana Televisión.

A pesar de la prohibición que impide a Martín Vizcarra postular en las elecciones generales de 2026, su nombre continúa figurando entre los políticos más populares, lo que llevó a las autoridades electorales a pedir a las encuestadoras que lo excluyan de futuras mediciones.

En este contexto, Mario Vizcarra, militante de Perú Primero y hermano del exmandatario, ha incrementado su presencia en actividades partidarias y regionales, aunque su notoriedad pública sigue siendo limitada.

Temas Relacionados

Elecciones 2026EncuestaDatumKeiko FujimoriRafael López AliagaMartín VizcarraCésar Acuñaperu-politica

Más Noticias

Perú: se registró un sismo de magnitud 4 en Puno

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú: se registró un sismo

Visa de trabajo a Estados Unidos: Empresas deberán pagar 100 mil dólares para contratar a extranjeros, incluyendo peruanos

Gobierno de Donald Trump afirma que el incremento en la tarifa para acceder a esta visa “protege el trabajo de los estadounidenses”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el pago se hará por única vez

Visa de trabajo a Estados

Mercado N° 1 de Surquillo reabrirá este miércoles 24, pero la municipalidad advierte falta de condiciones de seguridad

Una orden judicial permitió que los comerciantes retomen actividades en el emblemático local, aunque persisten dudas por la falta de sistemas eléctricos adecuados y riesgo para los visitantes

Mercado N° 1 de Surquillo

Narcotraficantes amenazan a dirigentes Kakataibo por denunciar invasiones en la Amazonía: “Caerán uno a uno”

Los líderes reciben mensajes de muerte mientras patrullan sus territorios. Exigen al Estado protección efectiva, justicia y freno a las concesiones ilegales en la Reserva Kakataibo

Narcotraficantes amenazan a dirigentes Kakataibo

Rafael López Aliaga dejaría de ser alcalde de Lima en 3 semanas: “Voy a anunciar eso el 12 o 13 de octubre”

Tras una gira internacional, el alcalde capitalino aseguró que cumplirá los plazos legales para anunciar si competirá por la presidencia

Rafael López Aliaga dejaría de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga dejaría de

Rafael López Aliaga dejaría de ser alcalde de Lima en 3 semanas: “Voy a anunciar eso el 12 o 13 de octubre”

RLA atribuye a cartas y presión política su fallida reunión con el papa León XIV: “No me dejaron, pero los perdono”

Machu Picchu en el centro de la polémica: crisis en el transporte de turistas provoca reunión urgente con el premier

Congreso rindió homenaje al Dr. Aubyn Marath por liderar jornada de cirugías pediátricas gratuitas en el INSN San Borja

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano en el Festival

Corazón Serrano en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’: ¿A qué hora se presenta la agrupación de cumbia peruana?

Hermanos Yaipén invitaron a Michelle Soifer a su aniversario tras conflictos con Leslie Shaw

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y marca historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina por retoques estéticos: “Ella tiene más cirugías que yo”

Bareto lleva la fiesta peruana a Madrid con su show en la Fiesta de la Hispanidad 2025

DEPORTES

La emoción de Ramón Quiroga

La emoción de Ramón Quiroga al recordar los relatos de Daniel Peredo: “Yo lloro cuando lo escucho al ‘Cabezón’”

Alianza Lima acusó a la U. de Chile de acreditar a barristas tras denuncias de trato hostil por parte de periodistas chilenos

Golazo de Kenji Cabrera ante Kansas City con el que da inicio a su historia con Vancouver Whitecaps en la MLS

A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025