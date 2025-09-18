Perú

Elecciones 2026: encuesta revela un nuevo tercer lugar y mantiene a Rafael López Aliaga a la cabeza

Los peruanos y peruanas regresarán a las urnas en siete meses para elegir presidente, vicepresidentes, diputados, senadores y parlamentarios andinos

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Elecciones 2026: nueva encuesta revela
Elecciones 2026: nueva encuesta revela un nuevo tercer lugar y mantiene a Rafael López Aliaga a la cabeza

La más reciente encuesta de Ipsos confirma que el escenario electoral en Perú mantiene una fuerte dispersión de preferencias a siete meses de las elecciones generales de 2026. Aunque las cifras principales apenas varían respecto a las publicadas en agosto, algunos nombres empiezan a registrar incrementos en el respaldo ciudadano.

El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sigue en la primera posición con 10% de intención de voto, cifra que representa una disminución de un punto porcentual respecto al mes anterior. En segundo lugar figura Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y tres veces candidata presidencial, quien aumenta su respaldo a 8%, marcando un repunte de un punto.

La principal novedad se observa en la subida de Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra, que alcanza 5% (dos puntos más que en agosto), situándose en el tercer puesto. El cómico Carlos Álvarez registra 4% de respaldo en el sondeo nacional realizado por Ipsos, ampliando su visibilidad en la agenda electoral.

Keiko Fujimori en las elecciones 2026: “Es la candidata natural”, asegura Marta Moyano

Los resultados también muestran que el gobernador de La Libertad, César Acuña, mantiene 3% de apoyo, mientras que otros postulantes como Alfonso López Chau, Yonhy Lescano, George Forsyth, Philip Butters, Rafael Belaúnde y Víctor Andrés García Belaúnde reúnen 2% cada uno. En la categoría “Otros” se agrupan con 11% diversas figuras políticas, entre ellas José Luna, Vladimir Cerrón, Ricardo Belmont, Roberto Chiabra, Vicente Alanoca, Virgilio Acuña y Carlos Espá.

El estudio de Ipsos revela que un 37% de peruanos todavía no respalda a ningún candidato y un 10% no precisa su preferencia, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace electoral. La dispersión de las opciones presidenciales se repite para las elecciones congresales, en las que también se definirá la composición de 130 diputados, 60 senadores y 5 parlamentarios andinos en abril de 2026.

Controversial elección de candidatos

La mayoría de los partidos políticos peruanos que participarán en las elecciones generales de 2026 optaron por la modalidad de elección de candidatos a través de delegados, una preferencia que quedó registrada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras el reciente vencimiento del plazo oficial. De acuerdo con la ONPE, 34 partidos y 3 alianzas electorales —Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad— eligieron este método, el cual ya no puede ser modificado por disposición reglamentaria.

Elecciones 2026: resultados electorales se conocerán desde las 5 p.m. con actualizaciones cada 5 minutos - TV Perú Noticias

El sistema de delegados contempla que los afiliados designen primero, mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto, a quienes tendrán el encargo de definir las listas de postulantes a la presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino. De esta manera, la selección final de candidaturas recae en un grupo intermediario elegido por la militancia, bajo la supervisión normativa de los estatutos partidarios y la ONPE. Esta modalidad busca salvaguardar la representación interna y garantizar la participación de las bases.

En contraste, solo el Partido Aprista Peruano implementará un modelo de elección directa, en el que todos los afiliados podrán votar por sus candidatos sin la figura de delegados. Por su parte, el partido Cooperación Popular no cumplió con informar su modalidad a tiempo, por lo que no podrá realizar elecciones primarias en este proceso, según determinó la ONPE.

Un elemento clave en el proceso interno de cada agrupación es el Órgano Electoral Central (OEC), responsable de validar y resolver controversias sobre las candidaturas. Cada organización informó a la ONPE los datos de contacto de su OEC, que adquiere autonomía decisoria durante la gestión electoral, con un mínimo de tres miembros titulares y tres suplentes.

Según el cronograma oficial, las elecciones primarias partidarias serán simultáneas el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025. La Resolución Jefatural N.º 000063.JN/ONPE establece que la modalidad registrada es irrevocable, reforzando la transparencia y legitimidad de los partidos ante la ciudadanía. Esta tendencia a centralizar la designación de candidaturas mediante delegados muestra un cambio en la política interna, aunque mecanismos alternativos como el voto universal se mantienen vigentes.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Rafael López AliagaKeiko FujimoriMario Vizcarraperu-politica

Más Noticias

Entradas para Perú vs Chile: precio y dónde comprar boletos para duelo de la fecha 2 del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La selección peruana debutó con el pie derecho tras derrotar a Bolivia y hoy, jueves 18 de septiembre, enfrentará a las ‘mapochas’. Entérate de los detalles para alentar a las ‘matadorcitas’

Entradas para Perú vs Chile:

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

La ‘bicolor’ se enfrentará este jueves 18 de setiembre a Chile en una nueva edición del clásico del Pacífico. Conoce cómo se mueven las ubicaciones durante la fecha 2

Tabla de posiciones del Sudamericano

Universitario presentó reclamo por celebración obscena de Sergio Peña: también busca sanción contra otros dos jugadores de Alianza Lima

Franco Velazco, administrador de la ‘U’, reveló las medidas de su club ante los constantes ataques de su clásico rival. ¿La Comisión de Disciplina aceptará sus pedidos?

Universitario presentó reclamo por

Precio del dólar: ¿A cuánto abrió el tipo de cambio hoy 18 de septiembre en Perú?

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar: ¿A cuánto

Nueva campaña de DNI electrónico gratis para este 19 de septiembre: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

El DNIe es un documento oficial de identidad que incorpora tecnología digital y elementos de seguridad avanzados para proteger la información personal y facilitar trámites en entornos físicos y virtuales

Nueva campaña de DNI electrónico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que allegado a María

Revelan que allegado a María Teresa Cabrera tenía acceso a carpeta de procesos disciplinarios de la JNJ

Martín Vizcarra no es Mario Vizcarra: expresidente es confundido con su hermano quien ya aparece tercero en las encuestas

Jueces afirman que Juan José Santiváñez busca intimidarlos con denuncias para forzarlos a aplicar la Ley de Amnistía

Dina Boluarte viajará a Nueva York: permiso del Congreso fue publicado en el diario oficial El Peruano

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba la creación de más de 20 instituciones, ¿cuáles y dónde quedarán?

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez y su incómoda

Tula Rodríguez y su incómoda reacción ante su ‘abrazo’ con Gisela Valcárcel: “¿Cuál es la necesidad?"

‘La Chama’ asegura que Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, le escribió varias veces por DM: “Yo ni lo conocía”

Lucía de la Cruz asegura que devolverá el dinero que le depositaron a su hijo por error: “De acuerdo a mis posibilidades”

Magaly Medina critica a programas digitales por exponer chats de Maju Mantilla: “Se mueren por un titular”

Magaly Medina a Michelle Soifer tras tema contra Leslie Shaw: “La recuerdan por Bombón Asesino, y ni siquiera es de su autoría”

DEPORTES

Entradas para Perú vs Chile:

Entradas para Perú vs Chile: precio y dónde comprar boletos para duelo de la fecha 2 del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

Universitario presentó reclamo por celebración obscena de Sergio Peña: también busca sanción contra otros dos jugadores de Alianza Lima

Édgar González con Infobae Perú: la revancha contra U. de Chile, cómo recuerda a Alianza Lima y su respeto a Hernán Barcos

Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025