Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan atrás los conflictos y anuncian película juntas: Así fue la reacción de sus seguidores. Video: Instagram Quantico Films

La publicación de un video en redes sociales donde Mayra Goñi, Alessandra Fuller y Flavia Laos aparecen juntas y sonrientes, acompañadas del mensaje “Próximamente… 2026” y el ícono de una película, generó una ola de reacciones entre sus seguidores el 20 de septiembre.

El anuncio, replicado por la productora Quantico Films, confirmó que las tres actrices peruanas protagonizarán un nuevo proyecto cinematográfico previsto para 2026, marcando así su reencuentro tras estar en medio de distanciamiento y polémicas mediáticas.

Sin duda, la noticia sorprendió al público y fue recibida con entusiasmo y escepticismo, dada la historia de desencuentros que las protagonistas han tenido a lo largo de los años, luego que protagonizaran la novela ‘Ven, baila quinceañera’.

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos anuncian proyecto juntas para el 2026.

La viralización del video en plataformas sociales provocó una avalancha de comentarios. Muchos usuarios celebraron el regreso del trío, recordando su paso por la serie y expresando alegría por verlas reunidas en un nuevo proyecto.

Entre los mensajes de apoyo, destacaron frases como “Las amo a las 3” y “Explotó el internet con este trillo”. También surgieron bromas e ironías, como “¡Ven, Baila Treintañera! Yeahhh”, “Cómo van a decir ‘Ven, baila Puñalera’, se pasan” y “Donde no tener códigos y fingir que son amigas, da dinero”, reflejando la mezcla de opiniones que rodea la reconciliación pública de las actrices.

El anuncio del nuevo proyecto cinematográfico y la aparición conjunta de las tres actrices en redes sociales también se replicó en la revista Cosas, con una sesión de fotos y entrevista exclusiva con las tres protagonistas, donde confirmaron el estreno de una nueva película, “una comedia”, que será estrenada en 2026.

Así fue la reacción de sus seguidores de Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos, luego de anunciar próxima película juntos.

“Si estamos aquí juntas es la prueba de que ninguna de nosotras guarda resentimiento. Si esto no nos ha separado, creo que ya nada lo hará”, fue uno de los comentarios que realizó Ale Fuller para Cosas.

El triángulo amoroso con Pablo Heredia y el distanciamientos entre las protagonistas

El vínculo entre Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos se forjó en el set de “Ven, baila, quinceañera”, donde compartieron protagonismo y una amistad que trascendió la pantalla. Sin embargo, a partir de 2016, la relación se vio afectada por rumores y distanciamientos, especialmente tras la irrupción de Pablo Heredia, actor argentino que mantuvo relaciones sentimentales con las tres en distintos momentos.

Mientras Heredia y Fuller vivieron un romance que captó la atención del público, la posterior cercanía del actor con Laos y Goñi alimentó especulaciones sobre traiciones y quiebres en la amistad del grupo. A pesar de los desencuentros, las tres continuaron sus carreras por separado, con declaraciones ocasionales sobre la posibilidad de reconciliación.

El conflicto mediático que marcó la separación de las actrices tuvo como eje central el triángulo amoroso con Pablo Heredia. La relación entre el actor argentino y Fuller terminó en 2018, tras casi dos años juntos. Poco después, surgieron rumores sobre un vínculo entre el actor y Flavia Laos, quien era entonces la mejor amiga de Fuller.

Mayra Goñi se pronuncia por polémica de Pablo Heredia. (TikTok/ @mayra_goni)

Por su parte, Laos reconoció que mantuvo una breve relación con Heredia después de la ruptura de este con Fuller, aclarando: “Él no le fue infiel conmigo... Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran”.

Hace algunas semanas, Heredia confirmó en ‘El Valor de la Verdad’ que tuvo un romance con ambas actrices y relató que su vínculo con Goñi se limitó a un beso sin mayores consecuencias: “Nos dimos un beso, un beso cortito, chiquito. Sin consecuencias, sin nada. Solo un beso”.

Las versiones sobre el origen y la magnitud del conflicto han sido contradictorias. Ale Fuller expresó su molestia por las declaraciones de Laos, a quien acusó de autorizar la difusión de información falsa sobre su papel en la ruptura entre Goñi y Heredia. Fuller manifestó: “Me parece mal que se mienta al momento de declarar y que autorice que se comparta información falsa... Es increíblemente injusto y desproporcionado para lo mucho que los cuidé”.

Ale Fuller critica a Pablo Heredia por sus declaraciones en ‘El Valor de la Verdad’. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Por su parte, Mayra Goñi, minimizó la polémica y pidió dejar atrás el tema: “Es estúpido... No creo que sea necesario dar relleno de algo que ha pasado hace mucho tiempo”. La cantante también evitó profundizar sobre la supuesta intervención de Fuller en su relación con Heredia y se mostró reacia a continuar alimentando la controversia.

Flavia Laos minimiza romance con Pablo Heredia: “Él se ilusionó de más” | Willax

En los últimos meses, las protagonistas han dado señales de distensión. Fuller también defendió a su madre tras un altercado con Laos en televisión, pero también destacó que, junto a Goñi y Laos, están “manejando las cosas de la mejor manera posible” pese a los malentendidos derivados de las declaraciones de Heredia.

Fuller recalcó que el respeto es fundamental y que su madre tiene autorización para hablar sobre el tema en los medios. Además, ambas familias han buscado aclarar las diferencias, y Laos pidió disculpas a la madre de Fuller por su actitud durante un programa en vivo.

El anuncio del nuevo proyecto cinematográfico y la aparición conjunta de las tres actrices en redes sociales sugieren una reconciliación pública y la voluntad de dejar atrás los conflictos del pasado. La reunión de Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan entrever que las diferencias han quedado atrás y que su vínculo se ha fortalecido tras superar las pruebas del pasado.