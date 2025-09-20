Perú

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan atrás los conflictos y anuncian película juntas: Así fue la reacción de sus seguidores

Las protagonistas de la recordada serie ‘Ven, baila quinceañera’ confirman que compartirán créditos en una película que se estrenará el 2026, dejando atrás las polémicas que las mantuvo distanciadas

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan atrás los conflictos y anuncian película juntas: Así fue la reacción de sus seguidores. Video: Instagram Quantico Films

La publicación de un video en redes sociales donde Mayra Goñi, Alessandra Fuller y Flavia Laos aparecen juntas y sonrientes, acompañadas del mensaje “Próximamente… 2026” y el ícono de una película, generó una ola de reacciones entre sus seguidores el 20 de septiembre.

El anuncio, replicado por la productora Quantico Films, confirmó que las tres actrices peruanas protagonizarán un nuevo proyecto cinematográfico previsto para 2026, marcando así su reencuentro tras estar en medio de distanciamiento y polémicas mediáticas.

Sin duda, la noticia sorprendió al público y fue recibida con entusiasmo y escepticismo, dada la historia de desencuentros que las protagonistas han tenido a lo largo de los años, luego que protagonizaran la novela ‘Ven, baila quinceañera’.

Mayra Goñi, Ale Fuller y
Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos anuncian proyecto juntas para el 2026.

La viralización del video en plataformas sociales provocó una avalancha de comentarios. Muchos usuarios celebraron el regreso del trío, recordando su paso por la serie y expresando alegría por verlas reunidas en un nuevo proyecto.

Entre los mensajes de apoyo, destacaron frases como “Las amo a las 3” y “Explotó el internet con este trillo”. También surgieron bromas e ironías, como “¡Ven, Baila Treintañera! Yeahhh”, “Cómo van a decir ‘Ven, baila Puñalera’, se pasan” y “Donde no tener códigos y fingir que son amigas, da dinero”, reflejando la mezcla de opiniones que rodea la reconciliación pública de las actrices.

El anuncio del nuevo proyecto cinematográfico y la aparición conjunta de las tres actrices en redes sociales también se replicó en la revista Cosas, con una sesión de fotos y entrevista exclusiva con las tres protagonistas, donde confirmaron el estreno de una nueva película, “una comedia”, que será estrenada en 2026.

Así fue la reacción de
Así fue la reacción de sus seguidores de Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos, luego de anunciar próxima película juntos.

“Si estamos aquí juntas es la prueba de que ninguna de nosotras guarda resentimiento. Si esto no nos ha separado, creo que ya nada lo hará”, fue uno de los comentarios que realizó Ale Fuller para Cosas.

El triángulo amoroso con Pablo Heredia y el distanciamientos entre las protagonistas

El vínculo entre Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos se forjó en el set de “Ven, baila, quinceañera”, donde compartieron protagonismo y una amistad que trascendió la pantalla. Sin embargo, a partir de 2016, la relación se vio afectada por rumores y distanciamientos, especialmente tras la irrupción de Pablo Heredia, actor argentino que mantuvo relaciones sentimentales con las tres en distintos momentos.

Mientras Heredia y Fuller vivieron un romance que captó la atención del público, la posterior cercanía del actor con Laos y Goñi alimentó especulaciones sobre traiciones y quiebres en la amistad del grupo. A pesar de los desencuentros, las tres continuaron sus carreras por separado, con declaraciones ocasionales sobre la posibilidad de reconciliación.

El conflicto mediático que marcó la separación de las actrices tuvo como eje central el triángulo amoroso con Pablo Heredia. La relación entre el actor argentino y Fuller terminó en 2018, tras casi dos años juntos. Poco después, surgieron rumores sobre un vínculo entre el actor y Flavia Laos, quien era entonces la mejor amiga de Fuller.

Mayra Goñi se pronuncia por polémica de Pablo Heredia. (TikTok/ @mayra_goni)

Por su parte, Laos reconoció que mantuvo una breve relación con Heredia después de la ruptura de este con Fuller, aclarando: “Él no le fue infiel conmigo... Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran”.

Hace algunas semanas, Heredia confirmó en ‘El Valor de la Verdad’ que tuvo un romance con ambas actrices y relató que su vínculo con Goñi se limitó a un beso sin mayores consecuencias: “Nos dimos un beso, un beso cortito, chiquito. Sin consecuencias, sin nada. Solo un beso”.

Las versiones sobre el origen y la magnitud del conflicto han sido contradictorias. Ale Fuller expresó su molestia por las declaraciones de Laos, a quien acusó de autorizar la difusión de información falsa sobre su papel en la ruptura entre Goñi y Heredia. Fuller manifestó: “Me parece mal que se mienta al momento de declarar y que autorice que se comparta información falsa... Es increíblemente injusto y desproporcionado para lo mucho que los cuidé”.

Ale Fuller critica a Pablo Heredia por sus declaraciones en ‘El Valor de la Verdad’. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Por su parte, Mayra Goñi, minimizó la polémica y pidió dejar atrás el tema: “Es estúpido... No creo que sea necesario dar relleno de algo que ha pasado hace mucho tiempo”. La cantante también evitó profundizar sobre la supuesta intervención de Fuller en su relación con Heredia y se mostró reacia a continuar alimentando la controversia.

Flavia Laos minimiza romance con Pablo Heredia: “Él se ilusionó de más” | Willax

En los últimos meses, las protagonistas han dado señales de distensión. Fuller también defendió a su madre tras un altercado con Laos en televisión, pero también destacó que, junto a Goñi y Laos, están “manejando las cosas de la mejor manera posible” pese a los malentendidos derivados de las declaraciones de Heredia.

Fuller recalcó que el respeto es fundamental y que su madre tiene autorización para hablar sobre el tema en los medios. Además, ambas familias han buscado aclarar las diferencias, y Laos pidió disculpas a la madre de Fuller por su actitud durante un programa en vivo.

El anuncio del nuevo proyecto cinematográfico y la aparición conjunta de las tres actrices en redes sociales sugieren una reconciliación pública y la voluntad de dejar atrás los conflictos del pasado. La reunión de Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos dejan entrever que las diferencias han quedado atrás y que su vínculo se ha fortalecido tras superar las pruebas del pasado.

Temas Relacionados

Mayra GoñiAle FullerFlavia LaosCine peruanoVen baila quinceañeraperu-entretenimiento

Más Noticias

Organizaciones internacionales alertan sobre ataques al sistema de justicia peruano y piden acción urgente ante deterioro democrático

WOLA y otras ONG denunciaron maniobras del Congreso y el Ejecutivo para debilitar la independencia judicial y favorecer la impunidad de altos funcionarios investigados

Organizaciones internacionales alertan sobre ataques

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él pudo ocultar su incomodidad: “Hay que respetar”

El cantante de los Hermanos Yaipén pidió respeto durante la entrevista tras la mención de su antiguo vínculo con Soifer, dejando en claro que ambos tienen nuevas parejas y que el pasado quedó atrás

Magaly Medina le recuerda a

Corte de agua para este lunes 22 de septiembre por más de 10 horas: ¿Cuáles son los distritos afectados?

Se sugiere a los residentes guardar agua con anticipación para satisfacer sus requerimientos esenciales mientras dure la interrupción del suministro

Corte de agua para este

Ya está disponible Lima Infection, la campaña en Left 4 Dead 2 ambientada en la capital peruana

La nueva campaña creada por desarrolladores independientes busca ofrecer una experiencia única al recrear calles y paisajes limeños en un clásico del género de supervivencia, con el respaldo de una comunidad que mantiene vivo al juego más de una década después de su lanzamiento

Ya está disponible Lima Infection,

No más departamentos de 40 m²: especialistas reaccionan a la medida del Ministerio de Vivienda

El atractivo de los minidepartamentos resulta claro en un contexto urbano en el que los precios y la búsqueda de cercanía a centros de trabajo o estudio se han vuelto prioritarios

No más departamentos de 40
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía

Delia Espinoza queda desprotegida: Policía le retira seguridad a pesar de revelar que teme por su vida

PJ revoca el fallo que anuló la investigación contra los presuntos cómplices de Patricia Benavides

La CNDDHH rechaza suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: “Buscan consolidar la impunidad”, asegura

Ministra viajó sin haber resuelto la crisis en Machu Picchu: Desilú León estará en Nueva York junto a Dina Boluarte

Delia Espinoza recurrirá el PJ para anular suspensión de la JNJ: “No hay un juego limpio”, dice su abogado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina le recuerda a

Magaly Medina le recuerda a Jonathan Rojas su romance con Michelle Soifer y él pudo ocultar su incomodidad: “Hay que respetar”

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

Gian Marco anuncia conciertos en Perú tras su gira en Estados Unidos y Europa

DEPORTES

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025