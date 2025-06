Mayra Goñi responde al escándalo con Pablo Heredia, Ale Fuller y Flavia Laos: “Es estúpido y no me suma”

Mayra Goñi se pronuncia por polémica de Pablo Heredia. (TikTok/ @mayra_goni)

En medio del revuelo mediático que arrastraron las confesiones de Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’, Mayra Goñi decidió alzar la voz y pedir un cierre definitivo sobre un capítulo sentimental que, según asegura, no aporta a su presente artístico. La recordada ‘Yuru’, ahora enfocada en la música y en nuevos proyectos en televisión, expresó su cansancio con un tema que cada vez cobra más fuerza gracias al testimonio de terceros y a la insistencia de la prensa de espectáculos.

El conflicto se desató con la participación de Pablo Heredia en el programa de Beto Ortiz. En el sillón rojo, el actor argentino admitió vínculos afectivos con Ale Fuller, Flavia Laos y Mayra Goñi, todas ellas protagonistas de la telenovela ‘Ven, baila, quinceañera’, a pesar de la notable diferencia de edad.

Ante la avalancha de críticas dirigidas hacia Flavia Laos, quien mantuvo un romance con el argentino a pesar de que este también estuvo con su amiga cercana Ale Fuller, la cantante decidió dar su versión de los hechos. En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, aseguró que fue el propio Pablo Heredia quien primero inició un vínculo sentimental con Mayra Goñi.

El testimonio de Pablo Heredia en 'El Valor de la Verdad' reaviva controversia entre exintegrantes de 'Ven, baila, quinceañera'

“La verdad es que Pablo llegó a Lima, ilusionó a mi amiga y salió con ella. Todos los de la novela lo sabíamos y toda la producción lo sabía. No fue solo un beso”, explicó la actriz. Sus palabras enfurecieron a Ale Fuller, quien consideró inapropiado que su excompañera de elenco hiciera esas declaraciones, sugiriendo que ella habría traicionado primero a Mayra Goñi.

Mayra Goñi se pronuncia

La respuesta de Mayra Goñi no tardó en llegar. Mientras se preparaba para su presentación en el espectáculo ‘Reinas de Corazones 90s’, recibió preguntas insistentes de seguidores a través de TikTok, ansiosos por conocer su versión definitiva sobre su affaire con Pablo Heredia. Cansada, la cantante decidió dejar clara su postura.

“¿Ya para qué revivir un tema tan estúpido del pasado? A mí no me suma para nada. Me perjudica hablar de cosas innecesarias en mi vida. No me suma”, expresó, con un tono que evidenciaba fastidio y deseo de enfocarse en su presente profesional.

Mayra Goñi pide cerrar el capítulo sentimental con Pablo Heredia y rechaza polémicas del pasado.

Sin embargo, la polémica no termina en las redes sociales. Un reportero de ‘Amor y Fuego’ llegó hasta el camerino de Mayra Goñi, en busca de declaraciones más contundentes. Ni el maquillaje ni la premura del show consiguieron alejar a la prensa, pero la actriz mostró firmeza:

“Tengo un contrato con Latina y me han prohibido hablar de asuntos personales. Yo saldré a aclarar en el momento que yo crea más conveniente, adecuado y si es necesario también, porque no creo que sea necesario dar relleno de algo que ha pasado hace mucho tiempo. No puedo declarar más. En su momento, yo saldré a hablar”, señaló.

El reportero de Willax insistió, preguntando si Ale Fuller había interferido en su relación con Pablo Heredia. Mayra, con rostro serio, respondió con diplomacia: “No puedo decir nada de eso”. Tampoco quiso expresar su opinión sobre Flavia Laos, dejando claro con su silencio que prefería no entrar en ese tema.

Mayra Goñi responde si Ale Fuller se metió en su relación (TikTok/ @kinset.pe)

Ale Fuller molesta con Flavia Laos

Ale Fuller se pronunció públicamente tras el revuelo generado por las confesiones de Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’. La actriz manifestó sentirse afectada por la exposición mediática y criticó las recientes declaraciones de Flavia Laos, quien salió a responderle al actor argentino. “Siguen saliendo mentiras alrededor y la verdad es que no han sido buenos días”, dijo a ‘América Hoy’.

Consultada sobre la actitud de Flavia Laos al referirse públicamente al tema, Fuller fue contundente: “Me parece mal que se mienta al momento de declarar y que autorice que se comparta información falsa. Según las palabras de Flavia, le autorizó decir que yo me metí en el romance de Mayra (Goñi) y Pablo (Heredia) y esa es una mentira demasiado descarada, sobre todo dimensionando todo lo sucedido”.

Flavia Laos y Ale Fuller volvieron a enfrentarse, pese a que se amistaron después de una década alejadas.