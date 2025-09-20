Janet Barboza hace inesperada confesión sobre Rafael Cardozo: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”

Janet Barboza hace inesperada confesión sobre Rafael Cardozo. esta Noche

La conductora de televisión Janet Barboza fue anunciada como la siguiente invitada del programa ‘Esta Noche’, donde compartirá detalles poco conocidos sobre su vida personal y su vínculo con el exchico reality Rafael Cardozo. En conversación con La Chola Chabuca, la popular ‘rulitos’ contó cómo fue la relación con el brasileño antes de que éste iniciara su romance mediático con Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’.

Durante la entrevista, Janet Barboza reveló: “Yo fui antes que Cachaza en su vida”, refiriéndose a Cardozo y sorprendiendo al público. Según relató, conoció a Rafael cuando él tenía 19 años y recién había llegado a Perú. El encuentro se dio en el contexto de la grabación de un videoclip, donde ambos compartieron cámaras en los inicios del modelo en la televisión peruana.

Janet Barboza asistó al programa de la Chola Chabuca.

Barboza, caracterizada por sus polémicos comentarios, expuso que todavía mantiene un canal de comunicación abierto con Rafael Cardozo a través de mensajes en WhatsApp. Aunque no dio más detalles, la conductora se mostró coqueta y bromista ante La Chola Chabuca, sin descartar que la amistad permanezca.

La invitada también repasó diferentes episodios de su vida sentimental. Según se puede ver en el avance que presentó América TV, durante la entrevista Barboza se animó a compartir anécdotas y situaciones nunca antes comentadas. La información completa se podrá ver este sábado 21 de septiembre en América Televisión, inmediatamente después de ‘El Reventonazo de la Chola’.

Problemas legales y arreglos estéticos

Además de sus experiencias amorosas, Janet Barboza abordó temas de interés público vinculados a su presencia en la pantalla chica, en particular por las polémicas que suelen rodear a su labor como conductora de ‘América Hoy’. La comunicadora reconoció haber recibido numerosas cartas notariales a raíz de sus opiniones y comentarios sobre personajes de la farándula local. “He recibido más de diez cartas notariales”, confesó, enfatizando la polémica que generan sus intervenciones y su estilo directo.

Janet Barboza hace inepserada declaración sobre Rafael Cardozo.

Durante el programa, la propia Chola Chabuca sorprendió a Barboza entregándole una nueva carta notarial ante cámaras, desencadenando la reacción cómica y de sorpresa de la conductora, quien ha hecho de la controversia parte de su sello en la opinión pública.

En el ámbito de la estética y la imagen personal, uno de los temas abordados fue el de las cirugías plásticas. Janet Barboza admitió sin titubeos haberse realizado procedimientos. “Yo lo que tengo son retoquitos”, explicó, refiriéndose a intervenciones menores a lo largo de los años. Especificó haberse sometido a arreglos en la oreja, mentón y nariz, insistiendo en que las modificaciones han sido sutiles y en línea con su búsqueda de sentirse cómoda y segura ante cámaras.

¿‘Esta Noche’ sale del aire?

El prime time de los sábados en América TV atraviesa una etapa de cambios ante el cierre de la reciente temporada de ‘Esta Noche’, el programa de entrevistas conducido por La Chola Chabuca. El presentador Ernesto Pimentel confirmó que la producción se extendió más allá de lo previsto, lo que intensificó las versiones sobre una renovación en la franja nocturna. En los últimos años, el canal había ocupado ese horario con formatos icónicos como El Gran Show y El Artista del Año, bajo la conducción de Gisela Valcárcel.

Tras el final de ‘Esta Noche’, los rumores apuntan a que María Pía Copello se convertiría en la nueva figura de los sábados por la noche, tras despedirse del programa ‘Mande quien Mande’. El periodista Jhon Cano aseguró que fuentes confiables ligan a Copello al horario estelar, bajo la producción de Peter Fajardo, mientras el influencer Ric La Torre reforzó la posibilidad de que Pro TV esté detrás del nuevo espacio.

El futuro del bloque prime en América TV se mantiene en suspenso, con la expectativa puesta en la llegada de un formato renovado y figuras que buscan posicionarse en la TV peruana.

