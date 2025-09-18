Janet Barboza responde a Angie Chávez tras críticas a ‘América Hoy’: “se negó a mostrar sus pruebas”

El set del programa matutino se convierte en escenario de reclamos, donde la conductora expone la necesidad de transparencia ante declaraciones polémicas sin respaldo documental (América Hoy)

Las diferencias entre la presentadora Janet Barboza y la artista Angie Chávez quedaron expuestas en la reciente edición del programa ‘América Hoy’, donde Barboza cuestionó la actitud de Chávez al rehusarse a compartir evidencias de sus declaraciones al aire.

El episodio rápidamente captó la atención de la audiencia y de la prensa de entretenimiento en Perú, mostrando la tensión que se produce al confrontar afirmaciones públicas sin respaldo comprobable.

Desde el inicio, la discusión posicionó a ambos personajes dentro de una dinámica en la que transparencia y manejo mediático se convierten en puntos clave para comprender el desenvolvimiento del espectáculo televisivo.

La réplica en vivo: Barboza solicita pruebas de las denuncias de Chávez

Barboza pidió a Chávez evidencias que sustentaran sus declaraciones, subrayando que acusar sin soporte no es válido frente a una audiencia masiva como la de ‘América Hoy’. (Instagram)

Durante el desarrollo del programa, Janet Barboza solicitó a Angie Chávez que presentara documentación que respaldara sus declaraciones. La conductora explicó ante la audiencia: “Aquí se le pidió que mostrara las pruebas y ella se negó”, en referencia al momento en que le ofrecieron el teléfono para exhibir material que sustentara sus dichos. La insistencia de Barboza quedó clara al señalar que, ante una acusación, se debe presentar soporte concreto: “Cuando me dispongo a denunciar a alguien por deuda o cualquier situación, debo verificar que esa afirmación tenga fundamento y sostenerla hasta el final”.

En ese contexto, la figura televisiva marcó diferencias entre la forma en que otros artistas manejan estos escenarios y la postura adoptada por Chávez, quien habría solicitado exposición sin proporcionar sustentos.

La postura de Barboza remarcó la importancia de la responsabilidad al emitir mensajes en televisión y la inevitabilidad de responder por lo que se comunica a la audiencia. Las cámaras captaron el intercambio, subrayando el peso que tienen las declaraciones en espacios públicos, sobre todo en programas con alto alcance nacional como ‘América Hoy’.

Reacciones y justificaciones en el estudio: nerviosismo y espectáculo

Barboza cuestionó la coherencia de Chávez, quien negó buscar fama pero emprendió una gira mediática, práctica que consideró lícita y habitual en la industria televisiva. (Instagram)

En el plató, la discusión sumó nuevas voces. Valeria Piazza, colega de Barboza, sugirió que parte de la actitud de Chávez podría deberse al nerviosismo propio de una transmisión en directo. “No todos saben desenvolverse en situaciones incómodas en televisión, a veces el nerviosismo puede jugar en contra”.

Piazza también abrió la posibilidad a que la artista hiciera llegar las pruebas posteriormente, para que fueran expuestas en el programa: “Si tiene las pruebas, puede mandarlas y se mostrarán aquí”.

El exconductor de reality, Rafael Cardozo, intervino con una observación dirigida a la naturaleza mediática de la situación: “He visto declaraciones de ella donde dice que no le atrae el show”, en alusión a la idea de Chávez de evitar la exposición mediática, a pesar de su presencia en diversos espacios.

El comentario impulsó el debate sobre las motivaciones y métodos que emplean las figuras públicas para difundir sus versiones, y la contradicción aparente entre evitar la fama y realizar una gira mediática tras el incidente.

El conductor Edson Dávila también se sumó al debate en el set, recordando que en la industria del entretenimiento, tanto la búsqueda de exposición como la crítica forman parte de la dinámica habitual. “Eso funciona, es la realidad del medio”, puntualizó, mientras se discutía el origen de la controversia y cómo se gestionan estas situaciones ante las cámaras.

Gira mediática y exposición: la paradoja del discurso

En su análisis final, Barboza remarcó que Chávez asegura no querer flashes, aunque participa activamente en entrevistas, mostrando la contradicción entre palabras y acciones. (Instagram)

Sobre el cierre del espacio, Janet Barboza analizó el contexto más allá de lo ocurrido en el programa, relacionando la actitud de Angie Chávez con su reciente actividad en medios. Aunque Chávez afirmó que no buscaba notoriedad ni escándalo, Barboza recalcó que realizar un recorrido por distintos medios resulta legítimo y habitual en la industria. La conductora remarcó: “Angie dice que no busca fama, pero está en una gira mediática, lo cual es lícito y propio de este oficio”.

El episodio puso de relieve la compleja relación entre los personajes de la televisión y la exposición pública, donde los discursos personales deben alinearse con la coherencia de las acciones. El intercambio también exhibió las exigencias de la producción televisiva actual, que demanda de sus protagonistas claridad y respaldo ante afirmaciones que pueden impactar en la imagen de terceros.

Tras este incidente, la producción de ‘América Hoy’ quedó a la espera de cualquier material comprobatorio de parte de la artista, manteniendo la disposición a difundir nuevas pruebas en caso de recibirlas. El asunto continúa vigente en la agenda del entretenimiento local, apuntando a la influencia de la comunicación responsable en el escenario mediático contemporáneo.