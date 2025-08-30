Janet Barboza critica la carrera de Leslie Shaw en la cumbia y cuestiona su éxito: “Sola no llena ni cinco gatos”.

Perú

Los recientes comentarios de Janet Barboza sobre la carrera de Leslie Shaw en la cumbia encienden nuevamente las redes. Durante la última emisión de ‘América Hoy’, la popular conductora no dudó en lanzar críticas directas contra la intérprete, poniendo en duda su capacidad para atraer público sin el respaldo de agrupaciones consolidadas y cuestionando su aporte al género.

Janet Barboza asegura que Leslie Shaw no triunfa en la cumbia

En pleno debate sobre la presencia de Leslie Shaw en festivales y conciertos de cumbia, Janet Barboza fue tajante con su opinión. “La voz de Leslie Shaw no es para este género, le va a lo urbano. Creo yo que Leslie Shaw sí lo hace bien, el bochinche, sabe marquetearse”, comentó la popular ‘Rulitos’.

También añadió: “El talento de Leslie Shaw es saber marquetearse, sabe hacer buenos convenios, es buena negociante. Se junta con agrupaciones como Armonía 10 para que tenga eventos”, aseguró la presentadora, dejando en claro que, en su percepción, la artista encuentra éxito más en su capacidad de negociación que en su desempeño vocal dentro de la cumbia.

La ‘Rulitos’ fue aún más contundente al momento de hablar de la convocatoria que logra la cantante en solitario. “Pero un distrito, una región que está de aniversario y que haya contratado una vez a Leslie Shaw, no la vuelve a contratar porque no llena, no jala, no cumple, no llega”, sentenció.

El comentario generó sorpresa en el set, donde Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, no dudó en preguntar si eso significaba que Leslie no podía convocar público por sí sola.

Leslie Shaw no llena conciertos, según afirma Janet Barboza

La respuesta de Janet Barboza fue categórica y agregó leña al fuego de la polémica. “Claro, por eso Leslie Shaw es buena, yo la reconozco que es una gran negociante. Leslie Shaw sola no llena ni cinco gatos”, finalizó, asegurando que el verdadero atractivo en los conciertos depende de las agrupaciones de cumbia ya posicionadas, mientras que la presencia de Shaw sería funcional solo cuando colabora o comparte escenario con estos grupos.

Según la conductora, los contratantes prefieren no repetir la experiencia de tener a Shaw como cabeza de cartel, sugiriendo que su participación únicamente es viable gracias a la cobertura que ofrecen los nombres grandes del género. Para Barboza, el beneficio es principalmente para la propia artista, más que para las agrupaciones de cumbia.

El creador de contenido Ric La Torre también intervino en la controversia, analizando la raíz de la fricción entre el programa y la cantante. “Yo creo que se han agarrado con Leslie porque cuando hace unos días supuestamente ‘América Hoy’ se largaba de la tele, Leslie salió en contra”, dijo el tiktoker.

La Torre también explicó que Shaw dijo que “jamás iría a ese programa y (empezó) a burlarse de las conductoras. Y creo que en este caso mandaron a la persona adecuada para lanzar barro, o sea a Janet”, explicó en su plataforma de TikTok.

El influencer advirtió además que el enfrentamiento podría crecer si Leslie Shaw decide responder y eventualmente aliarse con Magaly Medina, otra figura mediática que ha tenido desencuentros con Janet Barboza. “Dios mío, yo estoy seguro que Leslie le va a responder y si se junta con Magaly, que también tiene bronca a Janet, peor va a ser. Así que yo quiero que le responda”, añadió Ric La Torre, anticipando que la polémica apenas podría estar comenzando.

Ric La Torre afirma que crítica de Janet Barboza a Leslie Shaw es porque ella dijo que no iría a 'América Hoy'. Video: TikTok @riclatorrez / América Hoy

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre ‘América Hoy’?

La cantante Leslie Shaw no escatimó en críticas contra el programa ‘América Hoy’ tras enterarse en pleno pódcast ‘KePaShow’ de la polémica que involucraba a Gisela Valcárcel y un supuesto impedimento de ingreso a los estudios de América TV.

Al conocer la noticia y el rumor sobre la posible cancelación del magazine, Shaw reaccionó con alegría e ironía: “Ay, qué bueno, porque ese programa es horrible. Que les apaguen la luz por siempre”, expresó entre risas, provocando las carcajadas de quienes la acompañaban en el set.

Consultada sobre si alguna vez ha pensado asistir al espacio conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila, la intérprete de ‘Hay Niveles’ confesó que ha rechazado en varias oportunidades la invitación: “Me paran invitando a cada rato y yo digo que no. Hay niveles”, afirmó, manteniendo su característico estilo directo.

Shaw recordó que, años atrás, sí participó en el programa, pero aseguró que la experiencia fue tan desagradable que no ha querido repetirla: “Una época yo iba, la última vez que fui me hicieron sentir tan incómoda que dije: ¿qué mie*** hago aquí? La última vez fue hace como dos años. No he vuelto a ir”, relató.

