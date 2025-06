Cachaza le pide a Rafael Cardozo que no hable más de ella: “Sigue con tu vida, ya pasaron 3 años” | Amor y Fuego

El tiempo parece no ser suficiente para cerrar ciertos capítulos cuando se trata de figuras públicas. Tal es el caso de Carol Reali, conocida como Cachaza, y Rafael Cardozo, una de las exparejas más mediáticas del espectáculo nacional, cuyos caminos se separaron en 2022, pero cuya relación sigue siendo tema de conversación por parte del brasilero.

A pesar de haber pasado casi tres años desde su separación, Cardozo continúa haciendo referencia a Cachaza en entrevistas y podcasts, motivo por el cual la modelo decidió ponerle un alto, con declaraciones que no dejaron lugar a dudas sobre su postura y su deseo de dejar el pasado definitivamente atrás.

Hace tan solo unos días, el exchico reality volvió a hablar abiertamente de su exnovia durante una conversación con Nicola Porcella en un popular podcast. En esa ocasión, Cardozo dejó entrever que no superó fácilmente la ruptura y responsabilizó, en parte, al entorno de Cachaza por el desenlace del romance.

Rafael Cardozo revela que le dejó 3 terrenos a Cachaza tras terminar su compromiso: “Lo hice porque estaba sufriendo”

“A ella le pasó rapidito, yo he sufrido, he llorado. Creo que las mujeres terminan antes de terminar... lloré como un niño”, reveló, dejando ver una vez más que el tema todavía le pesa.

Molesta por las constantes referencias a su relación, Cachaza fue abordada por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ el 3 de junio y respondió firme y tajante sobre el tema:

“Yo ni sabía que iba a ir ahí, yo no sé de su vida, no lo sigo para nada. Ya van casi tres años, así que ya, ¿no? Sigue tu vida, sé feliz, le deseo lo mejor siempre”, expresó, lanzando un claro mensaje a su expareja para que deje de referirse a ella en los medios.

La modelo también hizo autocrítica sobre cómo vivió el final de la relación y admitió que, en su momento, no fue fácil ver las cosas con claridad. “Todos dicen que era muy claro, pero yo creo que cuando uno está dentro de una relación a veces no ve muchas cosas, el amor te hace dejar ciega por muchos motivos, uno está ilusionado en ese momento”, reflexionó.

Cachaza le pide a Rafael Cardozo que no hable más de ella: “Sigue con tu vida, ya pasaron 3 años”

Sin embargo, enfatizó en que esta etapa de su vida está superada: “Uno madura, va poniendo valores en la vida, va viendo de verdad qué es lo que le hace bien y lo que no, ya llega a su momento de irse. Ya no me afecta, no me importa“, aseguró.

Reali también se refirió al crecimiento personal que el tiempo y la distancia le han permitido: “Muchas cosas deben haber pasado en ese tiempo, lo mejor para mí es que yo tengo mi tranquilidad, mi paz mental, de que yo hice todo lo bueno, todo correctamente. Si él ha hecho esas cosas, que se lleve el karma encima de él solo”, sentenció la modelo.

Esta respuesta contundente de Cachaza ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes aplauden su postura de dar vuelta la página y no dejarse arrastrar por polémicas que solo avivan un pasado superado. Mientras tanto, Rafael Cardozo sigue compartiendo su versión de los hechos cada vez que tiene oportunidad. Con este episodio, la modelo marca un límite definitivo y deja claro que su prioridad actual es su bienestar emocional y su nueva etapa de vida.