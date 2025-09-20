Cinco años de prisión suspendida para chofer por accidente en Ayacucho que dejó 17 muertos, entre ellos Edgar Alarcón

Sentencian a chofer de bus interprovincial implicado en accidente en La Vía Libertadores | Video: Poder Judicial

A un año y cuatro meses del accidente ocurrido en la vía Los Libertadores, en Ayacucho, el Poder Judicial sentenció a Santos Custodio, chofer de un bus interprovincial de la empresa Civa, por el siniestro registrado en mayo de 2024, que provocó 18 heridos y la muerte de otras 17 personas, entre ellos el excongresista y excontralor de la República, Edgar Alarcón.

El tribunal impuso a Custodio solo cinco años de prisión suspendida, tras hallarlo responsable del delito de homicidio culposo. Además, estableció su inhabilitación por dos años para conducir vehículos y la obligación de pagar una reparación civil a los agraviados.

La resolución judicial precisó que la condena fue producto de acuerdos entre la Fiscalía, la defensa técnica y el juez, validando tanto la sanción privativa de libertad como la inhabilitación y los términos de reparación civil bajo la figura de conclusión anticipada del juicio.

Primeras indagaciones policiales señalaron que el conductor del bus de Civa se habría quedado dormido - crédito Manifiesto Ayacucho

Originalmente, el fiscal solicitaba más de siete años de prisión efectiva, pero al acogerse Custodio a la terminación anticipada se le dictó una pena suspendida. De esta manera, Custodio no será encarcelado y deberá acudir a firmar ante el Poder Judicial cada dos meses durante el periodo de condena.

El tribunal ordenó también la inmediata libertad del sentenciado, la exoneración del pago de costas procesales y la continuación del juicio en lo referente a las reparaciones civiles pendientes para algunas de las víctimas.

Indignación de familiares de víctimas

La decisión judicial provocó el rechazo de las familias de los fallecidos. María Elena Martínez, madre de la médica Natalie Granados -quien sobrevivió al accidente-, expresó su indignación: “Una persona que ha ocasionado la muerte de 17 personas no puede salir libre. Eso nos indigna enormemente”, señaló Martínez al noticiero Buenos Díás Perú.

Granados, que retornaba de Lima a Ayacucho tras culminar su Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), sobrevivió a una caída de más de 30 metros, aunque resultó con fractura cervical y múltiples lesiones, y actualmente debe usar un collarín por las secuelas físicas.

Familiares y sobrevivientes denunciaron que la empresa no brindó apoyo a los deudos ni asistencia suficiente a los afectados.

Detalles del accidente en Los Libertadores

El accidente que involucró al bus de Civa se produjo la madrugada del 14 de mayo de 2024, en el kilómetro 234 de la carretera Los Libertadores, provincia de Lucanas, Ayacucho. La unidad transportaba a cerca de 50 pasajeros y partió de Lima con destino a Ayacucho. Según el parte policial, el bus se despistó en una curva cerrada considerada de alto riesgo por el mal estado de esta, y cayó a un abismo de más de 30 metros.

Excongresista Edgar Alarcón iba en el bus accidentado.

La cifra oficial, de acuerdo con la información obtenida por Infobae, fue de 17 fallecidos y 18 heridos, que incluyeron a niños, adolescentes y adultos. Entre las víctimas se encontraban familias completas y trabajadores que retornaban a la región. Muchos pasajeros quedaron atrapados entre los fierros del bus, dificultando las tareas de rescate que se extendieron varias horas.

Varios heridos fueron trasladados de urgencia al hospital regional de Ayacucho y al centro de salud de Puquio, mientras otros recibieron atención en el lugar, debido a la falta de ambulancias suficientes. Muchos sobrevivientes relataron la ausencia de asistencia oportuna por parte de la empresa de transportes. Autoridades locales y la Policía Nacional concluyeron que el exceso de velocidad fue un factor determinante en la tragedia.