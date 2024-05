- crédito Manifiesto Ayacucho

Destinan buses para familiares de pasajeros

Martín Ojeda

Cuando las sanciones se hacen eralidad, no pueden manejar por norma. Los conductores que salen por nómina no pueden tner los 100 puntos firmes que señala la norma. La velocidad implica dos papeletas de velocidad que resta 50 puntos.

“Lógicamente, tenemos que investigar. No estamos eximiendo responsabilidad. Creo que estamos dando la cara para que las repsuestas sean claras a una investigación posterior”, dijo

La informació que tenemos,q ue es clara, que es los aparatos que nosotros compramos, que son

Cuando no hay señal , se guarda en la máquina. Es como un GPS de un vehiculo moderno, cuando no hay señal , comienza a guardar toda la información. En esa zona hay cerca de tres horas que no hay señal, entonces también hemos pedido a nuestro proveedor nos señale la velocidad que se ha dado.

han destinados buses para los familiares de los pasajeros.