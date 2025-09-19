Perú

Tomás Gálvez presenta otra denuncia contra Delia Espinoza: la acusa de haber retrasado su reincorporación

A un día de evaluarse el inicio de un procedimiento disciplinario y suspensión por presuntamente desacatar el retorno de Patricia Benavides, la fiscal de la Nación recibió otra demanda en el mismo sentido

Camila Calderón

Camila Calderón

Fiscalía se pronunció tras acusación
Fiscalía se pronunció tras acusación de Tomás Gálvez. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en sus días más grises. A un día de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúe su eventual suspensión e inicio de un procedimiento disciplinario en su contra, el fiscal supremo Tomás Gálvez presentó otra denuncia en su contra. Esta vez, por presuntamente incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó su reincorporación al Ministerio Público.

De acuerdo con el documento al que accedió Correo, la titular del Ministerio Público recurrió a prácticas que, a su juicio, exceden las facultades otorgadas por la normativa vigente. La denuncia sostiene que la funcionaria solicitó explicaciones formales a la propia JNJ sobre los alcances de la sentencia que ordenaba la restitución de Gálvez y, además, pidió a la Corte Suprema la imposición de una suspensión de tres años para el fiscal supremo, pese a que el TC se había pronunciado en firme a favor de la reincorporación.

“La fiscal de la Nación, al abocarse a conocimiento y solicitar al juzgado, ha incurrido en falta muy grave”, reclamó en el texto presentado. A lo largo de la denuncia, el funcionario remarca la importancia de acatar los fallos judiciales y sostiene que la titular del despacho fiscal actuó a pesar de encontrarse en curso una denuncia constitucional en el Congreso que debería haber limitado su intervención directa en el procedimiento.

De izquierda a derecha: Josué
De izquierda a derecha: Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo; Delia Espinoza, fiscal de la Nación; y Gino Ríos, presidente de la JNJ. Foto: Presidencia

El conflicto surgió después de que, en abril de este año, el Tribunal Constitucional dispusiera dejar sin efecto el proceso disciplinario inmediato que anteriormente ejecutó la Junta Nacional de Justicia para destituir a Tomás Gálvez. La sentencia determinó la nulidad de ese procedimiento y garantizó su reincorporación como fiscal supremo titular en el Ministerio Público. Sin embargo, la queja de Gálvez refiere que la autoridad máxima del organismo, Delia Espinoza, habría intentado obstaculizar el regreso con solicitudes adicionales que, de acuerdo con el denunciante, exceden sus competencias.

Dentro de los fundamentos expuestos en la denuncia, el fiscal supremo hace hincapié en que “el deber de cumplimiento es más intenso en el caso de la fiscal de la Nación, cuya principal función es la defensa de la legalidad y la recta administración de justicia”. Aseveró que las acciones de Espinoza no solo contravienen la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, sino que también vulneran el principio de respeto a la legalidad en el ejercicio de la función pública.

Para la Junta Nacional de Justicia, la recepción de este tipo de denuncias supone la obligación de analizar los argumentos y decidir la apertura, o no, de un procedimiento disciplinario.

Audiencia de este viernes 19 de setiembre

La nueva denuncia se conoce a un día de la convocatoria a la audiencia donde se decidirá su eventual suspensión y procedimiento disciplinario en su contra. La sesión de carácter impostergable está programada para este viernes 19 de septiembre a las 10:00 de la mañana, en la cual la titular del Ministerio Público dispondrá de 10 minutos para presentar su descargo oral ante el pleno del organismo constitucional.

El informe elaborado por la vicepresidenta María Teresa Cabrera Vega, al que tuvo acceso Infobae Perú, plantea disponer el inicio del procedimiento en contra de la titular del Ministerio Público por su actuación como fiscal suprema y fiscal de la Nación por “presuntamente haber infringido en su totalidad los deberes previstos en los numerales 1), 3), 10) y 20) del artículo 33º de la Ley de la Carrera Fiscal".

Tomás GálvezDelia EspinozaFiscalía de la NaciónMinisterio Públicoperu-politica

