Perú

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

Fiscal de la Nación aseguró que la Junta Nacional de Justicia busca vengarse de ella por no reponer a Patricia Benavides. “No he cometido desacato y ellos lo saben”, mencionó

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar
Ministro denunció a la titular
Ministro denunció a la titular de la Fiscalía. |Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La crisis institucional en el sistema de justicia se agudiza a raíz de la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para una audiencia pública destinada a decidir la posible suspensión y apertura de un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La funcionaria no solo aseguró que el proceso es irregular, sino que contiene elementos que podrían derivar en responsabilidades penales por parte de los miembros del pleno.

En entrevista con RPP, la titular del Ministerio Público mencionó que el informe elaborado por la vicepresidenta María Teresa Cabrera, el cual plantea apartarla por un plazo de seis meses, es un acto desesperado y constituye serios ilícitos. “Esto, prácticamente, es un proceso inmediato, es arbitrario, es irregular. Están actuando desesperadamente. Los señores van a terminar en la cárcel porque han cometido avocamiento indebido, usurpación de funciones, actos que han sido denunciados oportunamente ante el Congreso de la República”, declaró en RPP.

Denunció que se está violentando la autonomía de la Junta de Fiscales Supremos, al buscar investigarla por no reponer a Patricia Benavides, y que su ratificación como titular del Ministerio Público fue ignorada por la JNJ. “Lo que está haciendo la Junta Nacional de Justicia es atropellar la autonomía. La Junta de Fiscales Supremos me ha ratificado, ha reafirmado mi condición de Fiscal de la Nación válidamente elegida, y eso no lo están tomando en cuenta en la Junta Nacional de Justicia, se están yendo contra mi persona. Yo diría que es hasta una venganza por lo que no lograron el día 16 de junio”, destacó.

De izquierda a derecha: consejeros
De izquierda a derecha: consejeros Germán Serkovic, Jaime de la Puente, María Teresa Cabrera, Gino Ríos (presidente), Víctor Chanduví, y Cayo Galindo. Foto: captura

En esa línea, insistió que no incurrió en desacato, ya que actuó “en resguardo de la legalidad y la institucionalidad del Ministerio Público”. Agregó que la JNJ no cumplió con los requisitos de notificación en varias etapas del proceso y que el propio procedimiento arrastra irregularidades formales. “Todo esto está plagado de irregularidades, de ilegalidades. Y yo soy defensora de la legalidad”, sostuvo.

La JNJ pretendió que —a pesar de haber sido designada como fiscal de la Nación, válidamente, por tres años, y de manera constitucional por parte de mis colegas de la Junta de Fiscales Supremos— yo entregue, de motu proprio, es decir, por propia iniciativa, ese cargo, como fiscal de la Nación, a la señora Patricia Benavides, quien, como ya se ha demostrado —y la JNJ no ha dicho nada— a esa fecha todavía seguía válidamente destituida en otro procedimiento disciplinario”, indicó.

No he cometido desacato y ellos lo saben, porque la misma JNJ sabía que, por un procedimiento simultáneo, al 16 de junio de 2025, la señora Patricia Benavides estaba aún, por lo menos, suspendida o destituida y todavía no estaba habilitada. Ellos lo saben, están forzando la figura, están cometiendo una serie de delitos, están acumulando delitos que el Congreso no quiere ver, porque no les conviene. Es que, obvio, tengo investigados, tengo denunciados constitucionalmente a una gran cantidad de congresistas que los están archivando, actuando como jueces. No están haciendo control político”, añadió.

Junta de Fiscales Supremos respaldó
Junta de Fiscales Supremos respaldó permanencia de Delia Espinoza. | Fiscalía

La denuncia inicial contra Espinoza fue realizada por Luis Miguel Caya Salazar y admitida a trámite el 18 de julio de 2025. Entre los hechos que se le atribuyen se encuentran la instigación al personal del Ministerio Público para permanecer dentro de la sede institucional el 16 de junio, con el fin de evitar la ejecución de la disposición de la JNJ, hecho que se considera una interferencia en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado, conforme a la Ley de la Carrera Fiscal.

La posibilidad de una suspensión preventiva recae ahora en manos de los consejeros de la JNJGino Ríos (presidente), Francisco Távara CórdovaJaime de la PuenteVíctor ChanduvíGermán Serkovic y Cayo Galindo. María Teresa Cabrera no participará en la votación, en cumplimiento de las reglas éticas del proceso. Si el Pleno aprueba la medida, Espinoza Valenzuela quedaría apartada de sus funciones hasta por seis meses mientras dure la investigación, periodo en el que la suspensión no tendría carácter sancionador definitivo.

Temas Relacionados

Delia EspinozaJNJGino RíosPatricia Benavidesperu-politica

Más Noticias

Alessia Rovegno deslumbra en apertura del desfile de Giannina Azar en el New York Fashion Week

El talento y la elegancia de la modelo y ex Miss Perú brillaron en la apertura del show de la reconocida diseñadora dominico-libanesa

Alessia Rovegno deslumbra en apertura

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

El defensor de los tarmeños sorprendió a todos con un potente disparo desde su propio campo, firmando una de las anotaciones más espectaculares del torneo local

Gustavo Dulanto y su obra

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

El periodista deportivo hizo sorpresivas confesiones acerca del tenso ambiente que se vive en la Videna con el director general de fútbol, quien además ya tuvo contacto con un técnico sudamericano

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación

¿El fin del papel higiénico? Esta es la nueva tendencia que está revolucionando la manera de ir al baño en el mundo

En varios países, los hogares comienzan a incorporar estos dispositivos en sus baños, reduciendo el uso de papel higiénico y recordando a los antiguos bidés que solían estar presentes en muchas viviendas

¿El fin del papel higiénico?

PNP incauta más de 350 mil cigarrillos ilegales ocultos en un camión de basura

Las primeras diligencias señalan que los cigarrillos eran de fabricación paraguaya e ingresaron al país de manera ilegal por la frontera con Bolivia

PNP incauta más de 350
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Si vas a ser ministro,

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

“Un discurso terrorífico”: Rafael López Aliaga provoca críticas en el Congreso por sus frases en cumbre de Vox

ENTRETENIMIENTO

Hija mayor de Christian Domínguez,

Hija mayor de Christian Domínguez, marca distancia de Karla Tarazona: “Es la mamá de mi hermano, nada más”

Pablo Alborán anuncia concierto en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su show

Magaly Medina sobre escenas de Maju Mantilla y George Slebi: “Ni Gianella Neyra tuvo besos tan apasionados en sus protagónicos”

¿Quién es George Slebi? El actor que habría tenido un ‘affaire’ con Maju Mantilla durante telenovela ‘Te volveré a encontrar’

Samahara Lobatón matricula a su hija en EE.UU. y Youna explota al enterarse por redes: “Que el Perú se entere la porquería de persona que eres”

DEPORTES

Gustavo Dulanto y su obra

Gustavo Dulanto y su obra maestra en Liga 1: el sorprendente golazo desde media cancha que marcó en la victoria de ADT

Eddie Fleischman hizo fuerte revelación sobre la selección peruana: los jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT

Dónde ver River Plate vs Palmeiras en Perú: canal TV online del partido de ida por cuartos de final de Copa Libertadores 2025

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

Dónde ver PSG vs Atalanta en Perú: canal TV online del partido por la fecha 1 de la Champions League