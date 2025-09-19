Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decir que es persona ‘clave’ y le pide pruebas: “Busca es desprestigiar a su esposa”

Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decor que es persona 'clave'. Ponte en la cola

La controversia en torno a la salida de Maju Mantilla del programa Arriba Mi Gente sumó un nuevo capítulo con las recientes declaraciones de Ricardo Rondón, conductor de Ponte en la cola. El presentador respondió con firmeza a Gustavo Salcedo, esposo de la exMiss Mundo, luego de que este lo señalara como “persona clave” en la presunta infidelidad de la conductora con el productor Christian Rodríguez.

El caso cobró notoriedad tras la renuncia en vivo de Mantilla el pasado jueves 18 de septiembre, un hecho que se transmitió en directo y generó reacciones de compañeros, periodistas y en las redes sociales.

Ricardo Rondón se mostró sorprendido por las implicancias de su nombre en los mensajes difundidos por Salcedo y reclamó claridad sobre la acusación. “Voy a hablar de esto por única vez, porque se me mencionó en alguno de los chats que he leído, que si es verdad, porque tampoco tengo la certeza de que no lo sean, pero si es verdad, lamento muchísimo que Gustavo Salcedo me ponga a mí como una ‘persona clave’. ¿Clave para qué?”, preguntó el conductor en su programa.

La polémica se originó cuando Verónica Alcántara, productora de ‘Chimi churri’, contó que Gustavo Salcedo relacionó a Ricardo Rondón con las supuestas reuniones entre Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez. “¿A qué se refiere con que ‘soy clave’? No entiendo cuál ha sido el propósito del comentario, no lo entenderé. Yo tengo el mejor de los aprecios por Gustavo, lo he conocido, he compartido muchas veces con él en familia, pero me gustaría puntualmente saber a qué se refirió cuando a mí me pone como o me centra diciendo ‘cuidado con Rondón porque Rondón es clave’”, precisó el conductor.

Magaly Medina no cree en las lágrimas de Maju Mantilla. Magaly TV La Firme

Pide pruebas a Gustavo Salcedo

La reacción de Rondón incluyó un pedido directo y abierto de pruebas. El presentador elevó el tono y desafió públicamente a Salcedo a presentar cualquier evidencia concreta que respalde los dichos. “Para señalar hay que probar y me gustaría que me prueben ese señalamiento. Que me saquen una foto, una prueba, un comunicado, un mensaje de texto mío, donde de alguna u otra forma se me involucre en algo de lo que el señor Gustavo Salcedo refiere sobre mi persona”, sostuvo Ricardo.

En sus declaraciones, Rondón dejó clara su molestia por la manera en que se lo ha involucrado en la controversia. Señaló sentir un aprecio personal por Salcedo y su familia, y consideró injusto que se lo coloque en el centro de un escándalo de esta magnitud. “Yo estaré aquí, esperando que eso salga y si es cierto, entonces diré ‘sí, es verdad’, pero si no es cierto, diré que simplemente es lamentable. Yo no voy a tomar ninguna acción legal, porque no estoy en el problema, pero me parece muy irresponsable señalar o decir que alguien es clave cuando está clara su intención: lo que busca es desprestigiar a su esposa”, afirmó el conductor.

Ricardo Rondón responde serio a Gustavo Salcedo.

El origen de la polémica está en la reciente renuncia de Maju Mantilla al programa Arriba Mi Gente, transmitido por Latina. Su sorpresiva decisión generó desconcierto entre sus colegas Santi Lesmes y Fernando Díaz, quienes no dudaron en expresarle su apoyo durante la emisión.

La salida de la exreina de belleza se produce en medio de especulaciones sobre una presunta relación con su productor, Christian Rodríguez. Su propio esposo dejó entrever que la conductora de TV le fue infiel con él.

Maju Mantilla se retira de 'Arriba mi gente' tras acusaciones y escandalosa separación | Latina TV