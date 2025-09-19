Perú

Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decir que es persona ‘clave’ y le pide pruebas: “Busca es desprestigiar a su esposa”

En medio del escándalo por la salida de Maju Mantilla de Arriba Mi Gente, el conductor se negó conocer por qué fue nombrado en el caso y solicitó evidencias claras a Salcedo

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Ricardo Rondón responde a Gustavo Salcedo por decor que es persona 'clave'. Ponte en la cola

La controversia en torno a la salida de Maju Mantilla del programa Arriba Mi Gente sumó un nuevo capítulo con las recientes declaraciones de Ricardo Rondón, conductor de Ponte en la cola. El presentador respondió con firmeza a Gustavo Salcedo, esposo de la exMiss Mundo, luego de que este lo señalara como “persona clave” en la presunta infidelidad de la conductora con el productor Christian Rodríguez.

El caso cobró notoriedad tras la renuncia en vivo de Mantilla el pasado jueves 18 de septiembre, un hecho que se transmitió en directo y generó reacciones de compañeros, periodistas y en las redes sociales.

Ricardo Rondón se mostró sorprendido por las implicancias de su nombre en los mensajes difundidos por Salcedo y reclamó claridad sobre la acusación. “Voy a hablar de esto por única vez, porque se me mencionó en alguno de los chats que he leído, que si es verdad, porque tampoco tengo la certeza de que no lo sean, pero si es verdad, lamento muchísimo que Gustavo Salcedo me ponga a mí como una ‘persona clave’. ¿Clave para qué?”, preguntó el conductor en su programa.

La polémica se originó cuando Verónica Alcántara, productora de ‘Chimi churri’, contó que Gustavo Salcedo relacionó a Ricardo Rondón con las supuestas reuniones entre Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez. “¿A qué se refiere con que ‘soy clave’? No entiendo cuál ha sido el propósito del comentario, no lo entenderé. Yo tengo el mejor de los aprecios por Gustavo, lo he conocido, he compartido muchas veces con él en familia, pero me gustaría puntualmente saber a qué se refirió cuando a mí me pone como o me centra diciendo ‘cuidado con Rondón porque Rondón es clave’”, precisó el conductor.

Magaly Medina no cree en las lágrimas de Maju Mantilla. Magaly TV La Firme

Pide pruebas a Gustavo Salcedo

La reacción de Rondón incluyó un pedido directo y abierto de pruebas. El presentador elevó el tono y desafió públicamente a Salcedo a presentar cualquier evidencia concreta que respalde los dichos. “Para señalar hay que probar y me gustaría que me prueben ese señalamiento. Que me saquen una foto, una prueba, un comunicado, un mensaje de texto mío, donde de alguna u otra forma se me involucre en algo de lo que el señor Gustavo Salcedo refiere sobre mi persona”, sostuvo Ricardo.

En sus declaraciones, Rondón dejó clara su molestia por la manera en que se lo ha involucrado en la controversia. Señaló sentir un aprecio personal por Salcedo y su familia, y consideró injusto que se lo coloque en el centro de un escándalo de esta magnitud. “Yo estaré aquí, esperando que eso salga y si es cierto, entonces diré ‘sí, es verdad’, pero si no es cierto, diré que simplemente es lamentable. Yo no voy a tomar ninguna acción legal, porque no estoy en el problema, pero me parece muy irresponsable señalar o decir que alguien es clave cuando está clara su intención: lo que busca es desprestigiar a su esposa”, afirmó el conductor.

Ricardo Rondón responde serio a
Ricardo Rondón responde serio a Gustavo Salcedo.

El origen de la polémica está en la reciente renuncia de Maju Mantilla al programa Arriba Mi Gente, transmitido por Latina. Su sorpresiva decisión generó desconcierto entre sus colegas Santi Lesmes y Fernando Díaz, quienes no dudaron en expresarle su apoyo durante la emisión.

La salida de la exreina de belleza se produce en medio de especulaciones sobre una presunta relación con su productor, Christian Rodríguez. Su propio esposo dejó entrever que la conductora de TV le fue infiel con él.

Maju Mantilla se retira de 'Arriba mi gente' tras acusaciones y escandalosa separación | Latina TV

Temas Relacionados

Ricardo RondónGustavo Salcedoperu-entretenimientoMaju Mantilla

Más Noticias

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

Sala Constitucional ordena al Juzgado de primera instancia que vuelva a evaluar y resuelva correctamente la solicitud de la fiscal de la Nación

PJ anula resolución que negó

“Task: Unidad Especial” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 19 de septiembre

Desde comedias y dramas hasta animaciones y realities, las producciones más populares que han capturado la atención de los usuarios

“Task: Unidad Especial” y más:

Exministros de Salud exigen declarar emergencia sanitaria en Datem del Marañón por brote de tos ferina

El Gobierno viene resistiéndose a tomar esta medida pese a que más de 30 niños indígenas han fallecido por la enfermedad. Exautoridades alertan que sin un marco legal especial no se puede actuar con la urgencia que la crisis exige

Exministros de Salud exigen declarar

Delia Espinoza EN VIVO: fiscal de la Nación no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

Consejeros tenían programado escuchar desde las 10:00 de la mañana la defensa de la titular del Ministerio Público, a quien se le atribuye supuestas faltas muy graves

Delia Espinoza EN VIVO: fiscal

Alerta por antibiótico inyectable que contiene partículas extrañas: Digemid ordena su retiro del mercado nacional

La entidad sanitaria del Perú detectó incumplimientos en controles de calidad de dos productos, uno de ellos un fármaco indicado para el tratamiento infecciones bacterianas

Alerta por antibiótico inyectable que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ anula resolución que negó

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

Delia Espinoza EN VIVO: fiscal de la Nación no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

Gobierno viola la neutralidad y sale a defender a Fuerza Popular: “Fiscalía no puede buscar qué partidos competirán”

Gobierno gastará más de 64 mil soles para que comitiva acompañe a Dina Boluarte a Asamblea General de la ONU en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

“Task: Unidad Especial” y más:

“Task: Unidad Especial” y más: estas son las series más vistas en HBO Max Perú hoy 19 de septiembre

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela su lucha contra tumor maligno en la tiroides: “Malas noticias, me harán una lobectomía”

“Ella ha sido presionada para renunciar”: Gigi Mitre asegura que Maju Mantilla no dejó ‘Arriba mi gente’ por voluntad propia

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Gonzalo Torres: el prejuicio que sentía por César Ritter y el regreso de ‘Gonzalete’ al escenario gracias a ‘Los dioses del teatro’

DEPORTES

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Néstor Gorosito hizo firme análisis del Alianza Lima vs U. de Chile, confirmó renovación y explotó por sanción en Liga 1: “Es vergonzoso”