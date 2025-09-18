Ricardo Rondón sale en defensa de Maju Mantilla tras su emotiva renuncia a ‘Arriba mi gente’

El conductor compartió cómo la partida de Maju Mantilla cambió el ánimo en el set, resaltando la cercanía y el compañerismo que se forjaron durante años en “Arriba mi gente” (TikTok)

El retiro televisivo de Maju Mantilla, anunciado en vivo y entre lágrimas, dejó un vacío en el programa “Arriba mi gente” y encendió una cadena de reacciones en el medio local. Ricardo Rondón, colega y amigo cercano de la exconductora, expresó su solidaridad y describió el impacto emocional que la decisión significó para ella y su equipo.

Sin embargo, al mismo tiempo, declaraciones previas de Magaly Medina regresaron al debate público, al insinuar que existían vínculos poco claros alrededor de la conductora y de su entorno de producción. Estas versiones, retomadas en redes sociales, abrieron un espacio de interpretaciones que hoy coloca a la exreina de belleza y al propio Rondón en el centro de una polémica televisiva.

Ricardo Rondón respalda a Maju Mantilla en un momento crítico

En medio de la sorpresa por la renuncia en vivo de Maju Mantilla, Ricardo Rondón resaltó la tristeza del equipo y la fortaleza que requiere enfrentar una despedida televisiva en tales circunstancias. (Instagram)

Tras el anuncio inesperado de Maju Mantilla, Ricardo Rondón no dudó en expresar públicamente su apoyo hacia la conductora. En sus palabras, describió la dificultad de la decisión y el estado emocional que acompañó a la presentadora durante su despedida. “Es una decisión que ha sido difícil y que ella ha tenido que tomar. Allí vemos una Maju afectada, golpeada, despidiéndose de sus compañeros que por muchos años han generado entretenimiento e información a través de Arriba mi gente”, señaló.

El conductor resaltó además el dolor que produjo la situación entre quienes integraban el equipo del espacio matutino. “Es muy doloroso para Fernando, para Santi, para su equipo de producción, que ven a una Maju devastada y sin posibilidad de seguir transmitiendo alegría cuando por dentro está destruida”, expresó con firmeza.

Estas palabras encontraron eco en la audiencia, que se volcó en mensajes de respaldo hacia Mantilla en redes sociales. Rondón, con quien compartió proyectos anteriores en televisión, se posicionó como una de las voces que más abiertamente mostraron cercanía hacia la exconductora en medio de la controversia.

La intervención de Magaly Medina y la sombra de la duda

Con sus declaraciones, Magaly Medina puso en tela de juicio la transparencia del entorno de Maju Mantilla y provocó que usuarios en plataformas digitales revivieran extractos de su programa. (Instagram)

En paralelo a las muestras de solidaridad, el recuerdo de unas declaraciones de Magaly Medina volvió a encender el debate mediático. Durante uno de sus programas, la periodista lanzó comentarios que, sin nombrar directamente situaciones específicas, dejaron espacio a múltiples interpretaciones.

“O sea, este sale a defender y no sé si sus jefes, sus reales jefes, saben cuál es el vínculo que hay entre el productor, Maju y este hombrecito impresentable. ¿Cuál es su papel en toda esta historia?”, cuestionó Medina en un tono que despertó suspicacias entre los espectadores.

El señalamiento no tardó en reactivarse en plataformas como TikTok, donde usuarios rescataron el fragmento y lo asociaron con la actual salida de Mantilla. La frase “¿Cuál es su papel en toda esta historia?” se convirtió en un punto de partida para especulaciones que todavía circulan en redes.

La dureza del comentario contrastó con el mensaje de apoyo de Rondón, y generó un contrapunto que divide opiniones sobre el verdadero trasfondo de la situación. Mientras unos interpretan la postura de Medina como una insinuación sobre vínculos poco claros en la producción, otros lo leen como una crítica directa a la forma en que se maneja el entorno televisivo.

Redes sociales y el eco de una polémica creciente

Las palabras de Magaly Medina y el respaldo de Ricardo Rondón a Maju Mantilla detonaron una ola de comentarios en redes sociales, donde la controversia se instaló con fuerza. (Instagram)

El episodio no quedó circunscrito al set de televisión. En redes sociales, especialmente en TikTok y otras plataformas de video, los extractos de las declaraciones de Medina circularon con rapidez y despertaron teorías de todo tipo. Muchos usuarios se preguntaron por qué Ricardo Rondón defendió con tanta firmeza a Maju Mantilla, mientras otros resaltaron que se trata simplemente de una amistad de años consolidada en proyectos anteriores.

La pregunta “¿Qué más hay ahí?” se repitió en comentarios y publicaciones, amplificando el debate en un espacio que ya se había sensibilizado con la renuncia de la ex Miss Mundo. Para algunos seguidores, el gesto de Rondón responde únicamente a la empatía hacia una amiga en un momento de vulnerabilidad. Para otros, la coincidencia con las palabras de Medina podría estar revelando aspectos desconocidos sobre el entorno de la presentadora.

Lo cierto es que la salida de Mantilla de “Arriba mi gente” no solo significó un impacto para el programa y su audiencia, sino que también desató una conversación más amplia sobre las dinámicas internas de la televisión nacional. La mezcla de solidaridad, dudas y especulaciones ha convertido el caso en uno de los más comentados en el ámbito del entretenimiento peruano en las últimas semanas.