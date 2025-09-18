Maju Mantilla anuncia entre lágrimas su retiro de ‘Arriba Mi Gente’: “Han dañado mi reputación y la de otras personas”

Maju Mantilla se retira de 'Arriba mi gente' tras acusaciones y escandalosa separación | Latina TV

Este jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla anunció en vivo su salida del programa “Arriba mi gente”, confirmando así el final de su ciclo al frente del espacio matutino de Latina Televisión. La conductora se dirigió a la audiencia y a sus compañeros para compartir su decisión, en medio de días marcados por especulaciones tras conocerse la separación de su esposo Gustavo Salcedo.

“Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, dijo Maju Mantilla delante de sus compañeros.

Maju Mantilla anuncia su retiro de Arriba Mi Gente. Latina

En medio de lágrimas, Maju Mantilla admitió que estaba muy afectada por la situación, y que pese a haber dado su mayor esfuerzo, continuar en el espacio matutino no estaba dentro de sus posibilidades. “Yo me siento muy afectada. Venir aquí, este programa necesita energía, necesita alegría, necesita concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada", indicó.

La conductora lamentó profundamente que esta serie de especulaciones también haya involucrado a sus compañeros. “Esta carga ha llegado acá a mis compañeros, al equipo tan bonito de Arriba Mi Gente, que no se lo merece y que no es justo. Por tal motivo, yo he decidido no continuar en el programa y solo quiero agradecerles por completo. Quiero agradecerles... (abraza a Fernando Díaz y Santi Lesmes) Gracias, amigos. Gracias a todo este equipo grandioso. He sido feliz trabajando con ustedes. He aprendido muchísimo. Pero bueno, es una decisión que ha sido difícil y he tenido que tomar”, indicó.

Maju Mantilla recibe el capoyo del público. Latina.

Responde a críticas

En otro momento, Maju Mantilla se refirió a las críticas que indicaban que asistía a trabajar a Arriba Mi Gente sin ninguna preocupación pese a especulaciones. “Por ahí decían que como si nada venía a trabajar. No es así. Es un compromiso de trabajo, es mi responsabilidad. Yo no vengo al programa a cargar de mis problemas a la gente, porque no me parece justo y creo que nadie lo hace, porque cada uno tiene sus problemas en casa”, remarcó.

Maju Mantilla anuncia que deja Arriba Mi Gente tras especulaciones de infidelidad. Latina

La conductora de TV agradeció al público por haberla recibido en un formato distinto, como lo es Arriba Mi Gente. “Me aceptó así como soy. Gracias por eso, pero sobre todo gracias a Latina y a Arriba Mi Gente, que me ha dado la oportunidad de poder estar con ustedes casi tres años, que para mí han significado mucho aprendizaje. Así que, solo es gratitud eterna con ustedes”, dijo.

“Este programa tiene para rato, porque es lo que los peruanos necesitan. Es un programa familiar y eso es lo que queremos llegar siempre, y ustedes lo van a seguir haciendo. Chicos, los quiero mucho, gracias”, concluyó Maju, quien tuvo que tomar agua para tranquilizarse.

Maju Mantilla confiesa que está muy afectada. Latina.

Fernando Díaz responde a especulaciones con Maju Mantilla

En medio de la emotiva despedida de Maju Mantilla de “Arriba Mi Gente”, sus compañeros Santi Lesmes y Fernando Díaz le expresaron públicamente su respaldo. El periodista también se refirió a los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la exreina de belleza.

“Uno puede ser de piedra muchas veces, pero duele, fastidia y molesta. De mí han dicho cosas intrascendentes, que son mentiras, que no vale la pena responderles a esta gente que está en una cloaca, en una acequia y solo quiere un poquito de figuración”, declaró Díaz durante la transmisión en Latina Televisión.

El conductor resaltó el compromiso y profesionalismo con el que Mantilla se desempeñó durante casi tres años en el programa y lamentó el impacto personal que tuvieron las versiones no confirmadas.

Fernando Díaz y Santi Lesmes le dan su apoyo incondicional a Maju Mantilla | Latina TV