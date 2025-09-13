Magaly Medina pone en la mira a Ricardo Rondón en la polémica de Maju Mantilla afirmando que tuvo un “papel protagónico en el novelón”. Video: Magaly TV La Firme

La controversia en torno a la relación entre Maju Mantilla, su esposo Gustavo Salcedo y el productor Christian Rodríguez Portugal ha sumado un nuevo capítulo, luego de que Magaly Medina sugiriera en su programa que Ricardo Rondón habría tenido un rol central en los hechos.

“Habría tenido un papel protagónico en el novelón, así es. Y por eso salió a defender”, afirmó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, aludiendo a la intervención de Rondón en la presunta cercanía entre la exMiss Mundo y el productor de ‘Arriba mi gente’.

La periodista fue más allá al cuestionar el conocimiento que tendrían los directivos de Latina sobre la participación de Rondón en este caso.

“No sé si sus reales jefes saben cuál es el vínculo entre el productor, Maju y este hombrecito impresentable. Cuál es su papel en toda esta historia“, remarcó Magaly Medina en su espacio televisivo, dejando abierta la interrogante sobre la naturaleza de las relaciones entre los involucrados.

Ricardo Rondón dio su apoyo a Maju Mantilla

En respuesta a la polémica, Ricardo Rondón utilizó la tribuna de ‘Ponte en la cola’ para expresar su respaldo a Maju Mantilla y subrayar la importancia de preservar la intimidad familiar.

“Quienes conocemos a Maju, sabemos que ha intentado no ventilar su privacidad y mucho menos exponer su vida familiar en los medios. A nosotros lo que nos queda es acatar, respetar esa decisión“, dijo Ricardo Rondón durante la emisión del 11 de septiembre, en el programa que conduce en Latina, ‘Ponte en la cola’.

El comentario de Ricardo Rondón sobre la supuesta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo. Latina

El conductor también manifestó su esperanza de que la situación se resuelva lejos del escrutinio público. “Espero llegue la calma y entendimiento para la acción o decisión que ellos tengan o deban de tomar”, remarcó Ricardo Rondón en el mismo programa, mostrando una postura conciliadora ante la crisis mediática.

La defensa de Rondón hacia su amiga fue enfática, al recalcar la complejidad del momento y la necesidad de proteger a los menores involucrados. “Acá está Majo expresando puntualmente lo que piensa. Sabemos, soy amigo de Majo Mantilla, reitero, y quienes la conocemos sabemos que siempre ha tratado de no ventilar su privacidad ni mucho menos exponer su vida familiar en los medios”, comentó el conductor.

Asimismo, recalcó que respetar la decisión tomada por la ex Miss Mundo. “Y nosotros lo que nos queda es acatar, respetar esa decisión, porque aquí está de por medio hay muchísimas cosas: la familia, los hijos, chicos menores, el entorno. Esto es muy complejo y es algo que ella con Gustavo deben resolver”, sostuvo Ricardo Rondón en ‘Ponte en la cola’.

Finalmente, el presentador reafirmó la solidez de su vínculo con Mantilla y su deseo de que la situación encuentre una salida favorable. “Eso es puntualmente lo que quisiera decir como amigo, como compañero, decirle claramente a Majo Mantilla que los amigos estamos en las buenas y en las malas y espero de corazón que todo llegue a buen puerto”, agregó Rondón.

Las críticas de Magaly Medina hacia Ricardo Rondón y Micheille Soifer

La polémica en la televisión peruana se intensificó cuando Magaly Medina dedicó parte de su programa a cuestionar la labor de Michelle Soifer y a desestimar la reciente conducción de Ricardo Rondón en el bloque de espectáculos de Latina.

En palabras de la periodista, la decisión del canal de reemplazar a Soifer por Rondón no solo no resolvió los problemas del segmento, sino que agravó la situación. “Ahora pusieron al remedio que fue peor que la enfermedad”, afirmó Magaly Medina en su espacio televisivo.

La conductora no escatimó críticas hacia la experiencia de Michelle Soifer frente a las cámaras. “Con las justas una semana porque la pobre, pues no le daba el cerebrito porque ni para eso. Pónganle un teleprompter y hagan que lea, para que ella no diga tantas sandeces”, expresó Magaly Medina en declaraciones difundidas por Latina.

Esta observación se sumó a su escepticismo sobre la decisión de convertir a Soifer en presentadora: “¿Sacarla y que la pongan de conductora?, ¿a qué cerebro que se cree grandioso se le habría ocurrido esa idea?”, cuestionó la periodista en el mismo programa.

Magaly Medina fulmina a Michelle Soifer: “Es la niña boba de la televisión”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La salida de Michelle Soifer del bloque de espectáculos no significó, para Magaly Medina, una mejora en la conducción. Al referirse a Ricardo Rondón, la presentadora fue tajante: “Pusieron a un impresentable, que se ha dado vueltas de tapa huecos por varios canales”, aseguró.

La periodista fue bastante crítica con el conductor. “Este hombre lo ves y no tiene ni ángel. Ha intentado el éxito sin tener nada de suerte, nada le ha ligado. Es bien impresentable, sin ningún tipo de vestimenta que agrade a los ojos. Él era la versión con pantalones de la ‘Retoquitos’, solo era el que insultaba”, sentenció Magaly Medina.