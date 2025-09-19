Perú

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: "Ni se despidió de él"

En su último programa, la periodista pudo en duda la autenticidad de las lágrimas de Maju Mantilla durante su despedida de Arriba Mi Gente, y reprochó que no negara explícitamente los rumores sobre una relación con el productor Christian Rodríguez.

Magaly Medina utilizó su espacio televisivo el jueves 18 de septiembre para poner en duda la sinceridad de la despedida de Maju Mantilla en el programa Arriba Mi Gente. Durante una extensa intervención, la periodista sostuvo que la exreina de belleza evitó en todo momento referirse de manera clara a los rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con el productor Christian Rodríguez, optando por victimizarse en lugar de negar categóricamente la versión de una infidelidad.

Magaly Medina dedicó gran parte de su análisis a remarcar que Maju Mantilla no incluyó en su discurso de salida una sola referencia al productor con el que se le ha relacionado en las últimas semanas. “Le agradece a todo el mundo, menos al famoso Christian, que es su productor inmediato... Si uno no la debe, no la teme. Si ella dice que todo lo que han dicho son mentiras, entonces dice: ‘Gracias, Ivonne Álvarez, gracias, Christian Rodríguez, te pido disculpas porque también a ti te han hecho daño, te han involucrado poniendo tu nombre y eso no era verdad’, lo dices, pero ella no lo dice”, señaló la periodista ante cámaras.

No cree en sus lágrimas

El eje del cuestionamiento de Magaly Medina estuvo en el manejo público que dio Maju Mantilla a su salida. A criterio de la conductora de ATV, la presentadora optó por exponer su emotividad en pantalla, utilizando el llanto como recurso para motivar la simpatía y la solidaridad del público. “Si no hay drama, no hay victimización y siempre la gente busca tener empatía con la gente, que el público se solidarice con lo que están haciendo”, analizó la periodista.

Durante su intervención, la conductora de TV enfatizó que en ningún momento del mensaje de despedida la presentadora negó de forma rotunda alguna relación con Christian Rodríguez. “En qué momento ella ha dicho: ‘No es cierto que yo tengo un romance clandestino con el señor Christian Rodríguez, mi productor’... Nunca lo hizo, ni siquiera ahora, al despedirse del programa, ni una frase de agradecimiento hacia él. Nada”, puntualizó la periodista.

Medina consideró que Mantilla pudo limpiar su imagen con una declaración directa o un desmentido contundente, pero optó por señalar que le dolían las cosas que se decían y que era víctima de rumores y chismes. 

El episodio ocurrió en medio de una ola de comentarios y contenidos difundidos por medios digitales y redes sociales, donde se filtraron conversaciones antiguas y rumores relacionados con la vida personal de la presentadora. Magaly Medina hizo hincapié en la “irresponsabilidad de algunas personas en digitales” y en ciertos programas televisivos que divulgaron información no comprobada, dejando abiertas dudas sobre qué partes de la historia son verídicas o fabricación mediática.

Lo que se tiene que ver es la información primigenia que ella no ha negado. Ella en ningún momento ha negado algún vínculo que la unió románticamente a su productor, Christian Rodríguez”, enfatizó Magaly Medina.

Magaly Medina critica a Maju Mantilla por victimizarse en lugar de negar infidelidad. Magaly TV La Firme

