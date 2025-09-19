Perú

Banco Central de Reserva del Perú eleva proyección de crecimiento económico a 3,2% para este 2025

El ajuste responde al dinamismo del mercado interno y al empuje que muestran sectores estratégicos como la minería y la agricultura, junto con una mayor solidez en las actividades no primarias, que han ido de la mano con el crecimiento del gasto privado

Por Alejandro Delgado Tong

El nuevo estimado representa una leve alza frente a la proyección hecha en junio, que anticipaba un incremento de 3,1%. Foto: Flickr

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ajustó sus estimaciones y ahora prevé que la economía peruana crecerá 3,2% en 2025, de acuerdo con su más reciente Reporte de Inflación presentado por su presidente, Julio Velarde. La cifra supone una ligera mejora respecto al cálculo de junio, cuando se proyectaba un avance de 3,1%.

La actualización refleja la fortaleza de la demanda interna y el impulso de sectores clave como la minería y la agricultura, además de un desempeño más sólido en actividades no primarias, que han acompañado la expansión del gasto privado. Con ello, el Perú se perfila nuevamente como uno de los países con mejor ritmo de crecimiento en la región.

Motores del crecimiento

El informe del BCRP señala que la demanda interna tendría un aumento de 5,1% en 2025. Este resultado estaría impulsado principalmente por la inversión privada, con un avance estimado en 6,5%, y por el consumo privado, que se expandiría 3,5%. Asimismo, la inversión pública también alcanzaría un crecimiento de 6,5% el próximo año.

De esta manera, el organismo subraya que la economía peruana mantendrá un comportamiento superior al de países como Chile (2,3%), Brasil (2,2%) y México (0,3%). Para 2026, la proyección de crecimiento permanece en 2,9%.

Se proyecta que el gasto del Estado en proyectos de inversión registre un aumento de 6,5% durante el próximo año. Foto: Universidad del Pacífico

Inflación bajo control

El reporte también destaca que la inflación interanual a agosto de 2025 fue de 1,1%, la más baja en la región. Este resultado contrasta con el de países como Argentina (33,6%), Bolivia (24,2%) y Brasil (5,1%), y se ubica incluso por debajo de economías desarrolladas como Estados Unidos (2,9%) y la Eurozona (2%).

Las expectativas de inflación a 12 meses se situaron en 2,2%, dentro del rango meta del BCRP (1% – 3%) y cercanas a su punto medio. La entidad proyecta que la inflación cerrará 2025 en 1,7% y alcanzará 2% en 2026, lo que confirma un escenario de estabilidad de precios y confianza en la política monetaria.

Julio Velarde no continuará en el BCRP

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), confirmó el viernes 19 de septiembre que no seguirá en el cargo una vez que concluya su actual periodo, el cual termina en julio de 2026. La declaración se realizó durante la presentación del Reporte de Inflación de septiembre, en medio de la expectativa sobre el futuro liderazgo de la institución encargada de la política monetaria del país.

La noticia cobra relevancia por el momento económico que atraviesa el Perú, lo que ha puesto en el centro del debate a los posibles reemplazantes de Velarde. Al ser consultado, el economista evitó señalar a candidatos externos y expresó su respaldo a miembros actuales del directorio. “Aconsejaría a cualquiera de ellos dos”, dijo en alusión a Paul Castillo y Adrián Armas, quienes se encontraban junto a él en la exposición. Más adelante, destacó sus capacidades profesionales y añadió: “Si tuviera que escoger sería alguien para que inmediatamente pueda concentrarse en labores del Banco Central (...) miraría a mi izquierda y mi derecha”.

Aunque manifestó su preferencia por perfiles internos, Velarde aclaró que no descarta la posibilidad de que se consideren opciones externas. “No quiero descartar también otros nombres, pero si me preguntas quién escoger, diría que el de mi izquierda y mi derecha”, puntualizó. Asimismo, reveló que al menos cuatro funcionarios del propio banco cuentan con credenciales suficientes, aunque evitó precisar quiénes, ya que la designación final corresponde a otras instancias.

