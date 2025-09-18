Perú

Ciudadanos rusos fueron detenidos intentando ingresar cocaína camuflada en maletas al Perú desde Ecuador

Los extranjeros fueron sorprendidos intentando ingresar al país con maletas cargadas de cocaína, gracias a un operativo de control rutinario en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) en Tumbes

Valeria Mendoza Talledo

Agentes de la PNP detuvieron a Zevs Kosmos y Aleksandr Livinskii en Tumbes tras hallar más de 6 kg de clorhidrato de cocaína ocultos en maletas. Foto: Composición Infobae Perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos ciudadanos rusos integrantes de la banda criminal “Los Rusos de la Droga” al intentar ingresar al país con más de 6 kilos de clorhidrato de cocaína. La intervención se realizó en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Tumbes, durante un control rutinario de ingreso al territorio nacional.

Los detenidos fueron identificados como Zevs Kosmos (47 años) y Aleksandr Livinskii (47 años). Ambos viajaban en un vehículo Kia color plomo, de placa ecuatoriana PDI-3090, procedente de Ecuador. Durante la inspección, las maletas de ambos activaron los sensores, lo que llevó a los agentes a un control más exhaustivo.

Al revisar el equipaje, los policías encontraron cuatro paquetes rectangulares envueltos en plástico negro y film transparente. La prueba de campo confirmó que se trataba de 6 kilos con 500 gramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron decomisados y puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Antidrogas, mientras los detenidos quedaron bajo custodia de la PNP.

Así fue la caída de Los Rusos de La Droga

El operativo fue resultado de la supervisión constante del personal de la PNP en el Cebaf. Los agentes identificaron movimientos sospechosos del vehículo proveniente de Ecuador, lo que permitió detectar a los miembros de la banda antes de que ingresaran al país.

El vehículo de procedencia ecuatoriana utilizado por la banda “Los Rusos de la Droga” fue incautado durante el operativo en el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf). Foto: X / PolicíaPerú

Al pasar las maletas por el escáner, se detectaron los paquetes que contenían la droga. Cada uno de los ciudadanos rusos transportaba dos paquetes rectangulares en su maleta negra, con sustancia blanquecina semi húmeda, lo que confirmó la implicancia directa de ambos en el tráfico internacional de drogas.

Tras la intervención, los detenidos fueron trasladados a la División de Criminalística de la PNP en Tumbes, donde llegaron representantes de la Fiscalía para formalizar las diligencias correspondientes. Además, se incautó el vehículo de procedencia ecuatoriana utilizado para trasladar la droga, reforzando la evidencia del crimen organizado transnacional.

Cuatro paquetes con 6,5 kg de clorhidrato de cocaína fueron hallados en las maletas de los ciudadanos rusos detenidos en el Cebaf de Tumbes, durante un operativo de la PNP. Foto: X / PolicíaPerú

Incautan droga en operativo del penal de Puerto Pizarro

En paralelo, en el penal de Puerto Pizarro, efectivos del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) realizaron un operativo que permitió incautar 80 bolsitas con pasta básica de cocaína y otros envoltorios con marihuana. La intervención tuvo lugar en el pabellón de mediana seguridad, a las 11:20 de la mañana, con la participación de 10 agentes.

Durante la inspección se halló una hoja bond con sustancia granulada de apariencia ilícita, 80 bolsitas de polietileno con polvo parduzco, 25 envoltorios de papel bond con restos vegetales y una bolsa pequeña con material similar. Todo lo decomisado fue comunicado a la Sección Antidrogas de la PNP y a la Fiscalía, para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Efectivos del Inpe y la Policía Nacional decomisaron 80 bolsitas de pasta básica de cocaína y otros envoltorios con marihuana dentro del pabellón de mediana seguridad del penal. Foto: Agencia Andina

Estas acciones demuestran la coordinación entre las autoridades penitenciarias y policiales, reforzando la lucha contra el tráfico de drogas dentro de los penales y la desarticulación de redes criminales que operan en la frontera norte del país.

Interceptan 6 kg de marihuana camuflados en conchas negras

Antes de la captura de “Los Rusos de la Droga”, agentes de la Aduana de Tumbes interceptaron un vehículo proveniente de Ecuador que transportaba 6 kilogramos de marihuana. La droga estaba oculta en un doble fondo dentro de cajas de tecnopor que simulaban contener conchas negras en mal estado.

La incautación, que forma parte de los controles en la frontera norte, busca frenar el ingreso de drogas al país. (SUNAT)

El conductor, un ciudadano ecuatoriano con residencia en Perú, fue detenido durante una revisión rutinaria en el puesto fronterizo. El escáner de rayos X del vehículo alertó a los oficiales, quienes procedieron a una inspección más detallada y confirmaron la presencia de la sustancia ilícita.

La Fiscalía asumió el caso, se incautó la marihuana y se iniciaron las diligencias correspondientes para determinar su origen y posibles vínculos con redes de tráfico en la frontera norte. Este operativo refuerza la supervisión constante de las autoridades en la región y demuestra la coordinación entre Aduanas y Policía Nacional para combatir el narcotráfico.

