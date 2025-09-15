México

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Además fueron detenidos 16 sujetos; el valor de la droga alcanzaría los millones de dólares

Por Luis Contreras

Parte de la droga asegurada
Parte de la droga asegurada (X/@PoliciaEcuador)

Autoridades de Ecuador realizaron el aseguramiento de una docena de toneladas de droga que tendrían como destino México y Estados Unidos. Por estas acciones también fueron arrestadas 16 personas, todas ellas originarias del país sudamericano.

Las acciones fueron informadas por la Policía de Ecuador el 13 de septiembre. En un comunicado la institución detalló que en total fueron asegurados 12 mil 878 paquetes como resultado de cinco operativos denominados Tridente VII, VIII, IX, X y XI.

Como resultado de las movilizaciones, en los que participaron elementos de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fueron detenidas 16 personas. Cuando fueron aplicadas las pruebas preliminares, la sustancia dio positivo a clorhidrato de cocaína.

También fueron detenidas 16 personas

Las averiguaciones de las autoridades ecuatorianas han detectado que hay corredores marítimos usados por grupos criminales para llevar las sustancias ilícitas hacia México y EEUU.

“El Bloque de Seguridad, a través de Polcía Nacional, en coordinación con la agencia antidrogas de Estados Unidos y apoyo logístico de Fuerzas Armadas, ejecutó 5 operativos con un total de 16 aprehendidos y 12 toneladas de droga inautadas [sic] cuyo destino era México y Estados Unidos“, destacó John Reimberg, quien se desempeña como Ministro del Interior de Ecuador.

Una incautación de millones de dólares

De igual manera, el informe de la Policía de Ecuador destaca que el aseguramiento reciente representa una afectación significativa para los grupos delictivos.

El cargamento tendría un valor
El cargamento tendría un valor millonario (Policía de Ecuador)

“Se estima que el valor de la sustancia en el mercado nacional asciende a 27’300.000 dólares. Si la droga hubiera llegado a su destino, su valor en el mercado americano sería de alrededor de 360 millones de dólares”.

Las imágenes compartidas por las autoridades ecuatorianas muestran a los 16 detenidos, así como de algunos de los paquetes asegurados.

Los sujetos detenidos fueron identificados como Wilinton Fernando R. V., Mauricio Alexis A. M., Edgar Miguel E. M., Ángel Alfonso E. E., Alejandro German V. A., Altemires Gutember A. A., Jonathan José P. L., José David C. M., Cristiano Rodolfo M. C., Francisco Bernaldo D. M., Juan Carlos D. M., David Rufino Q. R., Pedro Rodrigo R. R., Joel Snayder A. A., Giancarlo Eduardo O. M. y Janio Willington P. Ch.

Junto con dichas personas fueron aseguradas siete celulares, uno más satelital, una boya satelital, cuatro GPS y cuatro radios de comunicación.

Apenas el 5 de septiembre pasado autoridades de Ecuador aseguran 300 paquetes con cocaína que tenían como destino México.

