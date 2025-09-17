Retiro AFP logra predictamen que propone las 4 UIT y deroga medidas de la reforma de pensiones

Los afiliados piden el retiro AFP de hasta 4 UIT, pero también otras medidas. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Finalmente. La Comisión de Economía presentó su predictamen del retiro AFP, que sí incluye el acceso de hasta 4 UIT (S/21 mil 400).

“La presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria y facultativa a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, sin ninguna excepción, el retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización, hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias (UIT)”, aclara la medida.

Pero este texto también aprovecha en derogar algunas medidas de la reforma de pensiones, como el aporte de independientes y el abre el retiro del 95,5% de los fondos para todos los jubilados.

Texto del predictamen de retiro AFP

El texto aprobado para el retiro AFP se titula: “Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones hasta el monto por 4 unidades impositivas tributarias y otras diposiciones”.

Así, vamos por partes. Primero, este octavo retiro AFP sería para todos los afiliados, y el proceso se acceso sería el siguiente:

Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los noventa días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley

Se abona un monto de hasta una UIT cada treinta días calendarios, realizándose el primer desembolso a los treinta días calendarios de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado

En el caso de que el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual de capitalización, puede solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones diez días calendarios antes del siguiente desembolso.

En desarrollo...