Perú

Retiro AFP logra predictamen que propone las 4 UIT y deroga medidas de la reforma de pensiones

El Congreso se ‘voltea’ sobre el aporte de independientes y abre el retiro del 95,5% para todos

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Los afiliados piden el retiro
Los afiliados piden el retiro AFP de hasta 4 UIT, pero también otras medidas. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Finalmente. La Comisión de Economía presentó su predictamen del retiro AFP, que sí incluye el acceso de hasta 4 UIT (S/21 mil 400).

“La presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria y facultativa a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, sin ninguna excepción, el retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización, hasta por el monto de cuatro unidades impositivas tributarias (UIT)”, aclara la medida.

Pero este texto también aprovecha en derogar algunas medidas de la reforma de pensiones, como el aporte de independientes y el abre el retiro del 95,5% de los fondos para todos los jubilados.

Texto del predictamen de retiro AFP

El texto aprobado para el retiro AFP se titula: “Ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones hasta el monto por 4 unidades impositivas tributarias y otras diposiciones”.

Así, vamos por partes. Primero, este octavo retiro AFP sería para todos los afiliados, y el proceso se acceso sería el siguiente:

  • Los afiliados presentan su solicitud de manera física o virtual dentro de los noventa días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley
  • Se abona un monto de hasta una UIT cada treinta días calendarios, realizándose el primer desembolso a los treinta días calendarios de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado
  • En el caso de que el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual de capitalización, puede solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones diez días calendarios antes del siguiente desembolso.

En desarrollo...

Temas Relacionados

retiro AFPComisión de Economíaretiro AFP 2025Reforma de pensionesperu-economia

Más Noticias

Retiro AFP EN VIVO: Comisión de Economía presenta predictamen de 4 UIT

Retiro AFP en su hora cero. La Comisión de Economía debate finalmente la propuesta de acceso a hasta 4 UIT (S/21 mil 400). Ejecutivo y mayor parte del Congreso ahora están a favor

Retiro AFP EN VIVO: Comisión

Sydney FC se despide de su principal figura: Douglas Costa no será más compañero de Piero Quispe en el club australiano

El nuevo equipo del futbolista peruano anunció que el jugador brasileño deja el club por mutuo acuerdo tras un año de su llegada

Sydney FC se despide de

Felipe Chávez asombró con doblete y golazo olímpico en su debut en UEFA Youth League con Bayern Múnich

El futbolista alemán-peruano de 18 años se despachó con dos anotaciones en un lapso de siete minutos para dar vuelta al marcador y poner adelante a los suyos ante Chelsea

Felipe Chávez asombró con doblete

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido de ida en Matute por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán sacar ventaja en el estadio Alejandro Villanueva para cerrar su clasificación a semifinales en territorio chileno. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Alianza

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético este miércoles 17 de setiembre. Alianza Lima y Universitario no jugarán durante esta jornada

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escuadrón de la muerte: PJ

Escuadrón de la muerte: PJ anula condena de 35 años de prisión contra Raúl Prado Ravines y ordena nuevo juicio

Rafael López Aliaga acusa que ‘emboscada planificada’ truncó su supuesto encuentro con el papa León XIV

PJ reafirma que Víctor Zanabria está suspendido como jefe de la Policía por presunta corrupción

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprende al mostrarse

Magaly Medina sorprende al mostrarse en público con su hijo Gianmarco Mendoza tras emotiva reunión familiar

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Lucía de la Cruz anuncia que devolverá el dinero que le depositaron a su hijo por error: “De acuerdo a mis posibilidades”

Maju Mantilla: revelan el lugar secreto de sus encuentros con Christian Rodríguez: “Era la casa de alguien cercano”

Jefferson Farfán se reencontró con su hija y Darinka Ramírez aún espera el departamento prometido: “Vamos a tenerle fe”

DEPORTES

Sydney FC se despide de

Sydney FC se despide de su principal figura: Douglas Costa no será más compañero de Piero Quispe en el club australiano

Felipe Chávez asombró con doblete y golazo olímpico en su debut en UEFA Youth League con Bayern Múnich

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile: partido de ida en Matute por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1