Maju Mantilla se indigna y anuncia que tomará acciones legales: “Inventan episodios que nunca sucedieron”

Maju Mantilla se pronuncia indignada por difamaciones y evalúa denunciar

La conductora de televisión, Maju Mantilla, sorprendió a sus seguidores al compartir un fuerte mensaje en sus redes sociales. A través de una historia en Instagram, expresó su indignación contra algunos medios de comunicación digitales y televisivos que, según afirmó, difunden información falsa sobre su vida personal.

La también actriz dejó en claro que no permitirá más especulaciones ni ataques a su reputación, y adelantó que está evaluando iniciar procesos legales contra quienes insistan en difamarla.

Como se sabe, la exreina de belleza se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que fue acusaba por el padre de sus hijos, Gustavo Salcedo, de haber tenido una supuesta relación con su productor Christian Rodríguez

El contundente mensaje de Maju Mantilla

En un tono serio y visiblemente cansada, Mantilla publicó un video en el que no ocultó su molestia.

“Yo, la verdad, me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron”, expresó con firmeza.

La exreina de belleza señaló que la difusión de este tipo de contenidos no solo la afecta a ella, sino también a las personas con las que algunos medios intentan vincularla de manera maliciosa.

“Lo hacen de forma constante todos los días, vinculándome con terceros de forma maliciosa, generando así expresiones negativas hacia ellos y hacia mí”, agregó.

Frente a esta situación, la conductora precisó que tomará medidas: “Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes”.

Maju Mantilla se indigna y anuncia que tomará acciones legales. IG

Vinculaciones con productor Christian Rodríguez y actor George Slebi

El pronunciamiento de Maju Mantilla llega en medio de semanas marcadas por rumores en torno a su vida privada, especialmente tras su separación pública con su aún esposo, Gustavo Salcedo.

En más de una oportunidad, su nombre ha estado en tendencia en redes sociales debido a titulares que, de acuerdo con ella, buscan generar morbo. Esta situación habría llegado a un punto límite, llevándola a manifestar su posición públicamente.

Por un lado, su esposo Gustavo Salcedo deslizó que la exreina de belleza habría mantenido una relación con su productor Christian Rodríguez por dos años, según detalló Magaly Medina en su programa y que inclusive el empresario lo buscó, pero el productor no le dio la cara.

Asimismo, el periodista Christian Bayro, del programa Chimi Churri, afirmó que Maju Mantilla y Christian Rodríguez solían verse en un lugar muy reservado: la casa de alguien cercano a Maju.

No era un restaurante, cine, sauna ni otro espacio público, sino un domicilio que le pertenecía a una persona del entorno íntimo de la conductora. Bayro recalcó que esta persona sería más que una conocida, casi como un hermano o hermana para ella.

Según las fuentes consultadas por el periodista, el esposo de Maju, ya conocía los rumores sobre estos encuentros. Se menciona que él tendría información sobre las ubicaciones de esos espacios privados, lo que podría formar parte de evidencias en el contexto del proceso personal que atraviesa la pareja.

Maju Mantilla rompe su silencio y niega romance con su productor Christian Rodríguez. Infobae Perú / Captura: Trivu TV

Por otro lado, el rumor de que el actor George Slebi y Maju Mantilla podrían haber tenido algo más que una relación profesional surge debido a escenas románticas que ambos compartieron en la telenovela Te volveré a encontrar (grabada en 2018, estrenada en 2020).

En la novela hubo besos, miradas y escenas de alto voltaje entre los personajes, lo que ha llevado a que ciertos medios y figuras del espectáculo interpreten que la ficción pudo haberse traspasado al terreno personal.

Una de las revelaciones más fuertes es que Gustavo Salcedo habría confirmado que existió un “affaire” entre Maju y Slebi durante el tiempo de grabaciones. Esto fue divulgado por Magaly Medina en su programa.

Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado evidencia pública verificable: no hay videos, fotos definitivas ni declaraciones de Slebi o Mantilla que ratifiquen que hubo algo más allá de las escenas de ficción.

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla sacó los pies del plato con George Slebi en plena telenovela. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme