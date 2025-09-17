Perú

Maju Mantilla se indigna y anuncia que tomará acciones legales: “Inventan episodios que nunca sucedieron”

La exreina de belleza explotó en redes sociales y aseguró que no permitirá más difamaciones sobre su vida privada.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Maju Mantilla se pronuncia indignada por difamaciones y evalúa denunciar

La conductora de televisión, Maju Mantilla, sorprendió a sus seguidores al compartir un fuerte mensaje en sus redes sociales. A través de una historia en Instagram, expresó su indignación contra algunos medios de comunicación digitales y televisivos que, según afirmó, difunden información falsa sobre su vida personal.

La también actriz dejó en claro que no permitirá más especulaciones ni ataques a su reputación, y adelantó que está evaluando iniciar procesos legales contra quienes insistan en difamarla.

Como se sabe, la exreina de belleza se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que fue acusaba por el padre de sus hijos, Gustavo Salcedo, de haber tenido una supuesta relación con su productor Christian Rodríguez

El contundente mensaje de Maju Mantilla

En un tono serio y visiblemente cansada, Mantilla publicó un video en el que no ocultó su molestia.

“Yo, la verdad, me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron”, expresó con firmeza.

La exreina de belleza señaló que la difusión de este tipo de contenidos no solo la afecta a ella, sino también a las personas con las que algunos medios intentan vincularla de manera maliciosa.

“Lo hacen de forma constante todos los días, vinculándome con terceros de forma maliciosa, generando así expresiones negativas hacia ellos y hacia mí”, agregó.

Frente a esta situación, la conductora precisó que tomará medidas: “Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes”.

Maju Mantilla se indigna y
Maju Mantilla se indigna y anuncia que tomará acciones legales. IG

Vinculaciones con productor Christian Rodríguez y actor George Slebi

El pronunciamiento de Maju Mantilla llega en medio de semanas marcadas por rumores en torno a su vida privada, especialmente tras su separación pública con su aún esposo, Gustavo Salcedo.

En más de una oportunidad, su nombre ha estado en tendencia en redes sociales debido a titulares que, de acuerdo con ella, buscan generar morbo. Esta situación habría llegado a un punto límite, llevándola a manifestar su posición públicamente.

Por un lado, su esposo Gustavo Salcedo deslizó que la exreina de belleza habría mantenido una relación con su productor Christian Rodríguez por dos años, según detalló Magaly Medina en su programa y que inclusive el empresario lo buscó, pero el productor no le dio la cara.

Asimismo, el periodista Christian Bayro, del programa Chimi Churri, afirmó que Maju Mantilla y Christian Rodríguez solían verse en un lugar muy reservado: la casa de alguien cercano a Maju.

No era un restaurante, cine, sauna ni otro espacio público, sino un domicilio que le pertenecía a una persona del entorno íntimo de la conductora. Bayro recalcó que esta persona sería más que una conocida, casi como un hermano o hermana para ella.

Según las fuentes consultadas por el periodista, el esposo de Maju, ya conocía los rumores sobre estos encuentros. Se menciona que él tendría información sobre las ubicaciones de esos espacios privados, lo que podría formar parte de evidencias en el contexto del proceso personal que atraviesa la pareja.

Maju Mantilla rompe su silencio
Maju Mantilla rompe su silencio y niega romance con su productor Christian Rodríguez. Infobae Perú / Captura: Trivu TV

Por otro lado, el rumor de que el actor George Slebi y Maju Mantilla podrían haber tenido algo más que una relación profesional surge debido a escenas románticas que ambos compartieron en la telenovela Te volveré a encontrar (grabada en 2018, estrenada en 2020).

En la novela hubo besos, miradas y escenas de alto voltaje entre los personajes, lo que ha llevado a que ciertos medios y figuras del espectáculo interpreten que la ficción pudo haberse traspasado al terreno personal.

Una de las revelaciones más fuertes es que Gustavo Salcedo habría confirmado que existió un “affaire” entre Maju y Slebi durante el tiempo de grabaciones. Esto fue divulgado por Magaly Medina en su programa.

Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado evidencia pública verificable: no hay videos, fotos definitivas ni declaraciones de Slebi o Mantilla que ratifiquen que hubo algo más allá de las escenas de ficción.

Magaly Medina afirma que Maju
Magaly Medina afirma que Maju Mantilla sacó los pies del plato con George Slebi en plena telenovela. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Temas Relacionados

Maju MantillaGustavo Salcedoperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El equipo nacional intentará comenzar con buen pie su participación en el certamen juvenil. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias en directo

Perú vs Bolivia EN VIVO

Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Aunque el veterano delantero peruano figuró en la lista oficial de los ‘íntimos’, se confirmó su baja obligada causando una enorme preocupación en la escuadra liderada por Néstor Gorosito

Paolo Guerrero se perderá el

Ascenso Docente 2025: Así se desarrollará la aplicación del examen en la Etapa Nacional

El concurso continuará en septiembre para que los maestros de la Carrera Pública Magisterial puedan crecer profesionalmente

Ascenso Docente 2025: Así se

Aportantes reportan caída de páginas web de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Minutos después de que la Comisión de Economía del Congreso aprobara el dictamen que autoriza a los trabajadores disponer de hasta 4 UIT, varios usuarios de redes sociales señalaron que no pueden ingresar a sus cuentas ni consultar el estado de sus aportes

Aportantes reportan caída de páginas

Congreso: proponen que conductores solo tengan que esperar cinco minutos como máximo para pagar tarifa del peaje

La propuesta legislativa fue presentada por Digna Calle, de Podemos Perú. Wilson Soto, de Acción Popular, también tiene una iniciativa al respecto

Congreso: proponen que conductores solo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: proponen que conductores solo

Congreso: proponen que conductores solo tengan que esperar cinco minutos como máximo para pagar tarifa del peaje

Dina Boluarte: “A aquellos fiscales que abren carpetas por doquier, sin sentido jurídico, les decimos que no nos distraen”

Condenan a exjefe de la Sunat por no denunciar solicitudes indebidas de Bruno Pacheco, ¿qué le pidió el exsecretario de Pedro Castillo?

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

¿Raúl Prado Ravines saldrá libre tras anularse su condena? Esto dice Humberto Abanto, su abogado

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2025: Susana Baca,

Latin Grammy 2025: Susana Baca, Nicole Zignago y Alejandro y María Laura destacan entre los nominados peruanos

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha luego de lograr sold out en pocas horas de su primer concierto

Bad Bunny trasmitirá gratis su último concierto en Puerto Rico: así lo podrás ver en el Perú

Laura Huarcayo, Maricarmen Marín, Tula Rodríguez y Rebeca Escribens: ¿Quién reemplazará a María Pía en MQM?

Ca7riel y Paco Amoroso lograron 10 nominaciones a los Latin Grammy 2025: así fue su impresionante concierto en Lima

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Paolo Guerrero se perderá el Alianza Lima vs U. de Chile por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Bassco Soyer celebró su primer gol en Europa: anotación en triunfo de Gil Vicente contra Sporting Braga en Liga Revelação

A qué hora juega River Plate vs Palmeiras HOY: partido en Buenos Aires por ida de cuartos de final por Copa Libertadores 2025

¿Por qué Alex Valera jugaba en Universitario y no en la selección peruana? Óscar Ibáñez aclaró polémica ausencia del delantero