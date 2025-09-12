Perú

Magaly Medina revela fotos inéditas de Maju Mantilla con el productor y confiesa como las obtuvo: “Uno al lado del otro”

La ‘urraca’ dijo que no entiende por qué la conductora continuaba en salidas grupales pese a los problemas con su esposo Gustavo Salcedo

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina cuestiona a Maju Mantilla tras mostrar fotos con su productor. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche de este jueves 11 de setiembre, Magaly Medina volvió a generar un nuevo remezón al mostrar en Magaly TV La Firme imágenes que comprometen a Maju Mantilla junto a su productor Christian Rodríguez Portugal.

La periodista no solo reveló fotografías inéditas, sino que también puso en duda la manera en que la exMiss Mundo habría manejado su relación con el equipo de ‘Arriba mi gente’, pese a las tensiones que ya existían en su matrimonio con Gustavo Salcedo.

Magaly Medina exhibe fotos de
Magaly Medina exhibe fotos de Maju Mantilla con Christian Rodríguez Portugal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Nosotros hemos encontrado algunas fotos que no entendemos. Estas son fotos del 22 de diciembre del 2023, donde el equipo de Latina llega a celebrar el fin de año. Aquí está ella con el productor y los demás del equipo”, explicó la conductora de Magaly TV La Firme, mostrando las instantáneas en pantalla.

Las imágenes, que datan de hace poco más de un año, muestran a la conductora en diferentes escenas de celebración. En algunas aparece rodeada de compañeros de trabajo y en otras se la ve sentada muy cerca de su productor, lo que levantó suspicacias en la periodista.

Magaly Medina exhibe fotos de
Magaly Medina exhibe fotos de Maju Mantilla con Christian Rodríguez Portugal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Yo me pregunto, no entiendo, si esta relación ya había sido descubierta por el esposo y estaban tratando de arreglar las cosas, ¿por qué ella seguía frecuentándose con el productor?”, cuestionó Medina con evidente asombro.

El tono de la conductora fue aún más crítico al imaginar la posición en la que se habría encontrado Salcedo en ese momento.

Magaly Medina exhibe fotos de
Magaly Medina exhibe fotos de Maju Mantilla con Christian Rodríguez Portugal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Si el marido se enteró de lo que estaba pasando, lo más lógico es que le molestara que ella siga frecuentando a ese hombre”, añadió, marcando distancia con lo que considera una actitud incongruente.

Las fotografías mostradas fueron tres. En una, la exMiss Mundo aparece en grupo y algo distanciada de Rodríguez Portugal; sin embargo, en las otras dos, se les aprecia más cercanos y compartiendo en un ambiente festivo. La periodista insistió en que más allá de las apariencias, el detalle estaba en la continuidad del vínculo, pese a los rumores que ya habían estallado en el entorno familiar de la conductora.

Magaly Medina exhibe fotos de
Magaly Medina exhibe fotos de Maju Mantilla con Christian Rodríguez Portugal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina confiesa como obtuvo estas fotografías

El misterio creció cuando Magaly contó cómo su programa logró acceder a ese material. “¿Cómo tengo las fotos? Esa noche mi equipo y yo pasamos un almuerzo súper agradable que terminó como a las 8 de la noche y un grupo se fue a este bar, a seguirla, y se encontraron con el grupo de Maju y su productor. Bien sentados el uno al lado del otro”, relató. Con esa explicación, dejó entrever que la coincidencia con el equipo de Latina permitió registrar momentos que hasta ahora permanecían en privado.

Más allá del impacto de las imágenes, lo que Magaly subrayó es la interrogante sobre el comportamiento de Maju tras la revelación de su esposo. Para la conductora de espectáculos, no resulta lógico que alguien continúe compartiendo espacios cercanos con una persona que ya ha generado conflictos dentro de su matrimonio.

Magaly Medina exhibe fotos de
Magaly Medina exhibe fotos de Maju Mantilla con Christian Rodríguez Portugal. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Maju MantillaMagaly MedinaGustavo SalcedoChristian Rodríguez PortugalMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Afecta los bolsillos de todos

En todo el país, se identificaron 2,428 obras paralizadas, valorizadas en S/ 44,298 millones, de acuerdo con la Contraloría General de la República

Afecta los bolsillos de todos

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla aún convive con Gustavo Salcedo tras decir ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

Decepcionada. Según la periodista, Maju y Salcedo siguen viviendo juntos pese a su defensa pública y aseguró tener imágenes recientes que contradicen la versión de la conductora de Arriba mi gente

Magaly Medina afirma que Maju

Productora afirma supuesta infidelidad pasada de Maju Mantilla con actor colombiano George Slebi: “Hay pruebas”

En el pódcast, la periodista confiesa que el propio Gustavo Salcedo habría contado detalles y mostrado evidencias

Productora afirma supuesta infidelidad pasada

Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

La ‘urraca’ aseguró que la información que manejaba apuntaba a un vínculo con el productor de la conductora y no con Fernando Díaz

Magaly Medina defiende su versión

Kábala jueves 11 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala jueves 11 de setiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra se dirige a

Martín Vizcarra se dirige a Dina Boluarte: “Va a estar cómoda en [el penal de Barbadillo], el menú está 8 soles”

Congreso del Perú debuta en Kick y usuarios no perdonan: “Ladrones”, “No les basta con vivir de mis impuestos”

Kenji se ausenta de misa por aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: la escueta respuesta de Keiko al ser consultada

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

Dina Boluarte menciona un meme en acto oficial: “Perú es clave, como dicen los jóvenes, tienen razón”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina afirma que Maju

Magaly Medina afirma que Maju Mantilla aún convive con Gustavo Salcedo tras decir ‘exesposo’: “No mientas, te tenía en un pedestal”

Productora afirma supuesta infidelidad pasada de Maju Mantilla con actor colombiano George Slebi: “Hay pruebas”

Magaly Medina defiende su versión sobre Maju Mantilla y lanza dardo a canales digitales: “No tienen credibilidad”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

Gustavo Salcedo confiesa que buscó a productor de Maju Mantilla tras enterarse de infidelidad: “No me dio la cara”

DEPORTES

El agradecimiento de Ignacio Buse

El agradecimiento de Ignacio Buse a Juan Pablo Varillas por su empatía en el Team Perú para la Copa Davis: “Me incluyó desde el primer día”

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Luis Horna eligió a ‘Juanpi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Jorge Fossati lamentó no “ayudar más” a la selección peruana en las Eliminatorias 2026 y advirtió: “Algunos hoy están contentos”

Selección peruana de vóley Sub-19 participará en el Atenea Open como preparación de cara a los Juegos Bolivarianos 2025

Guillermo Viscarra deja atrás el pase al repechaje con Bolivia: “Ahora se vienen cosas lindas con Alianza Lima”