Magaly Medina revela fotos inéditas de Maju Mantilla con el productor y confiesa como las obtuvo: “Uno al lado del otro”

Magaly Medina cuestiona a Maju Mantilla tras mostrar fotos con su productor. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche de este jueves 11 de setiembre, Magaly Medina volvió a generar un nuevo remezón al mostrar en Magaly TV La Firme imágenes que comprometen a Maju Mantilla junto a su productor Christian Rodríguez Portugal.

La periodista no solo reveló fotografías inéditas, sino que también puso en duda la manera en que la exMiss Mundo habría manejado su relación con el equipo de ‘Arriba mi gente’, pese a las tensiones que ya existían en su matrimonio con Gustavo Salcedo.

“Nosotros hemos encontrado algunas fotos que no entendemos. Estas son fotos del 22 de diciembre del 2023, donde el equipo de Latina llega a celebrar el fin de año. Aquí está ella con el productor y los demás del equipo”, explicó la conductora de Magaly TV La Firme, mostrando las instantáneas en pantalla.

Las imágenes, que datan de hace poco más de un año, muestran a la conductora en diferentes escenas de celebración. En algunas aparece rodeada de compañeros de trabajo y en otras se la ve sentada muy cerca de su productor, lo que levantó suspicacias en la periodista.

“Yo me pregunto, no entiendo, si esta relación ya había sido descubierta por el esposo y estaban tratando de arreglar las cosas, ¿por qué ella seguía frecuentándose con el productor?”, cuestionó Medina con evidente asombro.

El tono de la conductora fue aún más crítico al imaginar la posición en la que se habría encontrado Salcedo en ese momento.

“Si el marido se enteró de lo que estaba pasando, lo más lógico es que le molestara que ella siga frecuentando a ese hombre”, añadió, marcando distancia con lo que considera una actitud incongruente.

Las fotografías mostradas fueron tres. En una, la exMiss Mundo aparece en grupo y algo distanciada de Rodríguez Portugal; sin embargo, en las otras dos, se les aprecia más cercanos y compartiendo en un ambiente festivo. La periodista insistió en que más allá de las apariencias, el detalle estaba en la continuidad del vínculo, pese a los rumores que ya habían estallado en el entorno familiar de la conductora.

Magaly Medina confiesa como obtuvo estas fotografías

El misterio creció cuando Magaly contó cómo su programa logró acceder a ese material. “¿Cómo tengo las fotos? Esa noche mi equipo y yo pasamos un almuerzo súper agradable que terminó como a las 8 de la noche y un grupo se fue a este bar, a seguirla, y se encontraron con el grupo de Maju y su productor. Bien sentados el uno al lado del otro”, relató. Con esa explicación, dejó entrever que la coincidencia con el equipo de Latina permitió registrar momentos que hasta ahora permanecían en privado.

Más allá del impacto de las imágenes, lo que Magaly subrayó es la interrogante sobre el comportamiento de Maju tras la revelación de su esposo. Para la conductora de espectáculos, no resulta lógico que alguien continúe compartiendo espacios cercanos con una persona que ya ha generado conflictos dentro de su matrimonio.

