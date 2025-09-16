Perú y Chile identifican nuevos ámbitos de cooperación en reunión de zonas navales fronterizas

BAP Paita se suma a la Marina de Guerra del Perú. (Foto: X/@SA_Defensa)

La ciudad de Arequipa fue escenario de la XXII Reunión Bilateral de Zonas Navales Fronterizas entre Chile y Perú, donde representantes de ambas marinas acordaron nuevos ámbitos de cooperación para el control marítimo y la protección ambiental en la frontera común.

Entre el 9 y el 12 de septiembre, altos mandos militares se congregaron con la expectativa de fortalecer una agenda conjunta, según informó la Embajada de Chile en Perú.

El encuentro, presidido por el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval de Chile, contraalmirante Marcelo Zoppi, junto al agregado de Defensa y Naval de Chile en Perú, capitán de navío Patricio Iturra, y el comandante de la Tercera Zona Naval de la Marina de Guerra del Perú, contraalmirante Alberto Sara Llanos, resultó clave para avanzar en tareas de cooperación que impactan directamente en el control de actividades marítimas y la salvaguarda de vidas en las aguas limítrofes.

La edición de este año del ejercicio multinacional Unitas es la número 66, consolidando su vigencia y longevidad como una de las maniobras navales más importantes. (Marina de Guerra del Perú)

Según detallaron autoridades presentes, una parte central del debate se enfocó en la lucha contra el crimen organizado transnacional en el ámbito marítimo y la preparación logística para el ejercicio binacional “Neptuno 2025”, que tendrá lugar próximamente en la ciudad de Arica.

La declaración conjunta releva como prioridad fortalecer el intercambio profesional, que impulsa la generación de confianza mutua y habilita acuerdos para acciones futuras de beneficio recíproco, reportó la Embajada de Chile en Perú.

La última jornada culminó con la firma de varios acuerdos, entre los que resaltan mecanismos de coordinación para salvamento marítimo y protocolos en materia de conservación del medio ambiente.

BAP Tacna de la Marina de Guerra del Perú. (Foto: Agencia Andina)

El trabajo conjunto de la Armada de Chile y la Marina de Guerra del Perú responde a la necesidad de modernizar la respuesta ante fenómenos que afectan a ambos países, como el tráfico ilícito de mercancías y actividades que ponen en riesgo los recursos naturales del litoral.

Las reuniones bilaterales, realizadas de manera regular desde hace más de dos décadas, contribuyen así a una agenda de seguridad integral, caracterizada por el diálogo institucional y la actualización permanente de procedimientos.

Capacidades navales

El ámbito de la cooperación bilateral no se limita únicamente a las operaciones en la frontera marítima. En paralelo, Perú ha dado pasos en el fortalecimiento de sus capacidades navales a través de alianzas estratégicas internacionales.

Base naval de la Marina de Guerra del Perú en La Perla. Foto: Google Maps

Según un reporte de Infodefensa, la Marina de Guerra del Perú inició el envío de una delegación a Corea del Sur, tras la invitación de la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA), para asistir a la Conferencia Internacional de Tecnología Submarina.

Esta misión técnica coincide con el inicio del análisis de sistemas, armas y sensores que equiparán a los futuros submarinos HDS-1500, desarrollo conjunto entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries tras el memorándum de entendimiento suscrito en 2024, explicó el Ministerio de Defensa del Perú.

Durante el viaje, los oficiales Luis Humberto Del Carpio Azálgara y Andrés Quiñones Casanova mantendrán el primer contacto directo con proveedores y expertos internacionales, accediendo a información sobre los avances tecnológicos y equipos que se evaluarán para la flota peruana.

A nivel internacional, la Marina de Guerra del Perú interviene en actividades cooperativas con armadas de países aliados y colabora en misiones destinadas al mantenimiento de la estabilidad y seguridad global. Foto: Andina

Entre las especificaciones ya confirmadas por la autoridad de defensa figuran componentes como timón en forma de X, batería de iones de litio, sistema de combate integrado, torpedos Tiger Shark y suites de sensores de diseño surcoreano, como informaron en la feria Sitdef 2025, celebrada en abril pasado y recogida por Infodefensa.

Ejercicios navales

La cooperación internacional de la región, marcada por el intercambio profesional y los desarrollos conjuntos, también se traduce en ejercicios navales y despliegues operativos. En este contexto, la Escuadra Nacional de la Armada de Chile anunció un desfile costero en la bahía de Punta Arenas el 16 de septiembre, enmarcado en las celebraciones patrias y el plan de entrenamiento anual del Comando de Operaciones Navales.

Cuatro fragatas navegan hacia el norte, realizando maniobras de instrucción en una de las zonas de navegación consideradas complejas del territorio chileno.

Las embarcaciones estarán visibles desde puntos como Río de los Ciervos, cerro Mirador La Cruz y el monumento a la Circunnavegación del Estrecho de Magallanes. Además de las maniobras, la Armada planificó acciones de vinculación comunitaria, entre ellas visitas a bordo y actividades cívicas en Puerto Natales y Puerto Williams.

La secuencia de eventos recientes en la frontera marítima chileno-peruana revela un enfoque regional orientado tanto a la seguridad operativa como a la proyección tecnológica de sus instituciones. El fortalecimiento de los mecanismos de cooperación refuerza al mismo tiempo las capacidades defensivas y el diálogo estratégico a nivel bilateral y multilateral, informó Infodefensa.com.