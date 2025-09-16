Perú

Perú y Chile identifican nuevos ámbitos de cooperación en reunión de zonas navales fronterizas

La declaración conjunta entre la Marina de Guerra y la Armada chilena releva como prioridad fortalecer el intercambio profesional, que impulsa la generación de confianza mutua

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
BAP Paita se suma a
BAP Paita se suma a la Marina de Guerra del Perú. (Foto: X/@SA_Defensa)

La ciudad de Arequipa fue escenario de la XXII Reunión Bilateral de Zonas Navales Fronterizas entre Chile y Perú, donde representantes de ambas marinas acordaron nuevos ámbitos de cooperación para el control marítimo y la protección ambiental en la frontera común.

Entre el 9 y el 12 de septiembre, altos mandos militares se congregaron con la expectativa de fortalecer una agenda conjunta, según informó la Embajada de Chile en Perú.

El encuentro, presidido por el comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval de Chile, contraalmirante Marcelo Zoppi, junto al agregado de Defensa y Naval de Chile en Perú, capitán de navío Patricio Iturra, y el comandante de la Tercera Zona Naval de la Marina de Guerra del Perú, contraalmirante Alberto Sara Llanos, resultó clave para avanzar en tareas de cooperación que impactan directamente en el control de actividades marítimas y la salvaguarda de vidas en las aguas limítrofes.

La edición de este año
La edición de este año del ejercicio multinacional Unitas es la número 66, consolidando su vigencia y longevidad como una de las maniobras navales más importantes. (Marina de Guerra del Perú)

Según detallaron autoridades presentes, una parte central del debate se enfocó en la lucha contra el crimen organizado transnacional en el ámbito marítimo y la preparación logística para el ejercicio binacional “Neptuno 2025”, que tendrá lugar próximamente en la ciudad de Arica.

La declaración conjunta releva como prioridad fortalecer el intercambio profesional, que impulsa la generación de confianza mutua y habilita acuerdos para acciones futuras de beneficio recíproco, reportó la Embajada de Chile en Perú.

La última jornada culminó con la firma de varios acuerdos, entre los que resaltan mecanismos de coordinación para salvamento marítimo y protocolos en materia de conservación del medio ambiente.

BAP Tacna de la Marina
BAP Tacna de la Marina de Guerra del Perú. (Foto: Agencia Andina)

El trabajo conjunto de la Armada de Chile y la Marina de Guerra del Perú responde a la necesidad de modernizar la respuesta ante fenómenos que afectan a ambos países, como el tráfico ilícito de mercancías y actividades que ponen en riesgo los recursos naturales del litoral.

Las reuniones bilaterales, realizadas de manera regular desde hace más de dos décadas, contribuyen así a una agenda de seguridad integral, caracterizada por el diálogo institucional y la actualización permanente de procedimientos.

Capacidades navales

El ámbito de la cooperación bilateral no se limita únicamente a las operaciones en la frontera marítima. En paralelo, Perú ha dado pasos en el fortalecimiento de sus capacidades navales a través de alianzas estratégicas internacionales.

Base naval de la Marina
Base naval de la Marina de Guerra del Perú en La Perla. Foto: Google Maps

Según un reporte de Infodefensa, la Marina de Guerra del Perú inició el envío de una delegación a Corea del Sur, tras la invitación de la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA), para asistir a la Conferencia Internacional de Tecnología Submarina.

Esta misión técnica coincide con el inicio del análisis de sistemas, armas y sensores que equiparán a los futuros submarinos HDS-1500, desarrollo conjunto entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries tras el memorándum de entendimiento suscrito en 2024, explicó el Ministerio de Defensa del Perú.

Durante el viaje, los oficiales Luis Humberto Del Carpio Azálgara y Andrés Quiñones Casanova mantendrán el primer contacto directo con proveedores y expertos internacionales, accediendo a información sobre los avances tecnológicos y equipos que se evaluarán para la flota peruana.

A nivel internacional, la Marina
A nivel internacional, la Marina de Guerra del Perú interviene en actividades cooperativas con armadas de países aliados y colabora en misiones destinadas al mantenimiento de la estabilidad y seguridad global. Foto: Andina

Entre las especificaciones ya confirmadas por la autoridad de defensa figuran componentes como timón en forma de X, batería de iones de litio, sistema de combate integrado, torpedos Tiger Shark y suites de sensores de diseño surcoreano, como informaron en la feria Sitdef 2025, celebrada en abril pasado y recogida por Infodefensa.

Ejercicios navales

La cooperación internacional de la región, marcada por el intercambio profesional y los desarrollos conjuntos, también se traduce en ejercicios navales y despliegues operativos. En este contexto, la Escuadra Nacional de la Armada de Chile anunció un desfile costero en la bahía de Punta Arenas el 16 de septiembre, enmarcado en las celebraciones patrias y el plan de entrenamiento anual del Comando de Operaciones Navales.

Cuatro fragatas navegan hacia el norte, realizando maniobras de instrucción en una de las zonas de navegación consideradas complejas del territorio chileno.

Las embarcaciones estarán visibles desde puntos como Río de los Ciervos, cerro Mirador La Cruz y el monumento a la Circunnavegación del Estrecho de Magallanes. Además de las maniobras, la Armada planificó acciones de vinculación comunitaria, entre ellas visitas a bordo y actividades cívicas en Puerto Natales y Puerto Williams.

La secuencia de eventos recientes en la frontera marítima chileno-peruana revela un enfoque regional orientado tanto a la seguridad operativa como a la proyección tecnológica de sus instituciones. El fortalecimiento de los mecanismos de cooperación refuerza al mismo tiempo las capacidades defensivas y el diálogo estratégico a nivel bilateral y multilateral, informó Infodefensa.com.

Temas Relacionados

ArequipaMarina de Guerra del PerúArmada de ChileChileFuerzas Armadas del Perúperu-noticias

Más Noticias

Dólar en caída: Tipo de cambio se acerca al S/3,45 luego de cinco años

El precio del dólar se mantiene bajo los S/3,50, según los últimos datos del Banco Central de Reserva

Dólar en caída: Tipo de

Precio del dólar sigue cayendo: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar sigue cayendo:

Formalización de extranjeros: Migraciones inició proceso para migrantes que ingresaron al Perú de manera regular

La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha este 15 de septiembre un plan de formalización para personas extranjeras que excedieron el tiempo de permanencia o residencia en el país

Formalización de extranjeros: Migraciones inició

Tragedia en Surco: muere trabajador municipal a un mes de graduarse mientras podaba árbol

Joaquín Dani Ortiz Yacua (23) trabajaba y estudiaba, pero la tarde del último lunes perdió la vida tras chocar con los cables eléctricos cuando cumplía sus labores

Tragedia en Surco: muere trabajador

Bases de datos a la venta y víctimas en la mira: el recorrido por el mercado negro que vende nombres, DNI y saldos para facilitar fraudes y chantajes

En pleno centro de Lima, archivos con miles de registros bancarios se ofrecen como mercancía. Los documentos incluyen líneas de crédito, teléfonos y hasta el historial de pagos, información usada por mafias para seleccionar a quién estafar o extorsionar

Bases de datos a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Zanabria sostiene reunión oficial

Víctor Zanabria sostiene reunión oficial con Juan José Santiváñez pese a suspensión del PJ

Ministro César Sandoval desde Corea: defiende a Santiváñez, respalda octavo retiro de AFP y asegura intervención en crisis de Machu Picchu

Perú reabre Embajada en Filipinas, con sede en Manila, después de 22 años: Esta es la razón, según Cancillería

Magistrado del TC defiende a Juan José Santiváñez y asegura que acciones del Ministerio Público contra el ministro representarían ‘acoso’

PJ levanta todas las restricciones contra Keiko Fujimori por ley que Fuerza Popular respaldó

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se pronuncia ante

Pamela Franco se pronuncia ante rumores de embarazo con Christian Cueva

Rodrigo González criticó duramente a Gisela Valcárcel y la Teletón: “necesitaba lavarse la cara”

Ibai sorprendido con la euforia en Perú tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “me habéis hecho muy feliz”

Pamela Franco respalda a Christian Cueva en medio de críticas por retoques estéticos: “Hay muchísimas personas que somos malcriadas”

Andrea San Martín rechaza acusaciones de maltrato animal y asegura que jamás agredió a su gato

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 16

Partidos de hoy, martes 16 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025: partidos en busca de los ‘play offs’ de la Liga 1

Paolo Hurtado dio detalles de su pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: “Era mi ídolo y me faltó el respeto”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Fixture que le resta a Universitario para ganar el Torneo Clausura 2025: su camino hacia el tricampeonato de la Liga 1