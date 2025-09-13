Perú

Fuerza Naval se potencia con nuevos submarinos HDS-1500: inician análisis de sistemas, sensores y armas

La Marina de Guerra del Perú analiza incorporar tecnologías de propulsión, sonar y combate integrados en los nuevos submarinos de fabricación conjunta

Marlon Carrasco Freitas

Delegación de la Marina del
Delegación de la Marina del Perú viajará a Corea del Sur para conferencias de tecnología submarina y análisis de sistemas, armas y sensores. (Foto: Captura de video/YT@ By: Bravo)

La Marina de Guerra del Perú ha dado un paso importante en el fortalecimiento de sus capacidades navales tras aceptar la invitación de la Agregaduría de Defensa de Corea del Sur y de la División de Cooperación para Asia y América Latina de la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA). Una delegación oficial participará este mes en la Conferencia Internacional de Tecnología Submarina y en diversas actividades protocolares programadas en las ciudades de Pangyo, Seúl, Ulsan y Busán.

La representación peruana estará a cargo del contralmirante Luis Humberto Del Carpio Azálgara y del capitán de fragata Andrés Quiñones Casanova, quienes serán los responsables de establecer contactos técnicos y estratégicos en materia de innovación submarina. La asistencia a este foro internacional permitirá a los oficiales conocer de primera mano los últimos avances en tecnologías, equipos y servicios aplicables al desarrollo de submarinos de nueva generación.

Perú está en el puesto
Perú está en el puesto 42 de Fuerza Naval del mundo. (Foto: Agencia Andina)

Cooperación con Corea del Sur y Hyundai

La participación de la Marina en esta conferencia cobra especial relevancia al enmarcarse en la reciente alianza firmada entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries (HHI) en noviembre de 2024. El memorándum de entendimiento, rubricado en Palacio de Gobierno durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), establece el codesarrollo de submarinos para la Armada del Perú, consolidando un vínculo de cooperación tecnológica con Corea del Sur.

El Ministerio de Defensa destacó que este acercamiento abre la puerta a la incorporación de sistemas de última generación y contribuye al fortalecimiento de las capacidades estratégicas del país en el dominio submarino. Asimismo, subrayó que los contactos que se realicen en Corea del Sur facilitarán la evaluación y posterior implementación de soluciones tecnológicas en el proyecto HDS-1500, el nuevo modelo que marcará el futuro de la fuerza submarina peruana.

Hyunday, la compañía de Corea
Hyunday, la compañía de Corea del Sur, diseñará un submarino basado en el modelo HDS-1500 para la Marina de Guerra del Perú | Foto: Hyunday

Avances del proyecto y certificación internacional

Durante la última edición de la feria internacional Sitdef 2025, realizada en Lima, se confirmó que el diseño del submarino HDS-1500 había recibido la Aprobación en Principio de la prestigiosa sociedad clasificadora Det Norske Veritas (DNV). Este reconocimiento constituye un hito dentro del programa, al garantizar que los estándares de seguridad, ingeniería y confiabilidad cumplen con los más altos criterios internacionales.

El aval de DNV otorga respaldo técnico y credibilidad al proyecto conjunto entre SIMA Perú y Hyundai Heavy Industries, lo que permitirá avanzar en las siguientes fases de desarrollo. Según fuentes del sector, se espera que la construcción de los primeros prototipos se realice en instalaciones compartidas, favoreciendo la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de la industria naval peruana.

Sima y Hyundai firman acuerdo
Sima y Hyundai firman acuerdo para el desarrollo naval y submarino. (Foto: Agencia Andina/Infobae Perú)

Características del submarino HDS-1500

El modelo HDS-1500 integra innovaciones que lo ubican entre los submarinos convencionales más avanzados de la región. Entre sus características destacan un timón en forma de X, que mejora la maniobrabilidad; un mástil optrónico de última generación; y un sistema de baterías de iones de litio, que aumenta la autonomía y reduce la huella acústica.

En materia de combate, contará con un sistema integrado de sensores y armamento, equipado con torpedos Tiger Shark, suite sonar surcoreano con arreglo remolcado activo, sonar de casco, sonar de escaneo lateral, arreglo de sensoriamiento remoto, además de sensores de evasión de minas. El equipamiento se complementa con un radar de navegación y dispositivos de señuelo móvil y flotante, que refuerzan sus capacidades defensivas. Con este arsenal tecnológico, la Marina de Guerra del Perú inicia una nueva etapa de modernización, consolidando su presencia estratégica en el Pacífico Sur.

Perú reemplazará sus antiguos submarinos
Perú reemplazará sus antiguos submarinos con los nuevos HDS-1500 para la Marina de Guerra. (Foto referencial: Difusión)

Modernización de flota submarina

La incorporación del proyecto de submarinos HDS-1500 responde a la necesidad de reemplazar la veterana flota de sumergibles alemanes Tipo 209, en servicio desde la década de 1970. Actualmente, la Marina de Guerra del Perú opera seis unidades: dos Tipo 209/1100 (BAP Islay y BAP Arica) y cuatro Tipo 209/1200 (BAP Angamos, BAP Antofagasta, BAP Pisagua y BAP Chipana). Estas naves han desempeñado un rol crucial en las operaciones navales peruanas por más de cuatro décadas, pero hoy presentan un nivel de desgaste que limita sus capacidades frente a los desafíos modernos de defensa.

Para enfrentar esta situación, el país puso en marcha un programa de modernización integral en cooperación con ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), enfocado en extender la vida útil de los sumergibles mientras se avanza en el diseño y construcción de nuevas unidades. El BAP Chipana fue el primero en completar con éxito las mejoras estructurales y de sistemas, reincorporándose al servicio activo, mientras se proyectan intervenciones similares en el resto de la flota como parte de la transición hacia los futuros HDS-1500.

