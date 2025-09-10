Marina de Guerra abre convocatoria laboral en siete regiones del Perú y sueldos de hasta S/ 6.644: revisa las vacantes

La Marina de Guerra del Perú implementa una sofisticada herramienta para entrenar a sus equipos ante ciberataques reales. - Crédito: Cortesía Mindef

La Marina de Guerra del Perú lanzó una nueva convocatoria pública de trabajo bajo el régimen laboral 276, ofreciendo decenas de plazas en distintas regiones del país. Se trata de una de las ofertas más amplias del mes, ya que contempla puestos para personas con secundaria completa, técnicos titulados, bachilleres y profesionales universitarios, con sueldos que oscilan entre S/ 1.656 y S/ 6.644.

El concurso se encuentra disponible en Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Loreto, Piura y Ucayali, con vacantes que abarcan desde funciones operativas como choferes y auxiliares hasta cargos de alta especialización en medicina, derecho e ingeniería. La fecha límite para postular es el 26 de setiembre de 2025, por lo que los interesados deben revisar con atención las bases oficiales.

¿Qué vacantes ofrece la Marina de Guerra?

La convocatoria bajo régimen 276 contempla un total de 77 plazas distribuidas en siete regiones del país, con oportunidades para quienes cuentan con secundaria completa, estudios técnicos, universitarios o especialización médica.

Entre los puestos con mayor número de vacantes destacan:

43 auxiliares de enfermería

20 auxiliares administrativos

20 choferes

10 técnicos en enfermería

6 médicos especialistas en distintas áreas (pediatría, cirugía, ginecología, medicina interna, entre otras)

6 médicos cirujanos

5 enfermeros

4 nutricionistas

3 psicólogos

3 tecnólogos médicos

2 obstetras

2 trabajadores sociales

1 contador

1 abogado

1 ingeniero (civil, mecánico o de sistemas según la sede)

1 administrador

Los sueldos oscilan entre S/ 1.656 para auxiliares y hasta S/ 6.644 para médicos especialistas, de acuerdo con el cuadro oficial de plazas, que están distribuidas de la siguiente manera:

Secundaria completa : auxiliares administrativos, auxiliares de agropecuaria, chofe res y artesanos (albañilería, carpintería, pintura y gasfitería). Los sueldos en este grupo van de S/ 1.656 a S/ 2.945 .

Técnicos titulados : se solicitan perfiles en enfermería, farmacia, prótesis dental, archivo, biblioteca, periodismo, contabilidad, mecánica automotriz, refrigeración, electricidad, dibujo técnico y secretariado . La remuneración fluctúa entre S/ 1.701 y S/ 2.933 .

Bachilleres universitarios : hay vacantes para asistentes administrativos, de economía, fisioterapia y de infraestructura mecánica o electrónica . Los sueldos alcanzan hasta S/ 3.043 .

Profesionales titulados: la Marina requiere abogados, contadores, ingenieros industriales, traductores-intérpretes, teólogos (capellanes) y un grupo amplio de médicos especialistas en áreas como geriatría, endocrinología, radiología, reumatología, cirugía de cabeza y cuello, y emergencias médicas. Aquí los salarios van desde S/ 1.728 hasta S/ 6.644, siendo los más altos destinados a médicos cirujanos.

En total, las vacantes muestran un equilibrio entre puestos operativos y profesionales, lo que permite que un espectro amplio de postulantes pueda acceder a la convocatoria.

¿Cómo postular a la convocatoria de trabajo de la Marina de Guerra?

El procedimiento de postulación es gratuito y 100% virtual, y los interesados deben completar los siguientes pasos:

Revisar las bases oficiales en el portal institucional de la en el portal institucional de la Marina de Guerra, donde se detalla el perfil solicitado para cada plaza, así como los documentos exigidos. Llenar la ficha de inscripción virtual, consignando los datos personales, académicos y laborales. Adjuntar en formato PDF la documentación requerida, incluyendo títulos, certificados de estudios, constancias de experiencia y los anexos respectivos. Enviar la postulación dentro del plazo establecido. El cierre será el 26 de setiembre de 2025 y no se aceptarán solicitudes extemporáneas.

Quienes cumplan con los requisitos pasarán a la evaluación curricular, y posteriormente a entrevistas y pruebas específicas según la naturaleza del puesto.

Beneficios del régimen 276

Una de las principales características de esta convocatoria es que los contratos se realizan bajo el régimen laboral 276, regulado por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Esto implica beneficios laborales que no siempre están presentes en otros regímenes del sector público, tales como:

Estabilidad laboral .

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) .

Vacaciones de 30 días al año .

Seguridad social y aportes previsionales .

Posibilidad de línea de carrera dentro de la institución.

Estos aspectos convierten a la convocatoria de la Marina de Guerra en una de las más atractivas de setiembre, no solo por la diversidad de cargos, sino también por la estabilidad que ofrece a los seleccionados.