Perú

Retiro AFP 2025: Ni la reforma de pensiones ni su reglamento lo detendrá

Salió el reglamento de la Ley N° 32123. Este no solo no detendrá un octavo retiro AFP si es aprobado, sino que toma medidas en caso sea aprobado

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Noelia Bernal, investigadora, no ve
Noelia Bernal, investigadora, no ve que el reglamento de pensiones paralice un nuevo retiro AFP. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿Se acabaron las posibilidades para un retiro AFP con la reforma de pensiones? No, así de sencillo. Por más que algunas versiones en medios y redes sociales señalen que se ha prohíbido el retiro AFP, esto es totalmente inexacto y hasta falso. Como señaló a Infobae Perú Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) y especialista en pensiones, “en este reglamento no se pone freno a eso. (..) Una ley se cambia con otra ley”.

La Ley de la reforma de pensiones, que entró en vigencia en septiembre del 2024, tenía un apartado que señala que se prohibían los retiros AFP. ¿Porque diga esto ya se salva la norma de que en el Congreso se apruebe la Ley del octavo retiro AFP? No.

¿Y qué dice el reglamento, recién aprobado, de esta medida? Nada de prohibiciones. Es más, se prepara para una eventual aprobación, dado que señala que si el afiliado retira sus fondos (sin incluir los retiros para créditos hipotecarios y por cáncer) no podrá acceder a la pensión mínima de S/600. Es decir, solo los desincentiva.

A pesar de los 19
A pesar de los 19 proyectos de retiro AFP, la Comisión de Economía no ha agendado aún debate. - Crédito Congreso

Reforma no detiene retiro AFP

Si están prohibidos los retiros AFP, ¿por qué el MEF ha señalado que se observaría un octavo retiro AFP si se aprueba? La respuesta es sencilla: no están prohibidos los retiros AFP.

Los retiros AFP están prohibidos en tanto el sistema no permite acceder al monto. Pero siempre lo han estado. Es con cada una de la leyes del Congreso que se valida un nuevo acceso (ya han habido siete). Y esto no está prohibido.

“A partir de la entrada en vigor de la presente ley, queda prohibido el retiro total o parcial de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios por parte de los afiliados del SPP a excepción de lo estipulado en el artículo 40 y 42-A del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo 054-97-EF”, señala la norma que entró en vigencia el pasado septiembre de 2024.

El pasado 3 de septiembre
El pasado 3 de septiembre se tuvo en la misma sesión al titular del MEF y a congresistas a favor y en contra del retiro AFP. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Congreso

Sin embargo, esto no es suficiente para detener que el Congreso apruebe otro proyecto de ley para validar un retiro AFP, dado que una ley prevalece sobre otra. Es más: el mismo ministro de Economía y Finanzas ha reconocido que esta medida podía aprobarse en el Congreso, pero si fuera así, confirmó que desde el Ejecutivo tomarán medidas.

MEF reconoce posibilidad de que se apruebe

Como se sabe, el MEF está en contra del retiro AFP. Pero sí ven la posibilidad de que esta medida logre aprobarse en el Congreso. Si eso sucede, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas hará lo suyo y observará la norma, bloqueandola efectivamente. Así lo ha revelado Raúl Pérez-Reyes, titular del MEF, quien fue consultado por el tema a la salida de la Comisión de Presupuesto.

“La ley ya no lo plantea [el retiro AFP]”, dijo en referencia al séptimo retiro AFP. “Lo que tendría que ocurrir es que tendría que plantearse una nueva ley si se quisiera un octavo retiroa la que nosotros observaríamos obviamente”, aclaro el representante del Ejecutivo.

Temas Relacionados

Retiro AFPRetiro AFP 2025Reforma de pensionesMEFAFPperu-economia

Más Noticias

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral limita ingreso de fiscales sin permiso de sus presidentes

El texto plantea que antes de ingresar a las instalaciones del legislativo, el presidente, ya sea de la cámara de diputados o del Senado, debe autorizarlo

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral

Juez Chávez Tamariz inaplica ley de amnistía e impide que desaparición forzada en Ayacucho quede impune

Prófugo exjefe político militar buscaba el archivo de su proceso penal por la desaparición forzada de un agricultor en 1990. Víctima fue detenida por militares y hasta la fecha no se sabe de su paradero

Juez Chávez Tamariz inaplica ley

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad de Dayron Martin con Pamela López: “Ella fue la Pamela Franco en mi vida”

La animadora relató detalles de la supuesta relación extramatrimonial entre su exesposo y la expareja de Christian Cueva, señalando que ambos se frecuentaban en Trujillo mientras ella seguía casada con el cantante cubano.

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad

Retiro AFP sin dictamen en agenda: Comisión de Economía debate hoy otros temas

Sigue sin agendarse el debate del retiro AFP. Congresistas presionarán con marcha para pedir que se apruebe el octavo acceso a las pensiones privadas

Retiro AFP sin dictamen en

Campaña veterinaria gratuita para este jueves 11 de septiembre: conoce dónde y qué servicios se ofrecen

Este evento busca facilitar el acceso a servicios de salud preventivos y promover el bienestar integral de las mascotas de la comunidad

Campaña veterinaria gratuita para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral limita ingreso de fiscales sin permiso de sus presidentes

Juez Chávez Tamariz inaplica ley de amnistía e impide que desaparición forzada en Ayacucho quede impune

Congreso: proponen postular a la ciudadela prehispánica de Peñico como Patrimonio Mundial de la Humanidad

Eliminación de Ley seca y prohibición de difundir encuestas en las Elecciones 2026: Comisión de Constitución debate estas normas

Gestión de César Acuña cancela millonarios contratos empresa de joven de 23 años: “7 días no alcanzan para verificar experiencia”

ENTRETENIMIENTO

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad de Dayron Martin con Pamela López: “Ella fue la Pamela Franco en mi vida”

Overpass, festival de kpop, anuncia reprogramación a días del evento y genera molestia entre seguidores

Alejandro Sanz en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

DEPORTES

Adiós Mundial 2026: Los jugadores

Adiós Mundial 2026: Los jugadores de la selección peruana que no llegan a una próxima eliminatoria mundialista

Elis Bento alista su retorno a la competencia con Universitario de cara a la próxima temporada tras superar dura lesión: “Estoy super bien”

El gesto de Paolo Guerrero con los jugadores de Perú tras lamentable cierre de Eliminatorias 2026

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030

Figura de Portugal reconoció el nivel del equipo peruano previo al duelo por Copa Davis: “Estamos preparados para una serie dura”