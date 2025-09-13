Perú

Retiro AFP total: Congreso propone devolución de todo el dinero de los afiliados

Américo Gonza de Perú Libre plantea derogar la reforma de pensiones y también ‘bajarse’ todo el Sistema Privado de Pensiones, pero su proyecto queda incompleto

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Américo Gonza busca devolver todo
Américo Gonza busca devolver todo los fondos manejados por las AFP. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Tres proyectos de ley en el Congreso proponen derogar la reforma de pensiones ya vigente y cuyo reglamento se promulgó hace poco. Pero una de estas propuestas trae algo más ‘radical’.

Américo Gonza, congresista de Perú Libre, no solo plantea que los últimos cambios de la reforma de pensiones sean eliminados —como el límite al retiro del 95,5% de los fondos al jubilarse, la “prohibición” de futuro retiros libres, el aporte del 2% a independientes, entre otros—, sino que también propone la devolución total del fondo a todos los afiliados.

“Se dispone la devolución íntegra del fondo de capitalización de pensiones a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones AFP”, aclara.

Peruanos marcharán en la Plaza
Peruanos marcharán en la Plaza San Martín este sábado por el retiro AFP y la derogación de la reforma de pensiones. - Crédito Difusión

Retiro total de AFP

Américo Gonza presentó el pasado 12 de septiembre la Ley que deroga la Ley N° 32123 Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano, a fin de garantizar pensiones dignas para los trabajadores.

Sin embargo, si bien la medida busca eliminar la reforma de pensiones impulsada por Fuerza Popular, también señala que su fin es “garantizar pensiones dignas para los trabajadores”. Pero en ningún lugar la propuesta incluya alguna otra medidas referente al Sistema Privado de Pensiones.

Es más, solo propone también que los fondos de pensiones del SPP, manejados por las AFP, se devuelvan a sus afiliados. No se trata de un retiro AFP de 4 UIT, se trata de una devolución total de todo lo que los afiliados guardan en sus cuentas de capitalización individual.

El Congreso lleva 19 proyectos
El Congreso lleva 19 proyectos de ley presentados que piden el retiro AFP de hasta 4 UIT. El año pasado aprobó una reforma de pensiones que es contrario a estos ánimos. - Crédito Congreso

“La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en un plazo máximo de 90 días, de promulga la presente Ley, establecerá el procedimiento operativo para la devolución de los fondos de capitalización de pensiones a los afiliados. (...) El plazo para la devolución íntegra de los fondos de capitalización de pensiones a los afiliados se efectuaría como máximo dentro de los 6 meses luego de establecido el procedimiento operativo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP", agrega la medida.

Es más, a pesar de devolver los fondos, la ley también queda incompleta a no dar más medidas alrededor del SPP. ¿Se seguirá aportando el 10% del sueldo a las AFP, se hará un pase a la ONP, será una devolución a solicitud del afiliado? Todo esto queda en el aire.

La Comisión de Economía ha
La Comisión de Economía ha empezado a analizar el retiro AFP. ¿Las malas noticias para quienes esperan que se apruebe? Las entidades como el MEF, SBS y BCRP siempre han estado en contra de los retiros. - Crédito Congreso

Tres proyectos buscan derogar reforma de pensiones

Además de este, hay dos proyectos que están pendientes de debatir que buscan derogar la reforma de pensiones. Estos son los siguientes:

  • Sigrid Bazán propuso la Ley de reforma del sistema peruano de pensiones, que crea el Sistema integrado universal de pensiones (SIUP) y deroga la reforma anterior
  • Américo Gonza propuso la Ley que deroga la reforma de pensiones, pero que también propone la devolución total del fondo de capitalización de pensiones a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, conformado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones AFP
  • Alfredo Pariona propuso también una Ley que deroga la reforma de pensiones, pero esta solo detalla esa medida única.

Temas Relacionados

retiro AFPretiro AFP 2025AFPCongreso de la Repúblicaperu-economia

Más Noticias

Terminal Atocongo opera con normalidad en medio de su demolición por la Vía Expresa Sur

Una parte del local fue derribada días antes de que Rafael López Aliaga inaugure las pistas principales de la nueva vía rápida

Terminal Atocongo opera con normalidad

Pan con chicharrón peruano conquista el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos en un final histórico: así fue el anuncio

La última jornada del certamen gastronómico enfrentó a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, convocó a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Pan con chicharrón peruano conquista

Perú es campeón del Mundial de Desayunos: pan con chicharrón vence a la arepa por una cantidad ajustada de votos

En la fecha final del concurso culinario, se midieron los emblemáticos desayunos de Perú y Venezuela, resultando ganador el representante peruano

Perú es campeón del Mundial

Perú ganó este premio en el Mundial de Desayunos por el triunfo del pan con chicharrón

El streamer español Ibai Llanos confirmó que el Perú había superado a Venezuela por solo 200.000 votos

Perú ganó este premio en

Estos son los 10 restaurantes de pan con chicharrón más conocidos de Lima

Mundial de Desayunos puso al chicharrón en los ojos del mundo. Indecopi reveló que hay 73 chicharronerías que registraron su identidad comercial

Estos son los 10 restaurantes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Betssy Chávez no

Abogado de Betssy Chávez no descarta que exministra de Pedro Castillo postule a las próximas Elecciones 2026

Simpatía por Dina Boluarte cae al 0%: presidenta es superada por exreclusos, comediantes, excandidatos y expresidentes

Tren Lima - Chosica de Rafael López Aliaga recién funcionará el 2027, anunció el ministro de Transportes

Chau, Víctor Zanabria: Los argumentos del PJ para suspender por 18 meses al comandante general de la PNP

El político con mayor simpatía en el Perú no aparece en las encuestas publicadas: ¿Quién ostenta 15% de respaldo popular?

ENTRETENIMIENTO

Brenda Matos, exactriz de ‘Al

Brenda Matos, exactriz de ‘Al fondo hay sitio’, tiene emotivo reencuentro con su madre en Japón después de 22 años: “Sigo sin creerlo”

Magaly Medina pide votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos: “Por lo menos ganemos este”

Koky Belaunde sale en defensa de Gisela Valcárcel tras polémica con Fernando Muñiz: “No le perdonan el carácter que tiene”

Isabella Ladera, quién es la influencer cuyo videos íntimos con Beéle se filtró en redes sociales

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se reveló el coliseo que será sede de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: fecha de inicio, formato y cupo de extranjeras del torneo nacional

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Portugal EN VIVO HOY: duelo de dobles por el día 2 de la Copa Davis