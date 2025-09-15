Perú

Jair Céspedes toma drástica decisión luego de que Dayanita expusiera chats íntimos

El jugador del Deportivo Municipal está en el ojo de la tormenta tas las revelaciones de la actriz cómica

Por Jazmín Marcos

Escándalo en EVDLV: Dayanita muestra conversaciones íntimas con Jair Céspedes. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Jair Céspedes, jugador de Deportivo Municipal, está en el ojo público, luego de que Dayanita lo expusiera en ‘El Valor de la Verdad’. El deportista no ha sido cercano a las cámaras, pero esta vez no pudo evitar la atención mediática.

Durante la noche del 14 de setiembre, en su paso por el sillón rojo, Dayanita respondió diversas interrogantes sobre su vida personal. En la pregunta 4, la actriz cómica fue consultada sobre si había sido ‘afanada’ por el deportista Céspedes.

Su respuesta fue afirmativa, por lo que de inmediato causó controversia. Mostró chats y cómo es que se dio esta cercanía desde el primer momento. Lo llamativo fue que Jair tiene esposa y dos hijos, a quienes le ha fallado.

Ante esta situación, de inmediato los comentarios en su contra se hicieron llegar, pero el futbolista al poco tiempo tomó una radical decisión. Céspedes quitó la opción de comentarios en sus redes sociales, evitando así cualquier crítica en su contra sobre esta situación.

Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado al respecto, ni negando la situación, ni mucho menos con disculpas a su familia, por lo que se espera un próximo comunicado.

Dayanita y sus chats íntimos con Jair Céspedes

Dayanita sorprendió en El Valor de la Verdad al exhibir chats privados con Jair Céspedes. Según relató ante las cámaras, “él siempre está pendiente. Yo no tengo la culpa, yo no lo busqué. Todo está guardado”. La actriz cómica explicó que el primer contacto ocurrió el día de su cumpleaños número 28, cuando el futbolista de Deportivo Municipal le envió un saludo por Instagram. “Lo que parecía un gesto amable terminó escalando en una conversación más subida de tono”, resumió Dayanita al narrar el inicio de la interacción.

La comediante no dudó en pedirle a Céspedes un regalo por su cumpleaños, enviándole incluso su código QR para una transferencia. “Seguro tiene miedo, por eso no lo haces”, le escribió Dayanita, a lo que Céspedes respondió: “¿Miedo, por qué?”. A partir de ese momento, los chats adquirieron un tono mucho más atrevido.

Durante la conversación, Dayanita decidió compartirle imágenes privadas. “Le envié fotos íntimas mostrándole parte de mis atributos, pero nunca recibí la reacción que esperaba”, confesó. Al notar la falta de respuesta, le reclamó en tono irónico: “Mucho hablas, poco actúas”. Céspedes replicó de manera directa: “Quiero ver, pues, por eso pregunté”.
“Manda a yape”: Dayanita expone
“Manda a yape”: Dayanita expone los chats más atrevidos de Jair Céspedes. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Beto Ortiz, conductor del programa, intervino para pedir la lectura de fragmentos de las conversaciones. De esta forma, se confirmó que “Céspedes insistía en conversar conmigo, mientras yo le reclamaba que nunca cumplía con mandarme un obsequio”.

Dayanita recordó la relevancia del contexto familiar del futbolista: “Él siempre ve mis historias, siempre está ahí. No me voy a quedar callada porque no soy yo la que lo buscó”. Ante la posible repercusión, Ortiz advirtió: “Cuidado que después de esto te escriba la esposa”. Para Dayanita, la situación es clara: “Yo no lo busqué. Todo está guardado. El primer mensaje fue suyo”.

