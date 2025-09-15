Perú

Desacuerdos en el Ejecutivo por nuevo retiro AFP: Daniel Maurate en contra de anuncio del MEF y Dina Boluarte

El ministro Raúl Pérez Reyes, quien anteriormente se había pronunciado en contra de un nuevo desembolso de fondos, comunicó su cambio de posición en consenso con la presidenta

Camila Calderón

Titular del Ministerio de Trabajo, Daniel Maurate, se mostró en contra de un eventual retiro, pese a respaldo de la presidenta Dina Boluarte. | Canal N

El debate interno en el Ejecutivo peruano sobre un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se intensificó tras el anuncio de respaldo de la presidenta Dina Boluarte y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, a la iniciativa. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se pronunció en contra de la medida, llamando a la población a analizar los riesgos antes de disponer de sus ahorros previsionales.

Maurate enfatizó que el retiro de fondos puede ser beneficioso para quienes logran invertirlos con éxito en proyectos o emprendimientos, pero advirtió que hacerlo sin la debida planificación pone en peligro la seguridad económica durante la vejez. “Si alguien retira sus fondos para un proyecto o emprendimiento y mejora su situación económica, está en su derecho. Pero si no los administra bien, corre el riesgo de quedarse sin pensión en el futuro. Por eso es importante reflexionar antes de tomar una decisión”, sostuvo el ministro en sus declaraciones.

El titular de Trabajo subrayó que el país requiere una política pública sostenible de previsión social que asegure a todos los peruanos una pensión digna, acceso a servicios de salud y fondos de protección frente al desempleo. “Todos los peruanos y peruanas deberían tener una pensión para vivir cuando sean mayores. Ese es el objetivo de un sistema sano de protección social”, remarcó el ministro, mostrando distancia frente al enfoque del Ejecutivo sobre la disposición de los fondos de pensiones.

Por su parte, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas precisó que un eventual octavo retiro extraordinario de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) conllevaría la salida de aproximadamente 26.320 millones de soles, lo que equivale al 22,7 % de los fondos de pensiones administrados por el sistema.

Titular del MEF cambió opinión tras anuncio de la presidenta Dina Boluarte. | Epicentro

Esta medida, según la cartera dirigida por el MEF, dejaría a 8,6 millones de afiliados con saldo cero, incluidos 2,3 millones de personas que ya no cuentan con fondo por retiros previos. Sin embargo, mencionó que los fundamentos macroeconómicos del país, entre ellos el crecimiento económico proyectado para 2025, la inflación dentro del rango meta y las reservas internacionales en niveles elevados, permiten manejar eventuales impactos derivados de la reducción de los fondos previsionales.

“Los impactos sobre las perspectivas de crecimiento serán transitorios y manejables”, precisó al tiempo que reiteró la importancia de promover nuevas políticas para fomentar el ahorro previsional y atraer inversiones externas que refuercen el mercado financiero nacional.

“Quiero reiterar que esta decisión ha sido consensuada entre la Presidenta y el que habla, en el marco de una política económica responsable. El Gobierno mantiene coherencia macroeconómica y compromiso con la estabilidad”, sentenció.

¿Qué había dicho la presidenta Dina Boluarte?

En un evento público, la mandataria manifestó su apoyo favorable al retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y enfatizó que se trata del dinero de los trabajadores y sus familias.“Nuestro gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, expresó.

La presidenta Dina Boluarte anunció su apoyo al proyecto que permite a los afiliados retirar parte de sus fondos de pensiones, al señalar que estos recursos pertenecen a las familias que trabajan. | TV Perú / Presidencia

