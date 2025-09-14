Perú

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Iniciativa multipartidaria toma fuerza en medio de nuevos audios que se atribuyen al titular del Minjusdh, quien retornó luego de ser expulsado como responsable del Ministerio del Interior

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar

Ruth Luque, integrante del Bloque Democrático Popular, aseguró que solo falta el respaldo de nueve parlamentarios para formalizar la presentación de una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. Esta iniciativa surge poco después de la publicación de grabaciones que vinculan al titular del Minjusdh con presuntas gestiones indebidas ante el Tribunal Constitucional (TC).

“El hecho de haber llegado a ser ministro del Interior y luego ministro de Justicia lo que ha hecho para mí es tejer un conjunto de relaciones y aleja profundamente lo que uno esperaría de quienes lideren estas carteras”, dijo al respecto la parlamentaria en Canal N.

De acuerdo con el documento, la permanencia de Santiváñez Antúnez en el gabinete ministerial de Dina Boluarte compromete “la legitimidad del Estado ante la ciudadanía, debiendo en consecuencia prevalecer el principio democrático de renovación de las autoridades mediante el mecanismo constitucional de la censura”.

“Se evidencia que el ministro de Justicia ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar un sector tan crucial como el de Justicia y Derechos Humanos. Su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y a la vigencia del Estado de Derecho en el Perú”, precisa la moción.

Moción de censura contra Juan
Moción de censura contra Juan José Santiváñez. | Ruth Luque

Entre los firmantes figuran Guillermo Bermejo, Juan Burgos, Hamlet Echeverría, Susel Paredes, Jorge Zeballos, Edward Málaga, Margot Palacios, Jaime Quito, Edgard Reymundo, Silvana Robles, Diego Bazán, Alex Flores, Ruth Luque, Flor Pablo, Elías Varas, Miguel Ciccia, Héctor Acuña, Pasión Dávila y Carlos Zeballos.

Las acusaciones contra Juan José Santiváñez se intensificaron tras la difusión de audios atribuidos al ministro, difundidos por Latina Noticias el viernes 12 de septiembre. En uno de estos audios, quien sería el integrante del gabinete afirma a una persona: “Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe”, en el contexto de un proceso judicial donde, según información del Ministerio Público, habría solicitado al menos 20.000 dólares estadounidenses a cambio de intervenir ante el TC. En otra grabación, el interlocutor escucha: “Nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando”, lo que refuerza las sospechas de maniobras para influir en decisiones judiciales de alto nivel.

Al respecto, la legisladora mencionó que, si bien debe continuarse la investigación a fin de determinar responsabilidades, estar vinculado ya es bastante grave. “Lo que queda en evidencia es que un audio en el que se está deslizando de manera muy clara la entrega de dinero a cambio de la obtención de una decisión favorable para personas ya es de por sí gravísimo y que eso venga de quien hoy es ministro de Justicia, que fue ministro del Interior, y que, además fue su jefe, su coordinador y brazo derecho de la señora Dina Boluarte, creo que ya no solo estamos hablando de idoneidad, sino de un delito gravísimo de una persona que nunca debió haberse puesto como Ministro de Justicia”, expresó Luque al respecto.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezRuth LuqueCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Gana Diario del 13 de septiembre de 2025: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario del 13 de

Pan con chicharrón peruano conquistó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: así fue el anuncio y las reacciones

La última jornada del certamen gastronómico enfrentó a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, convocó a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Pan con chicharrón peruano conquistó

Estos alimentos dañan gravemente los dientes de tus mascotas: ¿cuáles son y cómo proteger su salud bucal?

El mal aliento, las encías enrojecidas y la acumulación de sarro son señales tempranas que no deben ignorarse para evitar graves problemas de salud bucal

Estos alimentos dañan gravemente los

Incendio forestal en las faldas del volcán Misti moviliza a autoridades en Arequipa

Aunque no se han reportado daños a la vida ni a la salud de las personas, la cobertura vegetal viene siendo afectada y las condiciones geográficas dificultan el control del fuego

Incendio forestal en las faldas

Manifestaciones por la reforma de pensiones: reportan heridos y detenido tras enfrentamientos con PNP en el Centro de Lima

Al menos dos jóvenes resultaron heridos durante los enfrentamientos en la Av. Abancay y fueron trasladados de emergencia a un centro médico, mientras la protesta lleva más de 12 horas en rechazo a la reforma de pensiones de la AFP

Manifestaciones por la reforma de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia por El Frontón: citarán

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

ENTRETENIMIENTO

‘Amores de Peña’, el musical

‘Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

El regreso de ‘Oto’, el hijo de Miguel Ignacio y Gladys, genera polémica en redes sociales: “Traigan al verdadero”

El emotivo encuentro de Katia Condos, Gigi Mitre y Rodrigo González revive la magia de ‘Hola a Todos’ en ‘Amor y Fuego’

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y le recuerda a Gustavo Salcedo su ampay en sauna: “No veo pruebas”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 13

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso 3-4: goles y resumen de la derrota blanquiazul por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

Los cuatro goles del Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima, en el primer tiempo, por Torneo Clausura de la Liga 1 2025