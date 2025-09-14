Zully afirma: “Ahora me presento como la nueva reina de Kick” luego del veto de TikTok hasta 2030. Video: Good Times / TikTok @anaka

La streamer peruana Zully habló sobre el bloque que sufrió en TikTok en marzo de este año, para realizar transmisiones en vivo hasta el año 2030. En una entrevista concedida al programa ‘Good Time’, la creadora de contenido explicó los motivos detrás de esta sanción y compartió detalles sobre el impacto que ha tenido en su carrera digital.

“Me restringieron en TikTok hasta 2030 por un grupo que está obsesionado conmigo. Son mis fans. No puedo hacer lives por eso”, reveló Zully entre risas al programa digital, explicando la magnitud de la medida adoptada por la plataforma.

La joven recordó que su trayectoria en el mundo del streaming comenzó precisamente en TikTok, donde sus transmisiones en vivo lograban reunir a miles de espectadores y le permitieron recibir un importante apoyo económico.

“Estaba en TikTok hace 3 años. Yo hacía transmisión por live de TikTok. Hacía mis batallitas. Tenía mis donadores (...) la gente me apoyaba demasiado, hasta gente que me apoyaba desde Estados Unidos y me donaba bastantes cosas”, comentó Zully emocionada durante la entrevista.

El éxito de sus directos, sin embargo, atrajo también la atención negativa de ciertos usuarios. Según relató la streamer, las denuncias masivas terminaron por afectar su cuenta y limitar su actividad en la plataforma.

“Hubo un tiempo en que me ‘banearon’. Mucho me reportaban. Siempre salía el anuncio (en el live) que decía ‘denunciada por espectadores’. Mis videos también lo bajaban (...)”, contó Zully a ‘Good Time’, evidenciando el ambiente hostil que enfrentó en la red social.

A pesar de la sanción, que le impide realizar transmisiones en vivo pero no subir videos, la creadora de contenido aseguró que un pequeño grupo de usuarios continúa vigilando cada uno de sus movimientos con el objetivo de incomodarla.

No obstante, Zully dejó claro que no piensa detenerse por estas acciones y que ha encontrado nuevas formas de conectar con su audiencia. “Ahora me presento como la nueva reina de Kick”, afirmó Zully, destacando el crecimiento de su comunidad en la plataforma alternativa, donde sus seguidores la respaldan en cada transmisión.

Incluso ante los mensajes fuera de lugar que algunos usuarios insisten en dejar, la influencer prefiere enfocarse en su trabajo y en los proyectos que la motivan. Gracias a su perseverancia, su popularidad en Kick continúa en ascenso, consolidando su posición como una de las figuras más destacadas del streaming peruano.

Zully sorprende al revelar sus grandes sueños y habla lo que piensan sus padres

Los proyectos personales y familiares de Zully han captado la atención de sus seguidores, especialmente tras su reciente aparición en el programa ‘Good Time’, donde compartió sus aspiraciones y los desafíos que ha enfrentado en su entorno más cercano.

Zully sorprende al revelar sus grandes sueños y habla lo que piensan sus padres. Video: Good Time

En palabras de la propia tiktoker, sus metas incluyen: “Comprarme una casa, que mi negocio sea internacional, sacar mi música con... Bueno, con el cantante que ya va a ser dentro de poco”, según relató Zully.

La relación de la influencer con sus padres ha sido un aspecto central en su trayectoria, marcada por diferencias generacionales y religiosas. Zully explicó que, en un principio, sus progenitores no comprendían el mundo digital ni las oportunidades económicas que este ofrecía.

“Al comienzo ellos pensaban que cómo iba a ganar dinero por ahí. Aparte, mis padres son religiosos, testigos de Jehová. Entonces, había muchas cosas que no permitían, tampoco les gustaban las cámaras ni nada”, afirmó la popular influencer.

La adaptación de su familia a su nueva realidad profesional no fue inmediata. La creadora de contenido detalló que el proceso requirió tiempo y resultados tangibles para que sus padres aceptaran su elección.

“Al comienzo no sabían cómo adaptarse, pero luego, cuando vieron que habían ingresos y... Bueno, gracias a Dios y a mi gente me fue bien. Entonces, ya estaban tranquilos también (risas). Ya se han acostumbrado”, contó Zully en la misma entrevista.