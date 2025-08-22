Zully celebró sus 20 años con fastuosa fiesta: Alejandra Baigorria, Flavia Laos, Leslie Shaw y los famosos que fueron a su cumpleaños

Zully celebró sus 20 años con fastuosa fiesta

La popular streamer y tiktoker Zully, cuyo nombre real es Abigail Sulamita Salazar, festejó a lo grande su cumpleaños número 20 con una celebración exclusiva que se llevó a cabo el pasado 21 de agosto en un local de Chorrillos.

El evento reunió a conocidos influencers, artistas de la música y figuras del espectáculo, consolidándose como una de las fiestas más comentadas del año.

Una fiesta que reunió a lo mejor de la farándula e influencers

Zully, reconocida por sus transmisiones en vivo en plataformas digitales como Kick, decidió que su cumpleaños debía ser un acontecimiento inolvidable. Y así lo fue: música en vivo, alfombra roja, regalos de lujo y coreografías virales marcaron la velada.

A la cita llegaron Alejandra Baigorria, Flavia Laos, Leslie Shaw, además de reconocidos creadores de contenido como Diego Aliaga (Diealis), Daniela Taquire, Lucero Serpa, Adrián Mac Bride y muchos otros. En videos compartidos en redes sociales se pudo ver a la cumpleañera disfrutando al máximo en compañía de sus invitados.

Zully celebró sus 20 años con fastuosa fiesta en Chorrillos

Música en vivo: Candela, Combinación de La Habana y Son Tentación

El espectáculo musical fue uno de los puntos fuertes de la noche. La fiesta inició con la agrupación femenina Son Tentación, que ofreció un vibrante show en vivo con sus temas más conocidos, logrando que los asistentes salieran a la pista de baile desde temprano.

Luego llegó el turno de la orquesta Candela, quienes interpretaron sus clásicos más populares y encendieron aún más el ambiente. Sus canciones hicieron corear a todos y levantaron los ánimos de la celebración.

La salsa también tuvo un lugar especial en la noche gracias a la presentación de Combinación de La Habana, agrupación que aportó su característico ritmo caribeño y energía sobre el escenario. Con estos tres shows musicales, la fiesta de Zully se convirtió en un verdadero festival.

Zully celebró sus 20 años con fastuosa fiesta en Chorrillos

El regalo de Alejandra Baigorria: una cartera Gucci polémica

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el obsequio que Alejandra Baigorria le dio a la joven streamer. La empresaria inició la celebración mucho antes de la fiesta principal, recibiendo a Zully en su salón de belleza, donde la maquillaron y peinaron para el evento.

Pero la sorpresa no terminó ahí: Baigorria también le preparó una torta especial y le obsequió su primera cartera Gucci. Sin embargo, la reacción de Zully llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes señalaron que la influencer no mostró demasiada emoción al recibir el lujoso presente.

Más tarde, los comentarios se intensificaron cuando varios internautas especularon que el bolso podría ser de segunda mano. Este detalle generó un intenso debate en plataformas como TikTok e Instagram, donde el regalo se volvió viral.

Zully celebró sus 20 años con fastuosa fiesta en Chorrillos

Flavia Laos y su felicitación especial

La cantante Flavia Laos también se hizo presente en la celebración de Zully, desfilando por la alfombra roja que la cumpleañera organizó y que tuvo como conductor al popular Chiquiwillo.

La actriz y cantante, quien acudió vestida de blanco al igual que el resto de invitados, felicitó públicamente a la streamer y le obsequió un conjunto deportivo de la marca Adidas. Su participación en la fiesta fue una de las más aplaudidas en redes, pues Laos compartió varios momentos de la celebración con sus seguidores.

Zully celebró sus 20 años con fastuosa fiesta en Chorrillos

Leslie Shaw sorprendió con perfume y felicitaciones

Otra de las figuras del espectáculo que no quiso perderse el cumpleaños número 20 de Zully fue Leslie Shaw. La cantante desfiló también por la alfombra roja, donde saludó efusivamente a la joven influencer.

Shaw le entregó un perfume como regalo, gesto que fue recibido con mucho entusiasmo por parte de Zully. El encuentro fue registrado en varios clips que luego circularon en TikTok, generando comentarios positivos por la cercanía de la artista con la cumpleañera.

Zully celebró sus 20 años con fastuosa fiesta en Chorrillos

Una celebración de lujo en redes sociales

La fiesta no solo brilló por la presencia de artistas e influencers, sino también por el despliegue mediático que generó en plataformas digitales. Desde las coreografías que se volvieron virales en TikTok hasta los detalles de los regalos, cada momento de la celebración de Zully fue tema de conversación entre los internautas.

El evento fue catalogado por sus seguidores como un “cumpleaños soñado”, no solo por la lista de invitados, sino también por la producción, los shows musicales y la magnitud de la celebración.

Zully, la streamer que conquistó a las redes

Abigail Sulamita Salazar Cotrina, mejor conocida como Zully, ha construido en poco tiempo una sólida comunidad en redes sociales gracias a sus transmisiones en vivo y su estilo divertido. Su cumpleaños número 20 no solo fue una fiesta, sino también una muestra del crecimiento que ha tenido en el mundo digital, donde miles de jóvenes la siguen y apoyan constantemente.

Con esta celebración, Zully se posiciona como una de las influencers peruanas más relevantes del momento, reuniendo en una sola noche a estrellas de la música, la televisión y las plataformas digitales en un evento que dio mucho que hablar.

