Perú

Alejandra Baigorria sorprende a Zully con una cartera Gucci de más de mil dólares, pero desata debate en redes: ¿regalo nuevo o usado?

La empresaria de Gamarra emocionó a la tiktoker con un lujoso bolso que costaría más de cinco mil soles, pero el detalle generó preguntas y comentarios sobre el estado del exclusivo obsequio

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Alejandra Baigorria sorprende a Zully con una cartera Gucci de más de mil dólares. Video: TikTok @josepastord

La empresaria e influencer Alejandra Baigorria sorprendió a Zully, popular tiktoker, con el regalo de una lujosa cartera Gucci por la celebración de sus 20 años. El regalo, entregado en plena transmisión en vivo, no solo emocionó a la joven sino que también desató aplausos, anécdotas y un sinfín de comentarios en las plataformas digitales ante la generosidad y cercanía mostradas por Baigorria, quien justificó el gesto en agradecimiento por el constante apoyo de Zully a su salón de belleza.

El cumpleaños número 20 de Zully no pasó desapercibido en el mundo de las redes sociales gracias al gesto especial de Alejandra Baigorria. Todo ocurrió mientras la streamer celebraba en su canal de Kick cuando recibió la sorpresiva visita de la empresaria, quien llegó con una gran bolsa de compras de la exclusiva firma italiana.

“De verdad, es agradecimiento porque tú nos has apoyado siempre acá”, expresó Baigorria antes de invitar a la cumpleañera a abrir su presente ante miles de espectadores conectados en directo.

¿Cuánto cuesta la cartera Gucci que recibió Zully de regalo?

En medio de la expectativa, la joven conocida como ‘Zully Plaza Norte’ no pudo contener la emoción al ver una bolsa grande con el nombre de la reconocida marca y, en el interior, tenía una pequeña cartera negra con detalles dorados, su primer accesorio de lujo.

El momento se volvió aún más divertido cuando Zully, entre la incredulidad y los nervios, cometió un simpático error al pronunciar la marca: “Mi primera Gucsi, jajaja perdón, Gucci”, soltó entre carcajadas, frase que de inmediato se viralizó y generó cientos de reacciones.

Zully celebró sus 20 años con fastuosa fiesta

La fiesta contó con la presencia de reconocidas figuras del entretenimiento digital, músicos y una torta de cuatro pisos. No obstante, el epicentro de la atención fue el gesto de Baigorria y el resonante agradecimiento público de la influencer.

Usuarios y espectadores no tardaron en felicitar a la empresaria: “De verdad Ale se está ganando el cariño de todos, es muy linda”, “qué gran corazón, se nota que Zully tiene una coraza para que no la lastimen”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en redes, destacando la empatía y el vínculo de apoyo entre ambas.

El costo de la cartera, según diversos especialistas y publicaciones especializadas, oscila entre 1.400 y 2.000 dólares. El tiktoker José Pastor reveló: “Cabe resaltar de que Zully siempre va al salón de Baigorria, pero la carterita fue lo que sorprendió porque nos pusimos a investigar y está valorizada nada más y nada menos que en cinco mil soles, o sea, mil cuatrocientos dólares”. Por su parte, la conductora Valeria Piazza sostuvo en ‘América Hoy’ que la suma rondaría los 2000 dólares.

Debate en redes por la cartera que regaló Alejandra Baigorria: ¿Regalo nuevo o usado?

El lujoso presente que Alejandra Baigorria entregó a Zully generó otra discusión paralela. El experto en moda urbana y productos de lujo, George Rubin, conocido como Notorious George, evaluó el obsequio —identificado como una Marmont Round Shoulder Bag Mini— y reveló detalles sobre su valor real en el mercado: “El precio retail de la cartera es 1290 dólares sin impuestos (es decir, más de S/ 4.500)”, indicó el especialista, subrayando la relevancia del gesto y la calidad del artículo.

Sin embargo, la controversia surgió cuando Rubin sugirió a través de sus plataformas que el accesorio podría no ser nuevo. Un usuario en las redes cuestionó el regalo por la forma en que estaba empacado y comentó: “La cartera se ve rara, toda aplastada y Gucci no lo empaqueta de esta forma”, ante lo cual el experto respondió, primero en tono de broma, y luego aclaró: “Sí es usado, lo dije en el video, pero, ¿lo malo?”. A pesar de las dudas, Rubin subrayó que independientemente de la condición, el regalo conserva su valor y representa un acto de generosidad notable.
Debate en redes por la cartera que regaló Alejandra Baigorria a Zully: ¿Regalo nuevo o usado? Video: TikTok @notoriousgeorge

Las reacciones del público ante la supuesta condición de la cartera fueron mixtas. Algunos seguidores aplaudieron el detalle y la amistad, mientras que otros especularon que podría tratarse de un obsequio que la propia Baigorria recibió anteriormente y nunca utilizó. “Igual es una cartera Gucci, sigue siendo una cartera Gucci que la va a disfrutar de todas maneras Zully. Muy bonito regalo y feliz cumpleaños”, remarcó Rubin.

Zully fue clara en su agradecimiento durante la transmisión y Baigorria, al momento de entregar el bolso, le dedicó unas palabras: “Esto es con mucho cariño, con mucho trabajo, y con mucho agradecimiento porque tú siempre has apoyado acá”, mostrando la cercanía y el cariño que hay entre ambas.

¿Quién es Zully?: Su trayectoria entre polémicas y éxito en redes sociales

Zully, la homenajeada, es una influencer peruana que ha logrado cautivar a más de tres millones de seguidores en TikTok a través de sus videos de baile, retos virales y colaboraciones con otras figuras digitales. Con apenas 20 años, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más populares del país, aunque no ha estado exenta de controversias.

¿Quién es la tiktoker Zully
¿Quién es la tiktoker Zully que sufrió bloqueo de su cuenta hasta el 2030?. IG

Uno de los incidentes más comentados de Zully ocurrió meses atrás, cuando su cuenta fue suspendida hasta 2030 tras una discusión en una discoteca en Lince, donde sufrió el robo de su teléfono móvil.

Aquel episodio saltó a las redes luego de que la influencer amenazara con “funar” a un agente policial durante una transmisión en la que exigía apoyo para recuperar el dispositivo. “Igual lo voy a funar por un TikTok”, advirtió en ese momento, generando opiniones divididas entre sus seguidores. Desde entonces, la joven no ha dejado de sumar seguidores y estar en tendencia.

