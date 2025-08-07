Zully, la joven de Los Olivos que conquistó TikTok y que ya suma más de 3 millones de seguidores

¿Quién es la tiktoker Zully que sufrió bloqueo de su cuenta hasta el 2030?. IG

Con solo 19 años, Zulamita —más conocida como Zully— se ha convertido en uno de los rostros más virales y queridos de TikTok en Perú. Su historia es la de una chica perseverante, carismática y llena de energía, que transformó su amor por el baile en una plataforma de alcance internacional.

Nacida y criada en Los Olivos, Zully creció en un entorno familia de orígenes humildes y sueños grandes. Con altibajos, pero con una determinación clara: salir adelante. Desde muy joven se sintió atraída por el mundo digital, y fue a través de una amiga, Lucero, que se introdujo de lleno en el universo de las redes sociales.

Hace más de tres años comenzó a crear contenido en TikTok, encontrando en los trends de baile una vía natural de expresión. Su estilo fresco, espontáneo y auténtico conectó con miles de jóvenes, especialmente mujeres, que hoy conforman su comunidad: las gatchurras. Actualmente, cuenta con más de 3 millones de seguidores en TikTok y más de 380 mil en Instagram, cifras que siguen en ascenso.

Su energía positiva la ha llevado a colaborar con figuras del entretenimiento como Austin Palao, Flavia Laos y varios integrantes de “Esto es Guerra”. Según cuenta, la clave de esas colaboraciones ha sido la naturalidad y buena vibra que transmite, lo que ha potenciado aún más su popularidad.

Controversias, resiliencia y aprendizaje

Como muchas figuras públicas, Zully ha enfrentado momentos difíciles. En 2025, su cuenta fue bloqueada por TikTok para transmisiones en vivo hasta marzo de 2030, un golpe emocional para ella y su comunidad. “Me pone triste porque amo hacer lives, me permite hablar con mi gente, conocerlos más...”, comentó en un video visiblemente afectada.

También fue blanco de críticas por el uso de filtros digitales, especialmente tras un episodio viral en Plaza Norte. Sin embargo, Zully ha sabido reírse de sí misma, convirtiendo esa polémica en un símbolo de evolución personal. Hoy, se autodenomina, con humor, la “Reina del Jockey Plaza”.

Zully se describe como una chica tierna, luchadora y algo tímida al inicio, pero muy auténtica tanto en redes como en persona. Su comunidad la apoya incondicionalmente porque ven en ella una joven que trabaja duro, inspira y no pretende ser otra persona.

Pese al bloqueo en TikTok, Zully ya está activa en Kick, donde destaca como una de las creadoras peruanas con mayor proyección. Además, planea expandir su contenido a plataformas como YouTube y consolidar su presencia en el extranjero, sin dejar de representar con orgullo al Perú.

A quienes sueñan con crecer en redes sociales, la creadora de contenido les deja un mensaje claro: “Disfruten el proceso, sean pacientes, confíen en ustedes mismos y luchen por sus sueños. Todo llega con esfuerzo y dedicación. ¡Yo confío en ustedes!”.