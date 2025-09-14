Perú

Más de S/ 23 millones, informes estancados y conflicto de interés: el lado oculto de las comisiones en el Congreso

Este Parlamento instaló 39 grupos de trabajo especiales e investigadores, que requirió la contratación de 451 trabajadores, sin avances significativos

Camila Calderón

Por Camila Calderón

Guardar

11 comisiones investigadoras y 28 especiales fueron creadas por este Congreso de la República en los últimos cuatro años, además de los tradicionales grupos ordinarios que legislan y fiscalizan el día a día del Parlamento. Con un gasto que supera los S/23,3 millones destinados a las remuneraciones de 451 trabajadores, el balance de su operación plantea serias preguntas sobre el uso de los recursos públicos y la efectividad de sus resultados. Un informe de OjoPúblico y el Portal de Transparencia Congresal revela que, más allá del despliegue de personal y recursos, los avances tangibles de estos grupos son escasos.

El Congreso unicameral cuenta este año con un presupuesto récord de S/1.412 millones y una planilla cuyo peso recae sobre los gastos en personal: S/923 millones serán destinados únicamente a salarios, una cifra equivalente a más del 65% del presupuesto total aprobado. El crecimiento del número de comisiones, que de 36 en 2021 saltó a 51 en 2022 y sigue aumentando hasta hoy, ha sido uno de los argumentos principales para solicitar mayores fondos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. En 2022, se tramitó un crédito suplementario de S/70 millones que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto justificó, entre otros motivos, por la proliferación de estos grupos de trabajo y la consiguiente contratación de más personal.

De las 11 comisiones investigadoras instaladas desde 2021, apenas una consiguió la aprobación de su informe final por el pleno. La comisión sobre el paro agrario y transportista de 2022 fue la única en lograr ese objetivo. Otras, como la que buscó comprobar irregularidades en las elecciones generales de 2021, no corrieron la misma suerte pese a generar gasto en planilla por encima de los S/150,000. Para el caso de las llamadas comisiones especiales, la situación no muestra mejores resultados: sus conclusiones carecen de carácter vinculante y muchas de sus propuestas de ley ni siquiera llegan al pleno sin antes pasar el filtro de una comisión ordinaria.

Jorge Montoya presidió comisión que
Jorge Montoya presidió comisión que investigó supuesto fraude electoral.

Solo las comisiones especiales han requerido S/19,4 millones para el pago de sueldos a 27 grupos que aún continúan en funcionamiento. El criterio de creación responde a mociones aprobadas por mayoría simple del pleno, lo que permite la formación de equipos en paralelo a las comisiones permanentes, aunque su capacidad de incidencia real en la agenda nacional es limitada.

El caso de la comisión especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres es emblemático: destinó S/1,3 millones para 23 trabajadores desde 2021 y, pese a sus informes extensos, sus recomendaciones apenas aluden a la necesidad de fortalecer las capacidades estatales, sin evidenciar acciones concretas. El congresista Raúl Doroteo (Acción Popular), presidente de este grupo y actualmente investigado en el caso Los Niños, evitó responder ante la prensa sobre los resultados de su gestión.

La comisión de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria, encabezada por Nieves Limachi (Juntos por el Perú), suma S/1,2 millones en gastos para 22 trabajadores. Limachi defiende el trabajo realizado, recordando campañas informativas y propuestas legislativas, aunque la principal ley citada como logro (la Ley de Orfandad) fue en realidad una iniciativa canalizada por la comisión ordinaria de Mujer y Familia, no por el grupo especial bajo su liderazgo. Además, Limachi estuvo ausente en la sesión de censura a un ministro clave para el sector que supervisa.

Otro caso relevante es la Comisión Especial OCDE, presidida por Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), que invirtió S/1,2 millones en salarios. La comisión declara un rol de acompañamiento y fiscalización en la adhesión del Perú a la OCDE, aunque no detalla resultados concretos derivados de su trabajo. Cabe recordar que un reciente oficio del Comité Anticorrupción de la OCDE advirtió que una ley impulsada y aprobada por el propio Congreso podría entorpecer el proceso de ingreso del país al organismo internacional.

Ernesto Bustamante. Foto: Congreso
Ernesto Bustamante. Foto: Congreso

En materia de comisiones investigadoras, de siete que finalizaron su labor, solo dos informes fueron llevados al pleno, y únicamente uno recibió aprobación. Temas relevantes, como las muertes en las protestas contra el Gobierno de Pedro Castillo, culminaron recomendando investigaciones fiscales sin avances judiciales aparentes hasta el momento. Otros grupos, como la comisión sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, amplían plazos y retoman testimonios, pero aún no tienen productos finales de utilidad ciudadana.

El último informe parlamentario también revela la existencia de conflictos de interés en la contratación de asesores, como el caso de la Comisión Odebrecht, que incorporó a un abogado vinculado con investigados por el caso Lava Jato, y se vio obligada a aceptar su renuncia tras el escándalo mediático.

El Congreso debate ahora un nuevo reglamento para afrontar la transición a la bicameralidad desde 2026. Según advierte la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), los proyectos analizados dejarían la puerta abierta a una mayor multiplicación de comisiones de estudio. “No se determina cuál será la utilidad y para qué servirían”, sentenció al medio en mención.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaComisiones especialesOCDEOdebrechtLos NiñosPedro Castilloperu-politica

Más Noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Empatan 2-2 en el desarrollo del segundo tiempo. Sigue las incidencias del encuentro que se juega en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sporting Cristal vs Cusco FC

Día Internacional de la Democracia: la fecha que recuerda la defensa de los derechos y la participación ciudadana en el Perú y el mundo

Cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, una jornada que busca reforzar la importancia de este sistema en la protección de derechos, la libertad de expresión y la participación política

Día Internacional de la Democracia:

Golazo madrugador de Leandro Sosa de ‘9’ en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

El futbolista uruguayo se insertó en el área rival y pudo abrir el marcador a favor de los ‘cerveceros’ con una notable definición en el estadio Inca Garcilaso de la Vega

Golazo madrugador de Leandro Sosa

El papa León XIV se convirtió en “pastor universal” desde el corazón del Perú, señala cardenal Carlos Castillo

Durante la misa por los 70 años del papa León XIV, el cardenal Carlos Castillo lo describió como “amigo de todos” y modelo de humildad. Destacó que, pese a su origen estadounidense, el pontífice se “anonadó como peruano” y vivió una misión cercana al pueblo antes de asumir el liderazgo de la Iglesia

El papa León XIV se

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

El exjefe de la Diviac contó que, durante un allanamiento en marzo de 2024, una agente halló un muñeco vudú en el bolso de la jefa de Estado, quien lo reconoció como suyo

Harvey Colchado confirma que se
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado confirma que se

Harvey Colchado confirma que se halló un muñeco de brujería a Dina Boluarte en Palacio de Gobierno: “La presidenta se sonrojó”

Caso mochasueldos: inicia proceso de extradición del exasesor de congresista María Agüero detenido en España

Censura de Juan José Santiváñez: Ruth Luque asegura que faltan solo 9 firmas para presentar moción contra el ministro de Justicia

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

ENTRETENIMIENTO

¿Maju Mantilla fuera de ‘Arriba

¿Maju Mantilla fuera de ‘Arriba mi gente’? Los rumores que indican el fin de su ciclo en el programa

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

El Valor de la Verdad EN VIVO: Dayanita contará sus secretos, miedos y polémicas en el sillón rojo

Hijo de Lucía de la Cruz se niega a devolver S/ 8 mil que le depositaron por error: “Tómenlo como un adelanto para otro show”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Melgar 2-1: goles y resumen del gran triunfo crema en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de Liga 1

Gol de Irven Ávila con certera definición en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

Golazo madrugador de Leandro Sosa de ‘9’ en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2025

Carlos Zambrano arremetió contra Universitario de Deportes tras suspensión por gestos en el Monumental: “Mejor que jueguen vóley“