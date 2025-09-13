Perú

Congresista revela que ha recibido 2 mil llamadas spam: Esto propone para detenerlas

Hay dos normas que intentaron acabar con las llamadas spam, o publicidad no autorizada, sin éxito. Aspec revela que empresas siguen ‘acosando’ con publicidad

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Las llamadas spam siguen "acosando"
Las llamadas spam siguen "acosando" a miles de consumidores en Perú. Ni la medidad del Ejecutivo ni la del Congreso han acabado con ellas. - Crédito Andina

El congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular es el presidente actual de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE ha revelado que sufre llamadas spam. En la sesión del pasado miércoles 3 de septiembre del grupo que preside, dio la cifra: más de dos mil llamadas no autorizadas.

“En mi caso he recibido más de dos mil llamadas spam. Muchas de ellas llegan a medianoche o incluso de madrugada, con números anónimos o inexistentes. Esa práctica es invasiva, genera desconfianza y vulnera la privacidad de los usuarios”, reveló su situación. Pero también dio algunas propuestas que tendrían que aplicarse para acabar con estos de una vez.

  • Que toda llamada esté plenamente identificada, como ocurre en servicios de mensajería instantánea
  • Que las empresas respeten horarios adecuados de comunicación. Así se evitarán llamadas de madrugada
  • Que se promueva el uso de mensajes previos antes de llamar
  • Que los call centers eliminen sistemas que marcan a varios números a la vez
  • Que se establezca un mecanismo de “desuscripción telefónica”, para que el usuario pueda decidir de qué empresas recibir o no llamadas.
La nueva ley contra llamadas
La nueva ley contra llamadas spam no solo las prohíbe si la empresa no ha recibido consentimiento del usuario, también se implementará un código para reconocerlas. - Crédito Difusión

Continúa el spam

“A cuatro meses de la publicación de la Ley N° 32323 - Ley que modifica la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam, resulta evidente que el número de llamadas spam no disminuyó, sino que parece haber aumentado porque diversas empresas incumplen la ley y la fiscalización es prácticamente inexistente", detalló la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)

Asimsimo, esta manifestó su preocupación por la demora en la elaboración y publicación de las normas reglamentarias que debe emitir el Poder Ejecutivo para asegurar la aplicación efectiva de la ley, incluidas disposiciones como la asignación de numeración telefónica especial (prefijo) que permita a los consumidores identificar fácilmente las llamadas y discriminar aquellas que no desea contestar.

Como se sabe la ley estableció un plazo de dos meses para esta tarea, que aún no se cumple, “generando un vacío normativo perjudicial para los usuarios”.

Las llamadas spam siguen molestando
Las llamadas spam siguen molestando a consumidores sin parar. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

ASPEC “hace un llamado urgente a las autoridades competentes a acelerar la aprobación de las disposiciones reglamentarias complementarias y a fortalecer las acciones de control y sanción frente a los infractores, de modo que se respeten los derechos de los consumidores y se garantice un sistema de comunicaciones comerciales justo, transparente y respetuoso”.

¿Qué dice la última norma?

La última Ley aprobada está ya vigente desde hace meses. Como se recuerda, el único artículo de la norma 32323 modifica el párrafo 58.1 —literal e)— y se incorpora el párrafo 58.3 al artículo 58 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, del siguiente modo:

“El derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo", acota la Ley.

Entel fue multada por poner
Entel fue multada por poner trabas a investigación de llamadas spam. - Crédito Andina

De esta manera, se prohíben todas las prácticas comerciales que empleen sistemas para promover productos y servicios- Como los siguientes:

  • centros de llamada (call centers)
  • sistemas de llamado telefónico
  • envío de mensajes de texto a celular
  • envío de mensajes electrónicos masivos.

Dado que aún no paran la llamadas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha revelado que está trabajando en una nueva medida para acabar de una vez (ahora sí) con las llamadas spam. Aunque también señalan que buscarán no afectar al sector económico pertinente.

Temas Relacionados

llamadas spamllamadas publicitariasCongreso de la Repúblicaperu-economia

Más Noticias

Perú, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, cayó ante Portugal en Copa Davis y la serie de pone 2-1

El equipo peruano no pudo contra las raquetas de Portugal y cayeron 7-5 y 6-3. Con este resultado la serie no está definida y se definiría en el duelo de Buse con Borges o Bueno y Faria

Perú, con Ignacio Buse y

Pan con chicharrón peruano conquista el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos en un final histórico: así fue el anuncio

La última jornada del certamen gastronómico enfrentó a los icónicos desayunos de Perú y Venezuela, con el voto del público como juez principal. La definición, a cargo de Ibai Llanos, convocó a miles de espectadores en una transmisión en vivo en sus redes sociales

Pan con chicharrón peruano conquista

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

El ‘Colo’ se mide ante la principal raqueta Team Portugal en un partido vital en las ambiciones de Perú para avanzar el Grupo Mundial I del prestigioso torneo. Conoce los detalles y minuto a minuto del duelo, a desarrollarse en el Lawn Tennis

Ignacio Buse vs Nuno Borges

Marvel demandó a negocio peruano por importar productos de Spiderman, Iron Man y otros héroes sin licencia

La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi resolvió que la empresa incurrió en infracción al traer al Perú mercadería con imágenes registradas, imponiéndole una multa de S/ 4.731,33 y ordenando el comiso de los productos

Marvel demandó a negocio peruano

Teletón 2025 recaudó 1.684.524 soles en su primer día de maratón de solidaridad con los niños con discapacidad y autismo

Miles de peruanos se sumaron desde distintos puntos del país a la Teletón 2025, cuyo primer show contó con la participación de Milena Warthon, Deyvis Orosco, Amy Gutiérrez y Natalia Natalia

Teletón 2025 recaudó 1.684.524 soles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La MML de Rafael López

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

Fracasa intento de la MML de Rafael López Aliaga para que Perú no reconozca el laudo a favor de Lima Expresa

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes de Perú

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

Pudy Ballumbrosio: su eterna gratitud a Christian Meier, las lecciones de Bárbara Mori y una carrera que despega tras ‘Mistura’

Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija tras filtración de su video íntimo con Beéle

Los chats entre Maju Mantilla y su productor Christian Rodríguez: “Se hablan de ‘ya tengo ganas de verte y abrazarte’”

DEPORTES

Perú, con Ignacio Buse y

Perú, con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, cayó ante Portugal en Copa Davis y la serie de pone 2-1

Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO HOY: punto a punto del partido en el día 2 de la Copa Davis 2025

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana: “Nunca me hice el lesionado”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Martín Cauteruccio admite el motivo por el que dejó Sporting Cristal para fichar por Bolívar: “Me llamó el nuevo desafío”