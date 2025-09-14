Ibai Llanos visitará Perú tras triunfo del pan con chicharrón y abre debate: “¿A quién entrego la sartén de oro?” | TikTok

La competencia digital conocida como el Mundial de Desayunos, liderada por Ibai Llanos, llegó a su final el sábado 13 de septiembre. Esta dinámica enfrentó a diversos países mediante votaciones del público en las redes sociales del streamer, con la misión de elegir el mejor desayuno típico. En la ronda decisiva, el pan con chicharrón se alzó como la elección predilecta, permitiendo que Perú se lleve el primer puesto por la activa participación de los usuarios.

Tras el resultado, Ibai Llanos publicó el domingo 14 un video dirigido directamente a sus seguidores peruanos, donde celebró el triunfo con su habitual tono cercano. “Bueno Perú, como saben, han ganado el mundial de desayunos.

Ha sido una actuación increíble y el premio era esta sartén de oro, esta sartén dorada. Es un poco cutre, pero ha quedado guapo”, expresó. El ‘trofeo’, una sartén dorada que Ibai mostró frente a cámara, representa, según él, el espíritu de unión y entusiasmo evidenciado por una comunidad movilizada en redes.

“Al final creo que tiene todo el valor de todo lo que ha pasado durante este mes y el valor de todos los que han participado en el mundial”, agregó Ibai Llanos, resaltando así el alcance simbólico de la competencia y el trofeo. Más allá del objeto, lo que el streamer destacó fue la capacidad de los peruanos para movilizarse y posicionar su gastronomía en una vitrina digital de alcance masivo.

Entonces sorprendió al público con un anuncio: no solo haría llegar la sartén dorada a Perú, sino que él mismo planeaba viajar para entregar el trofeo en persona.

Frente a la cámara, consultó abiertamente a los usuarios: “Me haría mucha ilusión que este premio llegue a Perú, así que díganme dónde debería estar la sartén de oro, dónde debería colocarla, dónde debería ponerla, a quién se la debería dar porque me comprometo personalmente a volar hasta Perú para colocarlo o dárselo a quien ustedes me digan”.

Reacciones y propuestas para la llegada de la sartén de oro

La iniciativa de Ibai Llanos provocó una ola de respuestas inmediatas en redes sociales. Usuarios de Perú expresaron su alegría por el reconocimiento a la comida nacional y sugirieron diversas alternativas para la entrega de la sartén dorada. Algunas respuestas apostaron por crear un símbolo permanente: “Que se haga un monumento en Lima, en forma de sartén, simbolizando que el Perú se unió por una parte de la gastronomía, el PAN CON CHICHARRÓN”, escribió un usuario. Otros propusieron a PROMPERÚ, organismo encargado de la difusión del turismo nacional, como destinatario.

No faltaron los comentarios humorísticos ni las referencias históricas: “Un español devolviendo oro a Perú, no way”, propuso un internauta en tono irónico. Otro participante mencionó a Edu, un seguidor que realizó videos en múltiples idiomas para impulsar los votos durante el torneo digital, y varios coincidieron en que el trofeo debería exhibirse en un museo o espacio público visitable: “Al alcalde o en un museo, pero que nos dejen visitarla”.

Las peculiares reacciones de los usuarios ante la pregunta de Ibai Llanos. (TikTok)

Además del entusiasmo, la llegada de la “sartén de oro” reavivó el debate sobre la proyección de la gastronomía peruana fuera de las fronteras. Mensajes como “Vamos Perú! Ibai tienes que venir a probar nuestra gastronomía que es la mejor del planeta!” reflejaron el orgullo nacional por la herencia culinaria y la aspiración de consolidar a la cocina peruana entre las más celebradas del mundo.

Hasta el momento, la expectativa por la visita de Ibai Llanos a Perú y la definición sobre el destino final de la sartén dorada han mantenido el interés activo entre usuarios y seguidores. La victoria del pan con chicharrón ha ocupado formatos noticiosos, tendencias en redes y debates públicos, reafirmando a la cocina local como un motor capaz de unir e ilusionar a miles de personas bajo una misma causa digital.