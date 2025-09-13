Perú

Víctor Zanabria asegura tener respaldo de Dina Boluarte pese a suspensión y denuncia abuso de poder: “Quieren descabezar a la Policía”

El comandante general de la PNP se pronunció por la resolución judicial que ordena su suspensión por 18 meses

Mariana Quilca Catacora

Mariana Quilca Catacora

Víctor Zanabria sobre su suspensión: "Es un exceso de poder"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, se pronunció sobre la resolución del Poder Judicial que ordena su suspensión por 18 meses, en el marco de una investigación en Arequipa por presuntamente haber obligado a suboficiales a construir su vivienda.

Tras culminar la ceremonia por el aniversario de la División de Robos de la PNP, el general Zanabria ofreció una conferencia de prensa en la que se defendió de las acusaciones y advirtió que la medida solo busca desestabilizar a la institución policial.

El alto mando policial señaló que la resolución contiene errores producto de la rapidez con la que fue emitida, lo que, según dijo, evidencia un caso de abuso de poder en perjuicio de los oficiales que integran el comando de la PNP.

General PNP acusa exceso de
General PNP acusa exceso de poder y advierte intento de desestabilización. Foto: captura PNP

“A mí me han suspendido por dieciocho días. ¿No es una muestra de exceso de poder? ¿Qué quieren hacer? Como ha salido en un medio periodístico: descabezar a la Policía“, sostuvo.

Asimismo, indicó que fue el Ministerio del Interior quien recibió la notificación sobre su suspensión, pese a que su cargo lo designa directamente la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“Además de ello, notifican a mi persona de que tengo que ser separado, pero quien designa al comandante general de la Policía Nacional es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. La señora presidenta de la República debe ser notificada y ella adoptará la decisión sobre la dirección de nuestra institución. Pero lo malo que evidencia el apuro, la subjetividad de estas actividades”, agregó.
Oficiales respaldaron a Víctor Zanabria
Oficiales respaldaron a Víctor Zanabria

No obstante, a pesar de los errores que, según él, volverían inaplicable la decisión, Zanabria remarcó que cumplirá con lo dispuesto por el Poder Judicial.

“O sea, es una decisión judicial evidentemente excesiva. Veremos cuál es el fondo, quiénes son los interesados de que estas actividades confronten nuevamente los poderes del Estado. (...) como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, siempre lo haremos, no como en otras instituciones que se oponen al cumplimiento de las leyes”, concluyó.

Respaldo de Dina Boluarte

El general PNP también aseguró contar con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte, pese a las críticas que ha recibido y que, según dijo, incluso llegaron a influir en su entorno más cercano.

“La señora presidenta ha dado todo el respaldo al comando institucional, porque sabe el trabajo complicado que enfrentamos, la carga que hemos tenido por el desprestigio. Cuarenta años trabajando en la calle para que en dos años nos golpeen tanto que ahora hasta mis propios amigos piensan que hemos cambiado nuestra forma de ser, de amor a la institución”, lamentó.

Respecto a la denuncia, precisó que la construcción señalada no fue de su propiedad, sino de una iglesia en Arequipa, y rechazó que se tratara de un beneficio personal. Asimismo, explicó que en la PNP los efectivos suelen participar en trabajos de construcción como parte de un acto de servicio.

El general agregó que la jueza a cargo del caso está al tanto de estas actividades y cuestionó la figura de testigos protegidos, pues todos conocen la identidad de los oficiales que han declarado.

El jefe del Estado Mayor,
El jefe del Estado Mayor, Óscar Arriola, aguarda resolución oficial sobre liderazgo en la Policía| Andina

“Nosotros sabemos quiénes son los ocho, porque ellos han trabajado y han declarado. Y estamos frente a este edificio, que aquí están los que con sus propias manos lo han construido. Como siempre se ha hecho en la Policía: romper la brecha con el esfuerzo de cada policía. Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy”, sentenció.

